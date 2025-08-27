Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny

Za nejnovější MacBook Air můžete dát jen polovinu běžné ceny, stačí si ho pořídit v rámci speciální služby nyní jen za 429 Kč měsíčně.
MacBook Air. Počítač, který je doslova tím nejlepším v poměru cena/výkon. A teď ho můžete pořídit i za tu nejvýhodnější cenu. Mobil Pohotovost si na začátek školního roku přichystala speciální akci pro studenty, a nejen pro ně. Nejnovější MacBook Air si totiž můžete pronajmout za pouhých 429 Kč měsíčně. To znamená, že za tři roky pronájmu zaplatíte jen polovinu běžné ceny notebooku. Po celou dobu je přitom chráněn zárukou.
Koupě nového MacBooku vyjde běžně na desítky tisíc. Ostatně standardní cenovka nejnovějšího MacBooku Air M4 je stanovena na 29 990 Kč. Se službou Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti vás ale stejný model vyjde během tříletého pronájmu jen na 15 444 Kč, tedy na téměř polovinu. V podstatě tak zaplatíte jen to, co MacBook v průběhu tří let ztratil na hodnotě.
Po celou dobu pronájmu, byť jde o tři roky, je MacBook chráněný zárukou, což je jen jedna z několik výhod. Navíc v případě jakékoli záruční opravy nebo servisu dostanete náhradní zařízení zdarma. V neposlední řadě se také nijak nemusíte starat o jeho prodej a složitě hledat kupce – po skončení pronájmu MacBook jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a můžete upgradovat na nejnovější model. O soukromí dat se přitom nemusíte obávat, MacBook je při vrácení kompletně obnoven do továrního nastavení.
MacBook Air za pouhých 429 Kč měsíčně si Mobil Pohotovost přichystala speciálně pro studenty s ISIC. Pokud mezi studenty nepatříte, máte i tak možnost využít dočasně sníženou cenu pronájmu – MacBook Air jen za 459 Kč měsíčně.
iPad za 199 Kč
Za super cenu je teď i nejoblíbenější a nejnovější základ iPad 11 (2025). Ten si můžete pronajmout opět na tři roky a opět za tu vůbec nejnižší cenu na trhu – jen za 199 Kč měsíčně. Pokud preferujete kompaktnější zařízení než MacBook, může být právě iPad skvělou alternativou. Navíc vychází levněji a také podporuje Apple Pencil, což je pro kreslení, skicování nebo obecně psaní poznámek přímo ideální.