Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje

Tomáš Rajnoch
Apple MacBook Air (M3, 2024) | foto: Luboš Srb
Apple MacBook Air (M3, 2024) | foto: Luboš Srb

Vynikající OLED panely od Samsungu zamíří do MacBooků. Apple počítá s vyšší kvalitou obrazu, nižší spotřebou a novým designem bez výřezu.

Apple nasadí OLED displeje i do počítačů

Kalifornská značka Apple již několik let zvažuje, že do svých MacBooků Pro nasadí moderní OLED displeje, které nahradí mini-LED zobrazovače, jež jsou využívány v současnosti. Nyní to vypadá, že nasazení OLED displeje je už opravdu blízko.

Apple se měl údajně dohodnout s výrobcem zobrazovačů, kterým se stane Samsung. Ten před nedávnem investoval značnou sumu do výrobních linek OLED panelů Gen 8.6, díky čemuž by jihokorejská značka měla v pohodě pokrýt poptávku Applu.

Nové OLED displeje Gen 8.6 využívají větší skleněné substráty a hodí se tedy pro větší obrazovky. Technologie se navíc chlubí nízkou spotřebou a výrobní náklady nejsou tak vysoké.

OLED MacBook Pro | foto: Cult of Mac
OLED MacBook Pro | foto: Cult of Mac

Čtěte také: Procesor z mobilu do počítače? Apple si zahrává se zajímavou myšlenkou

První model až za dva roky

Nový OLED displej Apple podle všeho nasadí do svých notebooků postupně a jako první se dočká MacBook Pro. Zde ale není jisté, kdy OLED MacBook Pro dorazí. Některé spekulace totiž hovoří o tom, že připravované modely dostanou pouze lepší čip M5.

Tento model by se prodával následující rok a to by znamenalo, že MacBook Pro s OLED zobrazovačem by mohl dorazit nejdříve až v roce 2027. To víceméně odpovídá i dalším spekulacím, které se zaměřují na změny v designu.

Apple chce údajně pro rok 2027 připravit MacBook Pro s novým designem zaměřeným na tenkou konstrukci, avšak bez výkonnostních ústupků. Společně s novým OLED displejem by redesign MacBooku Pro rozhodně dával smysl.

Apple se zbaví výřezu

Současné MacBooky Pro disponují výřezem v displeji, což by se mohlo v budoucnu změnit. S nástupem OLED panelů se hovoří o změně tohoto designového prvku. Aktuálně se přitom nejvíce spekuluje o možné inspiraci u aktuálních iPhonů.

Zde Apple místo výřezu využívá průstřel ve tvaru pilulky a právě tento prvek zřejmě hodlá značka v budoucnu nasadit i do MacBooku Pro.

Apple MacBook Air (M3, 2024) | foto: Luboš Srb
Apple MacBook Air (M3, 2024) | foto: Luboš Srb

Dočkají se i základní MacBooky Air

Technologie OLED panelů je cesta, kterou se chce Applu u svých počítačů jednoznačně vydat. Je však pochopitelné, že moderní displeje nenasadí ihned do všech svých modelů a jako první se jej dočkají právě MacBooky Pro.

S postupem let by se ovšem OLED displej měl dostat i do základních MacBooku Air. Zde ale zatím nemáme představu o tom, ve kterém roce by se tak mohlo stát.

Zdroj: dealsite

