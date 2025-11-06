Logo Mobilizujeme.cz

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet

Tomáš Rajnoch
Live Lane Guidance | Zdroj: Polestar
Nová funkce Live Lane Guidance u vozu Polestar 4 propojuje kameru a Google Mapy pro přesné vedení v pruzích.

Polestar přináší velmi šikovnou funkci

Švédská automobilka Polestar patří mezi moderní výrobce, kteří se do svých vozů nebojí implementovat nové technologie. S příchodem nového modelu elektromobilu Polestar 4 však posouvá hranice technologií ještě dál a představuje funkci zvanou Live Lane Guidance.

Tato nová funkce se stará o to, aby řidič vždy věděl, v jakém pruhu se má držet a neminul tak žádný sjezd. Ve zkratce se dá říci, že pomocí přední kamery a senzorů auto sleduje cestu, načež umělá inteligence uvnitř vozu obraz zpracuje a integruje ho s mapami od Googlu.

Na základě toho je určena přesná poloha vozu a v 10,2palcovém zobrazovači v kapličce před řidičem skrze navigační aplikaci Google Mapy se hned ukáže, v jakém pruhu by se měl řidič ideálně držet.

Elektromobil Polestar 4 | Zdroj: Polestar
Přímá spolupráce s Googlem

Jedná se o velmi šikovnou vychytávku, která hravě předčí klasickou navigaci, která vám sice taktéž ukáže, v jakém pruhu se máte držet, avšak nedokáže určit, ve kterém se zrovna nacházíte. Jak přitom uvádí samotný Polestar, tato funkce pomůže nejen s plynulostí jízdy, ale především s bezpečím.

Zbrklé přejíždění z pruhu do pruhu je velmi nebezpečné a to, že vám auto s předstihem ukáže kde se držet, snižuje stres řidiče a tím pádem i šanci na chybu, která by mohla vést ke katastrofálním výsledkům.

Funkci Live Lane Guidance přináší Polestar díky přímé spolupráci s Googlem. Ostatně infotainment automobilu využívá systém  Android Automotive OS. Hardware vozu je tudíž přímo svázán se softwarem Googlu.

Zpracování dat z přední kamery a senzorů, jež sledují jízdní pruhy a dopravní značení, posléze zpracovává pokročilá umělí inteligence, kterou taktéž dodává Google.

Polestar chce dále inovovat

Tato nová funkce je podle automobilky jednou z mnoha, kterou jejich vozy v budoucnu obdrží. Polestar chce dále inovovat a starat se o bezpečí řidičů. Značka také slíbila, že do svých nových vozů budou prostřednictvím aktualizace neustále přinášet zajímavé a užitečné novinky.

Co se týče živého sledování jízdních pruhů, tak to je zatím omezeno jen pro model Polestar 4 a to ve Švédsku a USA. Pokud se ale technologie osvědčí, tak je možné, že ji v budoucnu uvidíme nejen u dalších vozů, ale i na vícero trzích.

Zdroj: Elektrickevozy

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

