Uživatelé O2 TV a Voyo neskáčou radostí. Oneplay má zásadní problém

Dva tuzemští giganti se spojují

Určitě jste již zaregistrovali, že se české streamovací služby Voyo a O2 TV spojují v jednu – Oneplay. Není to tak, že by majitel jedné koupil druhou, obě tyto platformy totiž mají jednoho majitele (PPF Group) a ten se rozhodl pro fúzi, aby přinesl svým uživatelům obsah z obou služeb pod jednou střechou.

Jenže reakce na toto spojení jsou spíše rozporuplná a nevypadá to, že by stávající uživatelé skákali radostí. To platí hlavně pro aktuální předplatitele služby Voyo, jenž využívají základní předplatné s cenou 159 korun. Ti si budou muset s přechodem na Oneplay za základní tarif připlatit.

Namísto původních 159 korun budou platit 199 korun, což samozřejmě není nijak dramatická přirážka, ale ani nic, co by uživatele potěšilo. Větší problém je ale to, že tři tarify ze čtyř dostupných lze provozovat zároveň jen na jednom zařízení. A to se uživatelům, logicky, nelíbí.

Přehled tarifů a cen Oneplay | foto: Oneplay

Uživatelé Voyo se cítí okradeni

Nejvyšší tarif, který stojí 799 korun měsíčně, umožňuje provozovat Oneplay na třech zařízeních současně. Tento drahý tarif ale bude minoritní záležitostí a většina uživatelů sáhne po některém z nižších. Jenže ani jeden v cenovém rozpětí 199 – 599 korun provoz na více zařízeních v základním poplatku neumožňuje.

Pokud využíváte Voyo a základní tarif za 159 korun, tak se můžete dívat na jeho obsah na dvou zařízeních najednou. Po přechodu na Oneplay vám tato možnost, spolu s původní cenou 159 korun, sice zůstane, ale pouze na jeden měsíc a poté si budete muset připlatit oněch 40 korun.

Zároveň přijdete o možnost provozování služby na dvou zařízeních zároveň. Pokud se tedy budete chtít na jednom televizoru dívat například na hokej, ale manželka bude vedle sledovat Survivora, Bachelora či jinou, ženskou záležitost, budete mít smůlu. Jak z toho ven?

Více zařízení jen za příplatek 99 Kč měsíčně

Provozování Oneplay na více zařízeních bude možné i u základního tarifu, nicméně si připravte příplatek. Budete si muset přikoupit balíček Rodinné sledování, který vyjde na dalších 99 korun měsíčně a základní tarif tak ve finále naroste na nemalých 298 korun.

Není tedy ani trochu s podivem, že předplatitelé základního balíčku Voyo nejsou zrovna dvakrát spokojeni. Pokud si budou chtít užívat své programy tak, jako u „novácké“ platformy, budou muset platit 298 korun. A to už je z původních 159 korun opravdu výrazný skok, co říkáte?