YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství

Nové reklamy na YouTube zaberou půlku displeje a nepůjdou zavřít. Google chce víc předplatitelů Premium členství.
Reklamy na každém kroku
Pokud používáte YouTube a neplatíte si předplatné Premium, tak moc dobře víte, jak jsou reklamy v něm zahrnuté otravné. Situace je v tomto směru čím dál horší, reklam přibývá, jsou delší a obtížněji se vypínají. Google tím chce přimět uživatele, aby si platili předplatné.
Ne, že by bylo předplatné YouTube Premium špatné. Naopak, je to jedno z nejlepších předplatných na trhu, ale někdo zkrátka za YouTube platit nechce a nehodlá na tom nic měnit. Nová praktika, kterou Google aktuálně zavádí, ale možná přesvědčí i ty nejvíce tvrdohlavé uživatele.
Když sledujete YouTube na telefonu a držíte ho na šířku, v pravé části displeje se vám může zobrazit velká reklama, která většinou prezentuje nějaký produkt. Tato reklama zabírá takřka polovinu displeje a je velmi otravná.
Reklama, která nepůjde zavřít?
Tato boční reklama je sice vlezlá a zabírá velkou část displeje, ale jde poměrně snadno a rychle vypnout. V pravém horním rohu se nachází rozměrný křížek určený k jejímu zavření, ale tomu bude již brzy konec. Google údajně plánuje tlačítko pro uzavření odstranit.
To bude znamenat nemožnost vypnutí bočního panelu s reklamou a nutnost vytrpět si toto nutné zlo až do konce. Jedná se o velmi rušivý aspekt, protože tato reklama zmenší video, které sledujete a určitě je to jeden z těch horších formátů reklamy na YouTube.
Proč Google možnost vypnutí této reklamy ruší, není jasné, ale je to pravděpodobně kvůli tomu, že ji ihned zavírala drtivá většina uživatelů. A je evidentní, že je pro něj do budoucna důležitá, protože jinak by jí tolik pozornosti nevěnoval.
Předplaťte si YouTube Premium
Pokud pro vás bude tato změna posledním hřebíčkem do rakve bezplatného YouTube s reklamami, předplatnému se nebraňte. YouTube Premium má smysl nejenom kvůli vypnutí reklam, ale i kvůli dalším funkcím, kterých není málo.
Můžete si ukládat videa na pozdější shlédnutí, nebo provozovat YouTube na telefonu i při vypnutém displeji. Toto předplatné na našem trhu vychází na 209 Kč měsíčně, ale formou rodinného předplatného se lze dostat i na nižší částku.