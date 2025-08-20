Logo Mobilizujeme.cz

Jubilejní desátá generace Google Pixel mě nadchla. Čím si telefony získají vás?

Ondřej Koníček
Google Pixel 10 Pro | foto: Google
Google Pixel 10 Pro | foto: Google

Google představil řadu Pixel 10, která zahrnuje modely Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a skládací Pixel 10 Pro Fold. Novinky vypadají skvěle.

Google oficiálně představuje své nové referenční telefony v podobě očekávané řady Pixel 10. Dočkali jsme se rovnou čtyř modelů v podobě skládačky Pixel 10 Pro Fold a tradičních verzí Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Pojďme si představit trojici s klasickou konstrukcí.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Nové Pixely mají jednotný vzhled

Začneme základním Pixelem 10, který prodělal oproti svému předchůdci nejvíce změn. Vůbec poprvé jsme se totiž v rámci základního provedení dočkali implementace trojnásobného fotoaparátu s teleobjektivem, takže i nejlevnější model bude v oblasti zoomu velmi schopný.

S tím se pojí změna designu v podobě většího fotomodulu na zádech, který nově zahrnuje tři objektivy a základní Pixel tedy vypadá stejně, jako jeho lépe vybavení bratři. Jediným rozdílem je absence teploměru pod LED bleskem, který zůstává vyhrazený modelům Pro a Pro XL.

Design řady Pixel 10 je víceméně identický, jako u předchozí generace a je to dobře, protože se pořád jedná o zajímavý styl, který ještě nestihl zestárnout. Konstrukce vsází na hliníkový rámeček, odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a neschází ani krytí dle normy IP68.

Google Pixel 10 Pro | foto: Google
Google Pixel 10 Pro | foto: Google

Tip pro čtenáře: Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe

Nový procesor a zase o chlup lepší displeje

Všechny tři novinky pohání nový procesor Tensor G5 s bezpečnostním koprocesorem Titan M2, který je postaven na 3nm výrobním procesu a vyrábí ho firma TSMC. Měl by nabídnout výrazně vyšší výkon než předchozí Tensor G4 při příznivější spotřebě a nižší produkci tepla.

Co se týče paměťové výbavy, tak základní Pixel 10 má operační paměť 12 GB RAM a k uložení dat je na výběr mezi 128GB a 256GB úložištěm. Modely Pro a Pro XL již disponují 16 GB RAM a vestavěnou pamětí 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB.

Pixel 10 a 10 Pro sdílí stejně velký displej s úhlopříčkou 6,3 palce, ale základní provedení nabízí nižší rozlišení (2424 × 1080 pixelů) i nižší maximální jas (3000 nitů). Nejedná se LTPO, ale LTPS panel, takže nenabízí dynamickou zobrazovací frekvenci 1 – 120 Hz, ale 60 – 120 Hz.

Panel Pixelu 10 Pro (Google ho označuje Super Actua) už touto technologií disponuje a má také vyšší maximální jas (3300 nitů) i rozlišení (2856 × 1280 pixelů). Pixel 10 Pro XL nabízí největší displej (6,8 palce) a je, až na rozlišení (2992 × 1344 pixelů), stejný jako u menšího modelu Pro.

Google Pixel 10 | foto: Google
Google Pixel 10 | foto: Google

Fotoaparát vypadá opět slibně

Pixel 10 disponuje trojnásobnou sestavou s rozlišením 48 + 10,8 + 13 Mpx a jedná se o hlavní objektiv, teleobjektiv a ultra-širokoúhlou jednotku. První dva fotoaparáty jsou opticky stabilizované a teleobjektiv umožňuje 5× optický zoom a 10× hybridní zoom s kvalitou optického.

Pixely 10 Pro a Pro XL mají o chlup pokročilejší fotoaparát s rozlišením snímačů 50 + 48 + 48 Mpx. Maximální hodnota přiblížení je až 100× (základní Pixel nabízí nejvíce 20× zoom) a ultra-širokoúhlá jednotka navíc umí makro fotografie.

Všechny tři fotoaparáty jsou dále vybaveny laserovým ostřením LDAF, a kromě optické stabilizace na hlavním objektivu a teleobjektivu disponují také elektronickou stabilizací. Vrcholné Pixely 10 Pro a Pro XL jsou osazeny většími fotočipy a nabízí i pokročilejší selfie fotoaparát.

V tomto případě se bude moct uživatel opřít o čelní kamerku s rozlišením 42 Mpx a záběrem 103°, zatímco čelní fotoaparát základního Pixel 10 má rozlišení 10,5 Mpx se záběrem 95°. Ve všech třech případech je selfie jednotka vybavena automatickým otřením.

Google Pixel 10 Pro v ruce | foto: Google
Google Pixel 10 Pro v ruce | foto: Google

Systém, podpora a nabíjení Pixelsnap

Všechny nové Pixely 10 běží z krabice na Androidu 16 a samozřejmostí je zcela příkladná podpora v podobě 7 let systémových i bezpečnostních aktualizací. Systém je napěchovaný umělou inteligencí, včetně asistenta Gemini, nebo funkce Circle to search.

Neschází ani funkce využívající AI k úpravě fotografií, biometrické zabezpečení v podobě snímače otisků prstů a technologie rozpoznání obličeje. A dočkali jsme se také větších baterií – Pixel 10 nabízí kapacitu 4970 mAh, Pixel 10 Pro 4870 mAh a Pixel 10 Pro XL má akumulátor 5200 mAh.

