Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk

Ondřej Koníček
Sandisk iXpand | foto: Sandisk
Sandisk iXpand | foto: Sandisk

Uvolněte místo v iPhonu během chvilky. USB flash disk připojíte přímo, přenesete fotky a videa a máte volné úložiště vždy po ruce.

USB flash disk místo paměťové karty

Paměťová karta dříve patřila k základním doplňkům většiny mobilů, nicméně v dnešní době je telefony spíše nepodporují, než naopak. Populární iPhony neměly slot na paměťovou kartu nikdy a uživatelé se tak musely spolehnout výhradně na vestavěné vnitřní úložiště a jeho velikost.

Ano, v dnešní době potřeba paměťové karty výrazně klesá, protože máme drtivou většinu věcí uložených v cloudu, ale ne každý se chce touto cestou vydat. Pořád se najdou uživatelé, kteří cloudovému řešení nevěří a raději mají všechno hezky „postaru“, v telefonu.

V tomto případě se dřív nebo později jistě stane, že vám v něm dojde vestavěná paměť. To lze vyřešit přesunutím souborů do počítače, který lze provést několika způsoby. Jedním z těch nejelegantnějších a nejvíce praktických je použití USB flash disku.

USB flash disk pro mobily | foto: SanDisk
USB flash disk pro mobily | foto: SanDisk

Přesunujte soubory snadno a rychle

I když je iOS poměrně uzavřená platforma, připojení USB flash disku (OTG) umožňuje a k iPhonům je možné připojit takřka jakýkoliv model. Pokud nemáte flash disk speciálně určený pro použití s iPhonem, je nutné dát si pozor pouze na správný formát (s NTFS nepochodíte).

Ideální je ale použít nějaký model určený pro iPhone a jedny z nejlepších vyrábí firma Sandisk. Jedná se o řadu iXpand a k dispozici jsou jak modely s Lightning konektorem pro starší iPhony, tak s USB-C konektorem pro ty novější. Vždy je ale samozřejmě možné použít nějakou redukci.

Tyto disky jsou navíc s dvojicí konektorů, a to v kombinaci Lightning + USB-A nebo Lightning + USB-C, takže se obecně jedná o praktické disky pro více zařízení. Nativní mobilní aplikace iXpand vám pak pomůže s automatickým zálohováním dat.

Rozšíření vnitřního úložiště snadno a rychle

Externí USB (OTG) flash disk není náhradou paměťové karty, ale spíše takovým rychlým řešením v okamžiku, kdy vám začne docházet místo v telefonu. Připojíte ho, přesunete na něj například videa, nebo fotografie a rázem máte k dispozici další volné místo.

Po odpojení z telefonu ho připojíte k počítači a data z něj přesunete tam, kam chcete. Nemusíte řešit kabely a tuto rychlou zálohu můžete udělat kdekoliv, klidně i mimo domov s tím, že si data z flash disku přetáhnete později. Na českém trhu tyto disky začínají na ceně okolo 1 000 korun.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

