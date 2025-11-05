iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech

Nová Motorola Edge 70 vstupuje na český trh. Nabízí tělo tenké 5,99 mm, 68W nabíjení a 50Mpx fotoaparát.
Žiletka od Motoroly dorazila do Česka
Motorola představila před zhruba dvěma týdny svou tenkou novinku Moto X70 Air, která se připojila ke koncepčně podobným telefonům Samsung Galaxy S25 Edge a Apple iPhone Air. Staví tedy primárně na tenké konstrukci, kterou ale doplňuje překvapivě slušná výbava.
Dejme teď stranou to, že Motorola zcela promarnila příležitost zařadit tento tenký telefon do své řady Razr (žiletka) a pojďme si představit verzi tohoto mobilu pro Evropu. Ta dostala odlišné jméno – Motorola Edge 70 – takže zapadla do tradiční řady Edge, nicméně jinak se od čínské varianty víceméně nijak neliší.
Její hlavní předností je konstrukce s tloušťkou 5,99 mm, což sice není tak málo, jako u iPhonu Air (5,6 mm), ani Samsungu Galaxy S25 Edge (5,8 mm), ale pořád se jedná o impresivní hodnotu. Telefon váží 159 gramů, takže je také příjemně lehký a rámeček je vyrobený z hliníku.
I přes velmi tenké a lehké šasi se může Motorola Edge 70 pochlubit výbornou odolností v podobě krytí dle normy IP69 a také plněním armádní normy MIL-STD-810H. Vskutku úctyhodné. Záda jsou oděna do umělé kůže a optická čtečka otisků prstů se nachází v displeji.
Displej, procesor a fotoaparát
Čelní strany Motoroly Edge 70 zabírá displej o velikosti 6,7 palce a jak bývá u Motoroly zvykem, jedná se o pOLED panel. Jeho rozlišení čítá 1220p+, dále nabízí frekvenci 120 Hz a jas o maximální hodnotě až 4500 nitů. Centrálně umístěný průstřel ukrývá 50Mpx selfie kamerku.
O pohon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 v kombinaci s odpařovací komorou, která zaručí lepší odvod tepla při vyšší zátěži. Operační paměť má kapacitu 12 GB RAM (LPDDR5X) a k uložení dat poslouží vnitřní úložiště o velikosti 512 GB.
Motorola Edge 70 je první takto tenký telefon s 50Mpx trojnásobným fotoaparátem. Dva snímače s tímto rozlišením se nachází na zádech (hlavní a ultra-širokoúhlý) a třetí pak vpředu, na pozici selfie kamerky. A co třetí objektiv na zádech? Ten ukrývá dedikovaný světelný senzor.
Hlavní objektiv je opticky stabilizovaný, disponuje ostřením PDAF a ultra-širokoúhlý fotoaparát je vybaven automatickým ostřením, takže umožňuje pořizování makro snímků.
Překvapivě solidní baterie
I přes velmi tenké šasi nabízí Motorola Edge 70 baterii s překvapivě slušnou kapacitou. Ta čítá 4800 mAh, což je výrazně více než nabízí iPhone Air (3149 mAh), i Samsung Galaxy S25 Edge (3900 mAH). Tenká novinka od Motoroly pak jasně vyhrává i co se nabíjení týče.
Drátové nabíjení disponuje výkonem 68 W, což bude znamenat velmi svižné nabíjení a již po 15 minutách na nabíječce by neměl být problém získat energii na dalších 12 hodin. Asi není překvapující, že Motorola vsadila na nový typ křemíko-uhlíkové baterie.
Edge 70 běží z krabice na novém Androidu 16 a výrobce své novince přislíbil velmi slušnou podporu. Majitelé se můžou těšit na 4 systémové aktualizace, takže dorazí ještě Android 20 a bezpečnostní záplaty budou chodit po dobu 6 let, tedy až do roku 2031.
Cena a dostupnost
Nový telefon Motorola Edge 70 vstupuje na český trh 5. listopadu, a to prozatím formou předprodeje. K dispozici jsou tři barvy Pantone – šedá Gadget Grey, světle zelená Lilly pad a tmavší zelená Bronze Green a základní cena byla stanovena na nemalých 19 999 Kč.
Využijte promo akci na MP.cz!
U populárního prodejce Mobil Pohotovost je k dispozici zaváděcí nabídka na Motorolu Edge 70 v podobě slevy 3 500 korun po zadání kódu (u MP se automaticky uplatní v košíku) a dárků v hodnotě 13 tisíc korun. Dárečky jsou následující a dostanete je spolu s telefonem.