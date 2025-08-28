Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk

Uvolněte místo v iPhonu během chvilky. USB flash disk připojíte přímo, přenesete fotky a videa a máte volné úložiště vždy po ruce.
USB flash disk místo paměťové karty
Paměťová karta dříve patřila k základním doplňkům většiny mobilů, nicméně v dnešní době je telefony spíše nepodporují, než naopak. Populární iPhony neměly slot na paměťovou kartu nikdy a uživatelé se tak musely spolehnout výhradně na vestavěné vnitřní úložiště a jeho velikost.
Ano, v dnešní době potřeba paměťové karty výrazně klesá, protože máme drtivou většinu věcí uložených v cloudu, ale ne každý se chce touto cestou vydat. Pořád se najdou uživatelé, kteří cloudovému řešení nevěří a raději mají všechno hezky „postaru“, v telefonu.
V tomto případě se dřív nebo později jistě stane, že vám v něm dojde vestavěná paměť. To lze vyřešit přesunutím souborů do počítače, který lze provést několika způsoby. Jedním z těch nejelegantnějších a nejvíce praktických je použití USB flash disku.
Přesunujte soubory snadno a rychle
I když je iOS poměrně uzavřená platforma, připojení USB flash disku (OTG) umožňuje a k iPhonům je možné připojit takřka jakýkoliv model. Pokud nemáte flash disk speciálně určený pro použití s iPhonem, je nutné dát si pozor pouze na správný formát (s NTFS nepochodíte).
Ideální je ale použít nějaký model určený pro iPhone a jedny z nejlepších vyrábí firma Sandisk. Jedná se o řadu iXpand a k dispozici jsou jak modely s Lightning konektorem pro starší iPhony, tak s USB-C konektorem pro ty novější. Vždy je ale samozřejmě možné použít nějakou redukci.
Tyto disky jsou navíc s dvojicí konektorů, a to v kombinaci Lightning + USB-A nebo Lightning + USB-C, takže se obecně jedná o praktické disky pro více zařízení. Nativní mobilní aplikace iXpand vám pak pomůže s automatickým zálohováním dat.
Rozšíření vnitřního úložiště snadno a rychle
Externí USB (OTG) flash disk není náhradou paměťové karty, ale spíše takovým rychlým řešením v okamžiku, kdy vám začne docházet místo v telefonu. Připojíte ho, přesunete na něj například videa, nebo fotografie a rázem máte k dispozici další volné místo.
Po odpojení z telefonu ho připojíte k počítači a data z něj přesunete tam, kam chcete. Nemusíte řešit kabely a tuto rychlou zálohu můžete udělat kdekoliv, klidně i mimo domov s tím, že si data z flash disku přetáhnete později. Na českém trhu tyto disky začínají na ceně okolo 1 000 korun.
Alza prodává příslušenství SanDisk ve verzích pro USB-C a Lightning konektor: