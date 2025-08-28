Logo Mobilizujeme.cz

Kontroverzní zákon EU: Úřady by mohly číst konverzace všech, včetně Čechů

Ondřej Koníček
Návrh Chat Control by umožnil EU číst soukromé zprávy. Ochrana dětí nebo nebezpečný zásah do soukromí a cesta k plošnému dohledu?

Šmírování pod rouškou dobra?

Evropská unie se aktuálně zabývá jedním z nejkontroverznějších návrhů, jaký kdy za její existence vznikl. Legislativa pojmenovaná Chat Control, nebo CSAM regulace, se totiž navrhuje absolutní kontrolou jakékoliv komunikace, které projde přes telefony či počítače koncového uživatele.

Klasické textové zprávy, WhatsApp zprávy, psaní přes Messenger či sociální sítě, ale i například přijatý e-mail. To vše by podléhalo kontrole obsahu svěřeného orgánu. Znamenalo by to, že by naši online komunikaci sledoval i někdo jiný, než jen ti, kterým je opravdu určena.

Jednalo by se o obrovský, prakticky nevídaný zásah do soukromí všech uživatelů a jak už to tak bývá, tato kontroverzní iniciativa je dlážděna dobrými úmysly. Hlavním smyslem této kontroly je ochrana dětí v kybernetickém prostoru, pro které je ještě více nebezpečný, než pro dospělé.

Kontrola za hranou

Děti jsou ve virtuálním světě obzvlášť zranitelné a snažit se je ochránit je samozřejmě šlechetné, ale návrh Chat Control jde opravdu hodně za hranu. Kvůli němu by například musely v rámci EU populární chatovací aplikace zcela změnit styl svého fungování.

Většina z nich se pochopitelně opírá o koncové šifrování, což znamená, že k obsahu zprávy se nedostane nikdo, kromě pisatele a příjemce. Takže kontrola zpráv po odeslání nepřichází v úvahu a na řadu by tedy přišlo kontrolování přímo v zařízení, v době odesílání.

V případě detekce možného závadného obsahu by pak byly upozorněny příslušné úřady, které by se pak zaměřily na konkrétní konverzaci. Takto mocný nástroj by se mohl v nesprávných rukách velmi snadno změnit v nebezpečnou zbraň a klidně vést k bohapustému šmírování kohokoliv.

Česko šmírování uživatelů odmítá

Dalším velkým problémem této legislativy je pravděpodobná náročnost na lidské zdroje. Stovky a tisíce upozornění na potenciálně závadný obsah může snadno zahltit bezpečnostní složky, přitom legitimní může být klidně jen setina z těchto hlášení, nebo i méně.

Kontrolu chatů prosazuje v první řadě Dánsko, nicméně kladně se k ní vyjádřilo také například Španělsko, Bulharsko, nebo Švédsko. Naši sousedi Rakousko s Polskem jsou, stejně jako Nizozemí, striktně proti a v rámci Česka prozatím rozhodnuto nebylo.

Český premiér Petr Fiala (ODS) se ale před pár dny vyjádřil, že takovou úroveň šmírování nepřipustí a obecně je česká společnost spíše proti tomuto návrhu. Dá se tedy předpokládat, že Česko bude v říjnovém hlasování stát proti této iniciativě.

Orwell v přímém přenosu

Myšlena kontroly chatů kvůli ochraně dětí je samozřejmě chvályhodná, ale Chat Control by byl až moc velkým zásahem do soukromí. Takovým, že by se dal nazvat snad až „orwellovský“ a je velmi snadné si představit, že by se jednalo o poměrně jednoduše zneužitelný nástroj.

Navíc je známou pravdou skutečnost, že ti, kteří chtějí páchat zločin či něco, co není v souladu se zákonem, si nějakou cestu vždy najdou. V tomto případě by se mohly kontroly obcházet pomocí VPN a ve finále by mohla mířit celá kontrola konverzací mimo terč.

Nakonec by to mohlo dopadnout klidně tak, že by byli kvůli každé zprávě, která se nějakému algoritmu nezdá, kontrolování obyčejní uživatelé. Jedná se zkrátka o velmi mocný nástroj, který by mohl být snadno zneužit.

Zdroj: European Parliament

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

