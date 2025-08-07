Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje

Vynikající OLED panely od Samsungu zamíří do MacBooků. Apple počítá s vyšší kvalitou obrazu, nižší spotřebou a novým designem bez výřezu.
Apple nasadí OLED displeje i do počítačů
Kalifornská značka Apple již několik let zvažuje, že do svých MacBooků Pro nasadí moderní OLED displeje, které nahradí mini-LED zobrazovače, jež jsou využívány v současnosti. Nyní to vypadá, že nasazení OLED displeje je už opravdu blízko.
Apple se měl údajně dohodnout s výrobcem zobrazovačů, kterým se stane Samsung. Ten před nedávnem investoval značnou sumu do výrobních linek OLED panelů Gen 8.6, díky čemuž by jihokorejská značka měla v pohodě pokrýt poptávku Applu.
Nové OLED displeje Gen 8.6 využívají větší skleněné substráty a hodí se tedy pro větší obrazovky. Technologie se navíc chlubí nízkou spotřebou a výrobní náklady nejsou tak vysoké.
Nový OLED displej Apple podle všeho nasadí do svých notebooků postupně a jako první se dočká MacBook Pro. Zde ale není jisté, kdy OLED MacBook Pro dorazí. Některé spekulace totiž hovoří o tom, že připravované modely dostanou pouze lepší čip M5.
Tento model by se prodával následující rok a to by znamenalo, že MacBook Pro s OLED zobrazovačem by mohl dorazit nejdříve až v roce 2027. To víceméně odpovídá i dalším spekulacím, které se zaměřují na změny v designu.
Apple chce údajně pro rok 2027 připravit MacBook Pro s novým designem zaměřeným na tenkou konstrukci, avšak bez výkonnostních ústupků. Společně s novým OLED displejem by redesign MacBooku Pro rozhodně dával smysl.
Apple se zbaví výřezu
Současné MacBooky Pro disponují výřezem v displeji, což by se mohlo v budoucnu změnit. S nástupem OLED panelů se hovoří o změně tohoto designového prvku. Aktuálně se přitom nejvíce spekuluje o možné inspiraci u aktuálních iPhonů.
Zde Apple místo výřezu využívá průstřel ve tvaru pilulky a právě tento prvek zřejmě hodlá značka v budoucnu nasadit i do MacBooku Pro.
Dočkají se i základní MacBooky Air
Technologie OLED panelů je cesta, kterou se chce Applu u svých počítačů jednoznačně vydat. Je však pochopitelné, že moderní displeje nenasadí ihned do všech svých modelů a jako první se jej dočkají právě MacBooky Pro.
S postupem let by se ovšem OLED displej měl dostat i do základních MacBooku Air. Zde ale zatím nemáme představu o tom, ve kterém roce by se tak mohlo stát.