Logo Mobilizujeme.cz

Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu

PR článek
Akce na Windows a Office od Godeal24 | Zdroj: Godeal24
Akce na Windows a Office od Godeal24 | Zdroj: Godeal24

Je čas upgradovat svůj počítač za méně peněz! Godeal24 nabízí originální operační systém Windows a Office za nejnižší ceny.

Godeal24 nabízí originální Windows a Office za nejnižší ceny během výprodeje k příležitosti Dne svobodných 2025. Den svobodných, neboli Double 11, který je podobný nákupní akci Black Friday, začal jako „anti-Valentýn“ pro svobodné a strategický prodejní den na podporu online nakupování; od té doby se rozrostl do velkého nákupního festivalu pro všechny. Aby se Godeal24 mohl zúčastnit této velké akce, nabízí velké slevy na veškerý oblíbený software pro počítače, díky čemuž můžete ušetřit až 90 % a více! Pokud však nebudete jednat rychle, můžete o tuto příležitost přijít!

Co může být lepší než pořídit si Office 2021 Pro za pouhých 30,11 € (běžná cena: 249 €)? Zaplaťte jednou a získejte osm běžně používaných programů – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access. Tento uznávaný software vám pomůže vytvářet prezentace, organizovat data a provádět základní zpracování textu. Pro ty, kteří chtějí jednorázový nákup namísto průběžného předplatného, přináší tato nabídka obrovské slevy a zcela legální licence Office. Kromě toho je snížení ceny, které snižuje cenu doživotní licence Office 2021 Home & Business pro Mac na 59,29 €, také jednou z těch vzácných slev. Jediný háček: jako u každé velké slevy se dostupnost a cena mohou změnit bez varování. Pokud to vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a čekali jste na verzi s jednorázovým nákupem, taková nabídka se často neobjevuje!

Dopřejte si výkon kanceláře za nízkou cenu!

Win 11 Pro poskytuje bezpečný, vysoce výkonný a hladce integrovaný základ, díky kterému Office 2021 Pro skutečně vyniká. Godeal24 srazil cenu Win 11 Pro na pouhých 13,25 €. Vzhledem k tomu, že tento software normálně stojí téměř 199 €, je to nabídka, kterou si nemůžete nechat ujít!

Nejlepší den pro upgrade! Nízká cena a originální operační systém Win!

Kompletní sada za cenu drobných! (Kód kupónu „SGO62“)

Velkoobchodní ceny: vybavte celou firmu bez děsivé faktury!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet
Tomáš Rajnoch

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech
Ondřej Koníček

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle
Ondřej Koníček

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc
PR článek

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství
Ondřej Koníček

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství

Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží
Ondřej Koníček

Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží

Nový robot do domácnosti: Pohlídá dům, odnese nákup a stojí jen 27 tisíc
Ondřej Koníček

Nový robot do domácnosti: Pohlídá dům, odnese nákup a stojí jen 27 tisíc

Češi stále dělají ty stejné chyby při nabíjení telefonu. Co jim opravdu vadí?
Ondřej Koníček

Češi stále dělají ty stejné chyby při nabíjení telefonu. Co jim opravdu vadí?

Videa na YouTube šíří nebezpečný malware: Na co si dát pozor, abyste nenaletěli?
Tomáš Rajnoch

Videa na YouTube šíří nebezpečný malware: Na co si dát pozor, abyste nenaletěli?