Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu

Godeal24 nabízí originální Windows a Office za nejnižší ceny během výprodeje k příležitosti Dne svobodných 2025. Den svobodných, neboli Double 11, který je podobný nákupní akci Black Friday, začal jako „anti-Valentýn“ pro svobodné a strategický prodejní den na podporu online nakupování; od té doby se rozrostl do velkého nákupního festivalu pro všechny. Aby se Godeal24 mohl zúčastnit této velké akce, nabízí velké slevy na veškerý oblíbený software pro počítače, díky čemuž můžete ušetřit až 90 % a více! Pokud však nebudete jednat rychle, můžete o tuto příležitost přijít!
Co může být lepší než pořídit si Office 2021 Pro za pouhých 30,11 € (běžná cena: 249 €)? Zaplaťte jednou a získejte osm běžně používaných programů – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access. Tento uznávaný software vám pomůže vytvářet prezentace, organizovat data a provádět základní zpracování textu. Pro ty, kteří chtějí jednorázový nákup namísto průběžného předplatného, přináší tato nabídka obrovské slevy a zcela legální licence Office. Kromě toho je snížení ceny, které snižuje cenu doživotní licence Office 2021 Home & Business pro Mac na 59,29 €, také jednou z těch vzácných slev. Jediný háček: jako u každé velké slevy se dostupnost a cena mohou změnit bez varování. Pokud to vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a čekali jste na verzi s jednorázovým nákupem, taková nabídka se často neobjevuje!
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com