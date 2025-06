Procesor z mobilu do počítače? Apple si zahrává se zajímavou myšlenkou

Apple zvažuje nasazení čipu A18 Pro z iPhonu do základního MacBooku Air. Cílem je nabídnout levnější model s dostatečným výkonem pro běžné uživatele.

Výkony mobilních procesorů rostou

Mobilní procesory jsou rok od roku výkonnější a vrcholné, vlajkové čipy již mají tolik výkonu, že zvládnou plynule rozhýbat AAA hry určené původně na PC či konzole. Premiantem v tomto směru je určitě Apple, jehož procesor řady A pro iPhony patří mezi ty nejvýkonnější.

Kromě nich má kalifornský gigant v portfoliu také řadu procesorů Apple M, která je určena pro jeho počítače. Věc se má tak, že se Apple zcela oprostil od konkurenčních čipů a v jeho elektronice se nachází čipsety výhradně navržené jím (výrobu zastřešuje primárně TSMC).

Známý informátor Ming-Chi Kuo nyní přišel s velmi zajímavou zprávou, dle které připravuje Apple nový základní MacBook Air. Ten by se měl stát nejdostupnějším novým notebookem s nakousnutým jablíčkem ve znaku a zajímavá je hlavně volba procesoru.

MacBook Air 13" (M3) vydrží na jedno nabití i déle než celý den | foto: Luboš Srb

MacBook Air s procesorem z iPhonu?

Ano, vidíte správně. Kuo uvádí, že si Apple pohrává s myšlenkou osadit základní MacBook Air procesorem řady Apple A. Konkrétněji bychom se měli dočkat MacBooku vybaveného čipsetem A18 Pro, který pohání aktuální iPhone 16 Pro / Pro Max.

Známý analytik zmiňuje také to, že by mohl tento základní MacBook dostat zajímavé barevné provedení, jako například růžový, či žlutý kabátek. Displej s úhlopříčkou 13 palců by zůstal stejný a jedinou změnou by tedy byl opravdu jen nasazení procesoru Apple A18 Pro.

Ten by nahradil aktuálně používaný čip Apple M4 a tento krok by nový základní model výrazněji zlevnil. Bohužel není jasné, na kolik by toto nové provedení mohlo vyjít, nicméně v Česku aktuálně vychází základní MacBook Air s procesorem M4 na 29 990 korun.

Potenciální hit?

Apple by mohl tento základní MacBook Air začít vyrábět koncem roku 2025 a do prodeje by se tedy dostal v příštím roce. Kalifornský gigant údajně cílí na výrobu 5 až 7 milionu kusů této specifikace, což značí, že počítá s vysokým zájmem ze strany uživatelů.

Takový náklad by tvořil velkou část celoročních prodejů MacBooků (vloni to bylo 22,9 milionu). Čip A18 Pro je na tom výkonnostně ve vícevláknových aplikacích podobně, jako čip M1 z roku 2020, který je i dnes bez problémů použitelný. Jako základní procesor by tedy posloužil dobře.

Zdroj: Ming-Chi Kuo / síť X