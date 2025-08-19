Představení nových iPhonů 2x do roka? Zcela nový model změní zažité pořádky

Apple rozdělí premiéry iPhonů. Modely iPhone 18 Pro a Fold přijdou v září 2026, základní iPhone 18 až začátkem roku 2027.
Apple připravuje velké změny
Do představení nových modelů iPhone 17 od Applu zbývá posledních pár týdnů a jako vždy se dočkáme hned čtveřice modelů. Tím ale řada iPhone 17 nebude kompletní. Podle některých spekulací se dočkáme i dostupného modelu iPhone 17e.
Ten dle úniků dorazí ve stejném období, jako letošní iPhone 16e, jenž byl představen 19. února. Tradiční Apple Keynote, kterou kalifornská značka pořádá v září, se však brzy razantně promění.
Již s modely iPhone 18 hodlá Apple nastolit nové pořádky. Americký výrobce do nabídky totiž příští rok zřejmě zasadí ohebný iPhone Fold a premiéra pěti nových smartphonů by již byla zřejmě více na škodu než k užitku. Apple tudíž modelovou řadu rozdělí a připraví si dvě akce.
Tradiční akce konaná v září ovšem zůstane i v budoucnu. V roce 2026 ale Apple v tomto období uvede jinou sestavu modelů. Konkrétně iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a očekávaný ohebný iPhone Fold.
Z tradiční sestavy tedy vypadne základní iPhone 18. Ten se své premiéry dočká o několik měsíců později. Dokonce až začátkem roku 2027, kdy Apple podle úniků uspořádá další akci. Aby však Apple neuváděl na trh jen jeden model, přidá k tomuto termínu i iPhone 18e.
Apple si od této strategie údajně slibuje nejen větší přehled, ale daná modelová řada bude po delší dobu pro zákazníky aktuální. Stejnou strategii tak Apple podle úniků využije i následující léta. Jestli se rozdělení představení modelové řady stane standardem, však teprve uvidíme.
Nový ohebný iPhone každý rok?
Nový únik naznačuje změnu strategie Applu a konečně přináší konkrétnější obrysy tolik očekávaného iPhonu Fold. O skládacím modelu se ale spekuluje už roky, a proto zatím není nic definitivně jisté.
Zdroje zároveň uvádějí, že Apple plánuje iPhone Fold pravidelně aktualizovat. Otázkou však zůstává, zda by každoroční uvedení nového modelu dávalo smysl. Kvůli vyšší ceně se spíše očekává delší inovační cyklus.