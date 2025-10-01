Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT

Nový generátor videí Sora 2 od OpenAI spojuje zvuk, realističtější pohyby a cameo postavy, čímž posouvá hranice AI tvorby dál než kdy dřív.
Generátor AI videí, který vyrazí dech
Společnost OpenAI, která stojí za nesmírně populární platformou ChatGPT, představila svůj nejnovější generátor videí Sora 2. Ten navazuje na původní model Sora z února loňského roku a přináší vylepšení snad na všech frontách. A nejenom to.
OpenAI vystavilo kolem generátoru Sora 2 celý ekosystém v podobě jakési sociální sítě ne nepodobné TikToku, jen se zaměřením na AI videa. Pomocí této nové platformy budete generovat videa dle vlastního zadání, a to navíc s cameo postavami sebe a svých přátel.
Co se týče nových funkcí, tak tou hlavní novinkou je přidání zvuku do klipů, čímž OpenAI dohání Google a jeho platformu Veo 3. Mimo to vylepšuje Sora 2 také fyziku postav i jejich pohyby a celkově by měly být výsledná videa na mnohem lepší úrovni než u původního modelu.
V hlavní roli cameo postavy
Hlavním prvkem platformy Sora 2 jsou takzvané cameo postavy. Prostřednictvím telefonu a aplikace jí poskytnete audio a vizuální vzorek sama sebe (natočíte se při čtení připraveného textu) a Sora poté na základě těchto dat vytvoří vaši AI postavu, která bude vystupovat v klipech.
A nejenom v těch vašich, což je ostatně další důležitý aspekt této novinky. Vaše cameo postava bude mít určité označení, a pokud ji někdo z vašich přátel ve svém novém videu konkrétně zmíní, tak bude do tohoto jeho klipu zahrnuta.
Pokud bude vaše postava vystupovat ve videu některého z vašich přátel, budete mít možnost ho v případě, že se vám nebude z nějakého důvodu líbit, smazat. A naopak, pokud obsadíte do svého krátkého klipu některého z vašich přátel, tak nad ním bude mít kontrolu.
Dostupnost
Sora 2 je prozatím k dispozici jen na iOS, a to formou pozvánek. Kromě toho je omezena také geologicky a dostupná je pouze v USA a Kanadě, což je stejná situace, jako s původní verzí. Ta nakonec dorazila i do Evropy, ale až se zpožděním a podobná situace se očekává i u Sory 2.