Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc

PR článek
Motorola Edge 50 | Zdroj: Motorola
Motorola Edge 50 | Zdroj: Motorola

Motorola se do Black Friday pustila naplno a vy hned několik modelů pořídíte výrazně levněji, a to až o 27 %.

Například nedávná novinka Moto G86 Power s obří baterií teď vychází jen na 6 tisíc. A pokud hledáte něco ještě dostupnějšího, ceny startují už na 1 890 Kč. V Mobil Pohotovosti běží Black Friday celý měsíc, nabídka se ale průběžně mění a ty nejlepší kousky mizí rychle, proto se nevyplácí čekat.

Novinka s obří baterií

Motorola Moto G86 Power je důkazem, že i za lidovou cenu můžete dostat telefon s obří výdrží. Uvnitř najdete baterii o kapacitě 6 720 mAh, která zvládne dva dny provozu bez nabíječky. K tomu přidejte 6,7″ displej se 120Hz obnovovací frekvencí, 50Mpx hlavní fotoaparát a 12 GB RAM, a máte telefon, který zvládne vše, co běžně potřebujete. Teď navíc za 5 990 Kč místo původních 8 190 Kč.

Ve stejné cenové hladině se pohybuje i Motorola Edge 50 Neo, která za 5 990 Kč nabídne 6,4″ pOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, hlavní 50Mpx fotoaparát a 8 GB RAM. Díky tenkému tělu a povrchu z veganské kůže působí příjemně v ruce a zvládne i náročnější multitasking nebo focení za horšího světla.

Ještě o něco levnější je Edge 50 Fusion, která přináší větší 6,7″ displej s 144Hz frekvencí, což ocení hlavně ti, kdo sledují videa nebo hrají hry. Hlavní 50Mpx fotoaparát potom doplňuje ultraširoký 13Mpx snímač. To vše jen za 4 490 Kč, což z něj dělá jednu z nejlepších voleb v kategorii do pěti tisíc.

Všechny zlevněné telefony od Motoroly najdete na mp.cz.

