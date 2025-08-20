Zbytečnost nebo úspora? iPhone prý přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu

Ovládání fotoaparátu přes tlačítko na boku iPhonu nesklidilo moc ovací. Apple se možná rozhodne pro její zrušení, ale letos to ještě nebude.
Funkce, která se neujala?
Apple představil s loňskými iPhony 16 nové tlačítko pro spouštění a ovládání fotoaparátu, které pojmenoval Camera control. Zdálo se, že se jedná o velmi praktický prvek, který posune práci s fotoaparáty na novou úroveň a toto tlačítko dostaly všechny nové modely kromě iPhone 16e.
V rámci letošní řady iPhone 17, která se představí již za pár týdnů, dorazí Ovladač fotoaparátu také, nicméně je možné, že je tomu tak naposledy. Vypadá to, že se tato novinka nijak zásadně neosvědčila a Apple údajně plánuje její nezahrnutí do řady iPhone 18, která dorazí v roce 2026.
Při prezentaci nových iPhonů se opravdu jednalo o zajímavě vypadající způsob ovládání fotoaparátu, nicméně realita je taková, že uživatelé ho pravděpodobně příliš nevyužívají. Většina recenzí se navíc shodovala na tom, že se jedná o víceméně zbytečnou věc.
A nejsou to jen recenzenti, kdo považují Ovladač fotoaparátu za zbytnou věc. Tento prvek vyvolal smíšené pocity i u fanoušků značky a skutečnost, že ho konkurenční značky prakticky neokopírovaly (nebo jen minimálně) značí, že to úspěch rozhodně nebyl.
Uživatelé zkrátka zůstávají věrni klasice v podobě ovládání fotoaparátu na displeji a z vlastních zkušeností můžu potvrdit, že ovládání fotoaparátu přes toto tlačítko není nějak extra pohodlné. Je výborné na rychlé spuštění fotoaparátu jako takového, ale to je tak vše.
Jeden z čínských informátorů aktuálně přinesl informaci o tom, že Apple informoval své dodavatele o tom, že přestane objednávat komponenty potřebné pro Ovladač fotoaparátu. Je ale klidně možné, že se jeho vyřazení zvažuje i kvůli výrobním nákladům a snaze o sníženy ceny dalších iPhonů.
Větší obrázek nám ukáže iPhone 17
Rozhodně by se jednalo o nenadálý krok, nicméně berte tuto informaci s rezervou. Do iPhonů 18 je ještě daleko a nadcházející generace by mohla celou situaci zvrátit. Apple bude určitě zjišťovat, jak si Ovládání fotoaparátu povede u nových iPhonů 17 a je klidně možné, že nakonec zůstane.