Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

Netflix udělal zatraceně dobře, když koupil práva na film Vyšehrad: Dvje. V Česku je aktuálně nejsledovanějším filmem na streamovacích platformách.
Lavi dobyl Netflix
Streamovací platforma Netflix již mnohokrát dokázala vytvořit velkolepý hit. Ať už jde o seriály nebo filmy. Netflix však zároveň dobře ví, že se nemůže spoléhat jen na svou tvorbu a musí svou nabídku doplňovat i o tituly třetích stran.
Poměrně často jsou úspěšné filmy, které pochází z české produkce. Jeden takový na Netflix dorazil nedávno. Jde o Vyšehrad: Dvje, jenž je na Netflixu ke shlédnutí od 15. srpna. Za pár dní, co je na platformě, ji ale již stihl absolutně ovládnout.
Film Vyšehrad: Dvje aktuálně drtí žebříčky sledovanosti a od doby, kdy je ke shlédnutí, je v Česku jasnou jedničkou. Nechytají se ani zahraniční vysoko nákladové snímky a navíc to vypadá, že žebříčkům sledovanosti bude snímek opanovat i nadále.
Nejdřív kina a teď Netflix
Pro tvůrce populárního snímku je samozřejmě první místo ve sledovanosti na Netflixu určitým oceněním, avšak není zcela ojedinělým. Žebříček se tvůrcům povedl ovládnout i s prvním dílem Vyšehrad: Fylm, jenž je na Netflixu stále ke zhlédnutí.
Popularita filmu Vyšehrad: Dvje na streamovací službě se nicméně dala předpokládat. Velký úspěch film zaznamenal již v kinech, kde jej vidělo téměř půl milionů diváků a výdělek se zastavil na zhruba 90 milionech korun.
Netflix tedy neváhal a využil šance získat film pro svou platformu. Žebříček sledovanosti jasně dokazuje, že streamovací platforma udělala dobrý krok.
Fotbalový blázen Lavi v Anglii
Film Vyšehrad: Dvje navazuje na úspěšný film a seriál, přičemž znovu se podíváme na hrdinu Juliuse Lavického alias Laviho. Ten míří do Anglie za fotbalem, kde se mu ale angažmá hrubě nevyvede a proto se rozhodne vrátit do Česka, kde ukončí kariéru.
Po nějaké době se ale k fotbalu vrátí a začíná od nuly na vesnici. Lavi má však nadále hvězdné manýry a restart kariéry nebude vůbec jednoduchý. Zvláště poté, co se dozví obrovské rodinné tajemství.
Nejsledovanější filmy na streamu v Česku (11.8. – 17.8. 2025)
Vyšehrad: Dvje – Netflix
Blood Brothers: Dragon’s Embers – Netflix
Barbar – Apple TV / HBO Max
Nosferatu – Apple TV / SkyShowtime
Kurýři – Amazon Prime Video
The Siege at Thorn High – Amazon Prime Video
Stolen: Heist of the Century – Netflix
Vždycky přijde noc – Netflix
Strach a hnus v Las Vegas – Apple TV / Netflix
Nezvratný osud: Pokrevní linie – HBO Max / Apple TV