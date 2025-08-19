Logo Mobilizujeme.cz

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

Tomáš Rajnoch
Vyšehrad: Dvje | foto: Bioscop
Vyšehrad: Dvje | foto: Bioscop

Netflix udělal zatraceně dobře, když koupil práva na film Vyšehrad: Dvje. V Česku je aktuálně nejsledovanějším filmem na streamovacích platformách.

Lavi dobyl Netflix

Streamovací platforma Netflix již mnohokrát dokázala vytvořit velkolepý hit. Ať už jde o seriály nebo filmy. Netflix však zároveň dobře ví, že se nemůže spoléhat jen na svou tvorbu a musí svou nabídku doplňovat i o tituly třetích stran.

Poměrně často jsou úspěšné filmy, které pochází z české produkce. Jeden takový na Netflix dorazil nedávno. Jde o Vyšehrad: Dvje, jenž je na Netflixu ke shlédnutí od 15. srpna. Za pár dní, co je na platformě, ji ale již stihl absolutně ovládnout.

Film Vyšehrad: Dvje aktuálně drtí žebříčky sledovanosti a od doby, kdy je ke shlédnutí, je v Česku jasnou jedničkou. Nechytají se ani zahraniční vysoko nákladové snímky a navíc to vypadá, že žebříčkům sledovanosti bude snímek opanovat i nadále.

Nejdřív kina a teď Netflix

Pro tvůrce populárního snímku je samozřejmě první místo ve sledovanosti na Netflixu určitým oceněním, avšak není zcela ojedinělým. Žebříček se tvůrcům povedl ovládnout i s prvním dílem Vyšehrad: Fylm, jenž je na Netflixu stále ke zhlédnutí.

Popularita filmu Vyšehrad: Dvje na streamovací službě se nicméně dala předpokládat. Velký úspěch film zaznamenal již v kinech, kde jej vidělo téměř půl milionů diváků a výdělek se zastavil na zhruba 90 milionech korun.

Netflix tedy neváhal a využil šance získat film pro svou platformu. Žebříček sledovanosti jasně dokazuje, že streamovací platforma udělala dobrý krok.

Fotbalový blázen Lavi v Anglii

Film Vyšehrad: Dvje navazuje na úspěšný film a seriál, přičemž znovu se podíváme na hrdinu Juliuse Lavického alias Laviho. Ten míří do Anglie za fotbalem, kde se mu ale angažmá hrubě nevyvede a proto se rozhodne vrátit do Česka, kde ukončí kariéru.

Po nějaké době se ale k fotbalu vrátí a začíná od nuly na vesnici. Lavi má však nadále hvězdné manýry a restart kariéry nebude vůbec jednoduchý. Zvláště poté, co se dozví obrovské rodinné tajemství.

Nejsledovanější filmy na streamu v Česku (11.8. – 17.8. 2025)

  • Vyšehrad: Dvje – Netflix
  • Blood Brothers: Dragon’s Embers – Netflix
  • Barbar – Apple TV / HBO Max
  • Nosferatu – Apple TV / SkyShowtime
  • Kurýři – Amazon Prime Video
  • The Siege at Thorn High – Amazon Prime Video
  • Stolen: Heist of the Century – Netflix
  • Vždycky přijde noc – Netflix
  • Strach a hnus v Las Vegas – Apple TV / Netflix
  • Nezvratný osud: Pokrevní linie – HBO Max / Apple TV

Zdroj: JustWatch

