Logo Mobilizujeme.cz

Máte Gmail? Google varuje, abyste si urychleně změnili své heslo

Ondřej Koníček
Aplikace Gmail na telefonu | foto: Luboš Srb
Aplikace Gmail na telefonu | foto: Luboš Srb

Hackeři napadli databázi Googlu. Společnost možný únik dat nyní potvrzuje a až 2,5 miliardy uživatelů vyzývá ke změně hesla. Týká se to i vás?

Google varuje před možnými útoky

Gmail je velmi populární e-mailová služba a často se uvádí, že se jeho podíl blíží takřka 50 % v rámci segmentu. Jeho provozovatel, technologický gigant Google, nyní varuje uživatele před možnými hackerskými úniky a radí, aby si pro jistotu změnili heslo.

Je pravděpodobné, že unikla obsáhlá databáze hesel a toto varování nelze brát na lehkou váhu, protože je v ohrožení obrovské množství účtů. Google mluví až o 2,5 miliardách uživatelů, což jsou víceméně všichni, nebo naprosto drtivá většina z nich.

Vyhledávací gigant uvedl, že byla napadena jeho databáze Salesforce a hackeři se snažili získat hesla i jinými způsoby. Někteří z nich se začali vydávat za pracovníky zákaznického servisu Googlu, na uživatele útočí formou e-mailů i hovorů a využívají k tomu AI.

Hacker | foto: Unsplash
Hacker | foto: Unsplash

Zlepšete zabezpečení svého Gmailu

Google je v poslední době pod častými útoky ze strany hackerů a kromě změny hesel vybízí uživatele také k tomu, aby si své účty lépe zabezpečili. Ideálně samozřejmě formou dvoufázového ověření, ale ne přes SMS kanál, což je zastaralá a lehce napadnutelná platforma.

Ideální je také mít nastaveno přihlášení do Gmailu nikoliv pomocí hesla, ale přístupového klíče, což je bezpečnější alternativa k heslům. Pomocí něj se lze k mailu přihlásit pomocí otisku prstu, obličeje nebo zámku obrazovky telefonu, jako je klasický PIN kód.

Faktem ale je, že většina uživatelů se stále spoléhá na hesla, což je bohužel zastaralý a hlavně snadno napadnutelný způsob. Většina útoků totiž vede na falešné stránky, které cílí vyloženě na krádež tradičního hesla a přístupový klíč zcizit nedokážou, nebo jen velmi obtížně.

Zabezpečený účet je základ

S rostoucím počtem hackerských útoků se potýká nejenom Google, ale také například Amazon či PayPal. Alfou a omegou je nepodceňovat zabezpečení a mít nastaveno buď opravdu silné heslo, nebo přístupový klíč, pokud to platforma umožňuje.

Dvoufázové ověření je v dnešní době prakticky již nutností a zcela nezbytné je také být velmi opatrný. Jakmile budete mít byt jen minimální podezření na možný útok, na nic nečekejte a změňte si přístupové údaje sami od sebe.

Zdroj: Forbes

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

iPhone 17 Air možná dostane speciální kryt, se kterým bude vypadat tenčí
Martin Skořepa

iPhone 17 Air možná dostane speciální kryt, se kterým bude vypadat tenčí

Samsung představil nový ultratenký tablet za méně než 10 000 Kč
Luboš Srb

Samsung představil nový ultratenký tablet za méně než 10 000 Kč

WhatsApp se naučí volat i bez signálu
Ondřej Koníček

WhatsApp se naučí volat i bez signálu

Nemusíte jej nabíjet a nevadí mu pády. Nový mobil značky Honor se povedl
Ondřej Koníček

Nemusíte jej nabíjet a nevadí mu pády. Nový mobil značky Honor se povedl

WhatsApp maže účty. Stačí jen 45 dnů a přijdete o vše
Ondřej Koníček

WhatsApp maže účty. Stačí jen 45 dnů a přijdete o vše

iPhone 16 se bude nabíjet rychleji i bez MagSafe. iOS 26 přidává podporu Qi2
Luboš Srb

iPhone 16 se bude nabíjet rychleji i bez MagSafe. iOS 26 přidává podporu Qi2

Vysoké rozlišení za málo peněz. Nová chytrá kamera od Xiaomi bude hit
Luboš Srb

Vysoké rozlišení za málo peněz. Nová chytrá kamera od Xiaomi bude hit

Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (85. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (85. díl)

iPhone Fold je nejočekávanější telefon roku 2026. Co všechno už o něm víme?
Tomáš Rajnoch

iPhone Fold je nejočekávanější telefon roku 2026. Co všechno už o něm víme?