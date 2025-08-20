Jubilejní desátá generace Google Pixel mě nadchla. Čím si telefony získají vás?

Google představil řadu Pixel 10, která zahrnuje modely Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a skládací Pixel 10 Pro Fold. Novinky vypadají skvěle.
Google oficiálně představuje své nové referenční telefony v podobě očekávané řady Pixel 10. Dočkali jsme se rovnou čtyř modelů v podobě skládačky Pixel 10 Pro Fold a tradičních verzí Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Pojďme si představit trojici s klasickou konstrukcí.
Nové Pixely mají jednotný vzhled
Začneme základním Pixelem 10, který prodělal oproti svému předchůdci nejvíce změn. Vůbec poprvé jsme se totiž v rámci základního provedení dočkali implementace trojnásobného fotoaparátu s teleobjektivem, takže i nejlevnější model bude v oblasti zoomu velmi schopný.
S tím se pojí změna designu v podobě většího fotomodulu na zádech, který nově zahrnuje tři objektivy a základní Pixel tedy vypadá stejně, jako jeho lépe vybavení bratři. Jediným rozdílem je absence teploměru pod LED bleskem, který zůstává vyhrazený modelům Pro a Pro XL.
Design řady Pixel 10 je víceméně identický, jako u předchozí generace a je to dobře, protože se pořád jedná o zajímavý styl, který ještě nestihl zestárnout. Konstrukce vsází na hliníkový rámeček, odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a neschází ani krytí dle normy IP68.
Všechny tři novinky pohání nový procesor Tensor G5 s bezpečnostním koprocesorem Titan M2, který je postaven na 3nm výrobním procesu a vyrábí ho firma TSMC. Měl by nabídnout výrazně vyšší výkon než předchozí Tensor G4 při příznivější spotřebě a nižší produkci tepla.
Co se týče paměťové výbavy, tak základní Pixel 10 má operační paměť 12 GB RAM a k uložení dat je na výběr mezi 128GB a 256GB úložištěm. Modely Pro a Pro XL již disponují 16 GB RAM a vestavěnou pamětí 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB.
Pixel 10 a 10 Pro sdílí stejně velký displej s úhlopříčkou 6,3 palce, ale základní provedení nabízí nižší rozlišení (2424 × 1080 pixelů) i nižší maximální jas (3000 nitů). Nejedná se LTPO, ale LTPS panel, takže nenabízí dynamickou zobrazovací frekvenci 1 – 120 Hz, ale 60 – 120 Hz.
Panel Pixelu 10 Pro (Google ho označuje Super Actua) už touto technologií disponuje a má také vyšší maximální jas (3300 nitů) i rozlišení (2856 × 1280 pixelů). Pixel 10 Pro XL nabízí největší displej (6,8 palce) a je, až na rozlišení (2992 × 1344 pixelů), stejný jako u menšího modelu Pro.
Fotoaparát vypadá opět slibně
Pixel 10 disponuje trojnásobnou sestavou s rozlišením 48 + 10,8 + 13 Mpx a jedná se o hlavní objektiv, teleobjektiv a ultra-širokoúhlou jednotku. První dva fotoaparáty jsou opticky stabilizované a teleobjektiv umožňuje 5× optický zoom a 10× hybridní zoom s kvalitou optického.
Pixely 10 Pro a Pro XL mají o chlup pokročilejší fotoaparát s rozlišením snímačů 50 + 48 + 48 Mpx. Maximální hodnota přiblížení je až 100× (základní Pixel nabízí nejvíce 20× zoom) a ultra-širokoúhlá jednotka navíc umí makro fotografie.
Všechny tři fotoaparáty jsou dále vybaveny laserovým ostřením LDAF, a kromě optické stabilizace na hlavním objektivu a teleobjektivu disponují také elektronickou stabilizací. Vrcholné Pixely 10 Pro a Pro XL jsou osazeny většími fotočipy a nabízí i pokročilejší selfie fotoaparát.
V tomto případě se bude moct uživatel opřít o čelní kamerku s rozlišením 42 Mpx a záběrem 103°, zatímco čelní fotoaparát základního Pixel 10 má rozlišení 10,5 Mpx se záběrem 95°. Ve všech třech případech je selfie jednotka vybavena automatickým otřením.
Systém, podpora a nabíjení Pixelsnap
Všechny nové Pixely 10 běží z krabice na Androidu 16 a samozřejmostí je zcela příkladná podpora v podobě 7 let systémových i bezpečnostních aktualizací. Systém je napěchovaný umělou inteligencí, včetně asistenta Gemini, nebo funkce Circle to search.
Neschází ani funkce využívající AI k úpravě fotografií, biometrické zabezpečení v podobě snímače otisků prstů a technologie rozpoznání obličeje. A dočkali jsme se také větších baterií – Pixel 10 nabízí kapacitu 4970 mAh, Pixel 10 Pro 4870 mAh a Pixel 10 Pro XL má akumulátor 5200 mAh.
Jednou z hlavních předností nových Pixelů 10 je nové magnetické nabíjení Pixelsnap. Všechny nové Pixely mají v zádech integrované magnety, které pomůžou usadit kompatibilní magnetickou nabíječku na ideální místo a nabíjení tak bude efektivnější, než klasické bezdrátové bez magnetů.
Pixely 10 a 10 Pro podporují standard Qi2 o výkonu 15 W a Pixel 10 Pro XL pak dokonce Qi2.2, který nabízí výkon až 25 W. Drátové nabíjení umožňuje nabití 55 % baterie za 30 minut (Pixely 10 a 10 Pro s 30W nabíječkou) a 70 % u Pixelu 10 Pro XL za stejnou dobu (se 45W nabíječkou).
Cena a dostupnost
Nové Pixely 10 samozřejmě míří i na český trh a k dispozici budou hned v několika barevných variantách. Základní Pixel 10 startuje na ceně 22 990 korun, Pixel 10 Pro vyjde v základní verzi na 27 990 korun a vrcholný model Pixel 10 Pro XL stojí od 32 990 korun.
Google Pixel 10: specifikace
Konstrukce
kov a sklo, 152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g, zvýšená odolnost IP68
Displej
6,3″, OLED, 120 Hz, 2424 × 1080 px, poměr stran 20:9, jemnost 422 PPI