Jednou z hlavních předností nových Pixelů 10 je nové magnetické nabíjení Pixelsnap. Všechny nové Pixely mají v zádech integrované magnety, které pomůžou usadit kompatibilní magnetickou nabíječku na ideální místo a nabíjení tak bude efektivnější, než klasické bezdrátové bez magnetů.

Pixely 10 a 10 Pro podporují standard Qi2 o výkonu 15 W a Pixel 10 Pro XL pak dokonce Qi2.2, který nabízí výkon až 25 W. Drátové nabíjení umožňuje nabití 55 % baterie za 30 minut (Pixely 10 a 10 Pro s 30W nabíječkou) a 70 % u Pixelu 10 Pro XL za stejnou dobu (se 45W nabíječkou).

Cena a dostupnost

Nové Pixely 10 samozřejmě míří i na český trh a k dispozici budou hned v několika barevných variantách. Základní Pixel 10 startuje na ceně 22 990 korun, Pixel 10 Pro vyjde v základní verzi na 27 990 korun a vrcholný model Pixel 10 Pro XL stojí od 32 990 korun.

Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

Google Pixel 10: specifikace

Konstrukcekov a sklo, 152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g, zvýšená odolnost IP68
Displej6,3″, OLED, 120 Hz, 2424 × 1080 px, poměr stran 20:9, jemnost 422 PPI
Operační systémAndroid 16
Čipset8jádrový, Google Tensor G5
Paměť12 GB RAM, 128/256 GB úložiště, nemá MicroSD slot
Fotoaparáttrojnásobný (48 Mpx hlavní + 10,8 Mpx teleobjektiv + 13 Mpx ultraširoký), clona f/1,7 + f/3,1 + f/2,2, OIS, duální LED blesk, laserové ostření, Auto-HDR; přední 10,5 Mpx 95°, clona f/2.2
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 6, Wi-Fi 7, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor
Baterie4 970 mAh, rychlé nabíjení 30 W, bezdrátové magnetické nabíjení Pixelsnap 15 W, reverzní bezdrátové nabíjení 5 W
Cena a dostupnostod 22 990 Kč, srpen 2025

Google Pixel 10 Pro: specifikace

Konstrukcekov a sklo, 152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g, zvýšená odolnost IP68
Displej6,3″, OLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2856 × 1280 px, poměr stran 20:9, jemnost 495 PPI
Operační systémAndroid 16
Čipset8jádrový, Google Tensor G5
Paměť16 GB RAM, 128/256 / 512 GB / 1 TB úložiště, nemá MicroSD slot
Fotoaparáttrojnásobný (50 Mpx hlavní + 48 Mpx ultraširoký 123° + 48 Mpx periskopický teleobjektiv), clona f/1.7 + f/1.7 + f/2.8, OIS, duální LED blesk, laserové ostření, 5× optický zoom, Auto-HDR; přední 42 Mpx, clona f/2.2
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 6, Wi-Fi 7, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor
Baterie4870 mAh, rychlé nabíjení 30 W, bezdrátové magnetické nabíjení Pixelsnap 15 W, reverzní bezdrátové nabíjení 5 W
Cena a dostupnostod 27 990 Kč, srpen 2025

Google Pixel 10 Pro XL: specifikace

Konstrukcekov a sklo, 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g, zvýšená odolnost IP68
Displej6,8″, OLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2992 × 1344 px, poměr stran 20:9, jemnost 486 PPI
Operační systémAndroid 16
Čipset8jádrový, Google Tensor G5
Paměť16 GB RAM, 256 / 512 GB / 1 TB úložiště, nemá MicroSD slot
Fotoaparáttrojnásobný (50 Mpx hlavní + 48 Mpx ultraširoký 123° + 48 Mpx periskopický teleobjektiv), clona f/1.7 + f/1.7 + f/2.8, OIS, duální LED blesk, laserové ostření, 5× optický zoom, Auto-HDR; přední 42 Mpx, clona f/2.2
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 6, Wi-Fi 7, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor
Baterie5200 mAh, rychlé nabíjení 45 W, bezdrátové magnetické nabíjení Pixelsnap 25 W, reverzní bezdrátové nabíjení 5 W
Cena a dostupnostod 32 990 Kč, srpen 2025

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly
Ondřej Koníček

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly

Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe
Ondřej Koníček

Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe

Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold je nádherný, ale pro Čechy zapovězený
Ondřej Koníček

Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold je nádherný, ale pro Čechy zapovězený

Pouze 5 hashtagů na TikToku. Jak si udržet sledovanost i po změně pravidel?
Martin Skořepa

Pouze 5 hashtagů na TikToku. Jak si udržet sledovanost i po změně pravidel?

Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace
Martin Skořepa

Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace

Seznam telefonů Xiaomi, které nedostanou HyperOS 3. Nemáte některý z nich?
Ondřej Koníček

Seznam telefonů Xiaomi, které nedostanou HyperOS 3. Nemáte některý z nich?

Zbytečnost nebo úspora? iPhone prý přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu
Ondřej Koníček

Zbytečnost nebo úspora? iPhone prý přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu

Nevyžádané zprávy na WhatsAppu: Toto musíte udělat, abyste se jich zbavili
Richard Šimáček

Nevyžádané zprávy na WhatsAppu: Toto musíte udělat, abyste se jich zbavili

Recenze telefonu Nothing Phone (3) – První klopýtnutí mladé značky?
Ondřej Koníček

Recenze telefonu Nothing Phone (3) – První klopýtnutí mladé značky?