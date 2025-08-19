Logo Mobilizujeme.cz

Představení nových iPhonů 2x do roka? Zcela nový model změní zažité pořádky

Tomáš Rajnoch
Apple iPhone 16 Pro Max | foto: Luboš Srb
Apple iPhone 16 Pro Max | foto: Luboš Srb

Apple rozdělí premiéry iPhonů. Modely iPhone 18 Pro a Fold přijdou v září 2026, základní iPhone 18 až začátkem roku 2027.

Apple připravuje velké změny

Do představení nových modelů iPhone 17 od Applu zbývá posledních pár týdnů a jako vždy se dočkáme hned čtveřice modelů. Tím ale řada iPhone 17 nebude kompletní. Podle některých spekulací se dočkáme i dostupného modelu iPhone 17e.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Ten dle úniků dorazí ve stejném období, jako letošní iPhone 16e, jenž byl představen 19. února. Tradiční Apple Keynote, kterou kalifornská značka pořádá v září, se však brzy razantně promění.

Již s modely iPhone 18 hodlá Apple nastolit nové pořádky. Americký výrobce do nabídky totiž příští rok zřejmě zasadí ohebný iPhone Fold a premiéra pěti nových smartphonů by již byla zřejmě více na škodu než k užitku. Apple tudíž modelovou řadu rozdělí a připraví si dvě akce.

Apple iPhone 16 | foto: Tomáš Rajnoch
Apple iPhone 16 | foto: Tomáš Rajnoch

Čtěte také: Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Základní iPhone 18 dorazí později

Tradiční akce konaná v září ovšem zůstane i v budoucnu. V roce 2026 ale Apple v tomto období uvede jinou sestavu modelů. Konkrétně iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a očekávaný ohebný iPhone Fold.

Z tradiční sestavy tedy vypadne základní iPhone 18. Ten se své premiéry dočká o několik měsíců později. Dokonce až začátkem roku 2027, kdy Apple podle úniků uspořádá další akci. Aby však Apple neuváděl na trh jen jeden model, přidá k tomuto termínu i iPhone 18e.

Apple si od této strategie údajně slibuje nejen větší přehled, ale daná modelová řada bude po delší dobu pro zákazníky aktuální. Stejnou strategii tak Apple podle úniků využije i následující léta. Jestli se rozdělení představení modelové řady stane standardem, však teprve uvidíme.

Nový ohebný iPhone každý rok?

Nový únik naznačuje změnu strategie Applu a konečně přináší konkrétnější obrysy tolik očekávaného iPhonu Fold. O skládacím modelu se ale spekuluje už roky, a proto zatím není nic definitivně jisté.

Zdroje zároveň uvádějí, že Apple plánuje iPhone Fold pravidelně aktualizovat. Otázkou však zůstává, zda by každoroční uvedení nového modelu dávalo smysl. Kvůli vyšší ceně se spíše očekává delší inovační cyklus.

Zdroj: etnews

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Apple Watch a AirPods přichází do zajímavých cen, hodinky koupíte pod 10 tisíc
PR článek

Apple Watch a AirPods přichází do zajímavých cen, hodinky koupíte pod 10 tisíc

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?
Ondřej Koníček

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch
Tomáš Rajnoch

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI
Ondřej Koníček

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek
Tomáš Rajnoch

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?
Tomáš Rajnoch

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč
PR článek

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun
Ondřej Koníček

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte
Ondřej Koníček

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte