Máte Gmail? Google varuje, abyste si urychleně změnili své heslo

Hackeři napadli databázi Googlu. Společnost možný únik dat nyní potvrzuje a až 2,5 miliardy uživatelů vyzývá ke změně hesla. Týká se to i vás?
Google varuje před možnými útoky
Gmail je velmi populární e-mailová služba a často se uvádí, že se jeho podíl blíží takřka 50 % v rámci segmentu. Jeho provozovatel, technologický gigant Google, nyní varuje uživatele před možnými hackerskými úniky a radí, aby si pro jistotu změnili heslo.
Je pravděpodobné, že unikla obsáhlá databáze hesel a toto varování nelze brát na lehkou váhu, protože je v ohrožení obrovské množství účtů. Google mluví až o 2,5 miliardách uživatelů, což jsou víceméně všichni, nebo naprosto drtivá většina z nich.
Vyhledávací gigant uvedl, že byla napadena jeho databáze Salesforce a hackeři se snažili získat hesla i jinými způsoby. Někteří z nich se začali vydávat za pracovníky zákaznického servisu Googlu, na uživatele útočí formou e-mailů i hovorů a využívají k tomu AI.
Zlepšete zabezpečení svého Gmailu
Google je v poslední době pod častými útoky ze strany hackerů a kromě změny hesel vybízí uživatele také k tomu, aby si své účty lépe zabezpečili. Ideálně samozřejmě formou dvoufázového ověření, ale ne přes SMS kanál, což je zastaralá a lehce napadnutelná platforma.
Ideální je také mít nastaveno přihlášení do Gmailu nikoliv pomocí hesla, ale přístupového klíče, což je bezpečnější alternativa k heslům. Pomocí něj se lze k mailu přihlásit pomocí otisku prstu, obličeje nebo zámku obrazovky telefonu, jako je klasický PIN kód.
Faktem ale je, že většina uživatelů se stále spoléhá na hesla, což je bohužel zastaralý a hlavně snadno napadnutelný způsob. Většina útoků totiž vede na falešné stránky, které cílí vyloženě na krádež tradičního hesla a přístupový klíč zcizit nedokážou, nebo jen velmi obtížně.
Zabezpečený účet je základ
S rostoucím počtem hackerských útoků se potýká nejenom Google, ale také například Amazon či PayPal. Alfou a omegou je nepodceňovat zabezpečení a mít nastaveno buď opravdu silné heslo, nebo přístupový klíč, pokud to platforma umožňuje.
Dvoufázové ověření je v dnešní době prakticky již nutností a zcela nezbytné je také být velmi opatrný. Jakmile budete mít byt jen minimální podezření na možný útok, na nic nečekejte a změňte si přístupové údaje sami od sebe.