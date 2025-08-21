Logo Mobilizujeme.cz

Apple Watch jsou již po 6 letech na vyhození. Oprava se vám nemusí vyplatit

Luboš Srb
Apple Watch Series 4 na ruce | foto: Luboš Srb
Apple Watch Series 4 na ruce | foto: Luboš Srb

Elektronika je spotřební zboží, ale čekali byste, že se vám nevyplatí opravit teprve 6 let staré chytré hodinky Apple Watch Series 4?

Když si pořizuji nový telefon, očekávám, že jej budu mít jen na 2-3 roky, spíše méně, protože mě baví používat aktuální technologie. Staré zařízení posílám do rodiny, aby elektronika našla další využití.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Apple Watch 4 zestárly až příliš rychle

Stejně tak jsem to udělal před pár lety se svými chytrými hodinkami Apple Watch Series 4 z roku 2018. Konkrétně jsem po 5 letech přecházel na nové Apple Watch Series 9 a starý model putoval dál.

Je jasné, že elektronika stárne. V případě Apple Watch 4 po necelých 6 letech začala odcházet baterie, takže hodinky vydržely sotva pár hodin na plné dobití. A pak se k tomu přidal displej, který postupně vypovídal svou službu.

Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb
Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb

Cena opravy je vyšší, než pořízení nového modelu

Pokud bych chtěl opravit tyto hodinky, aktuálně by to vyšlo na zhruba 5 800 Kč (displej 4 500 Kč + baterie 1 300 Kč). Nové Apple Watch SE s lepší výbavou a aktuálním softwarem vyjdou na 5 690 Kč. Oprava se tedy nevyplatí.

Zaráží mě fakt, že je z ekonomického pohledu zbytečné opravovat teprve 6 let staré hodinky od firmy, která si přitom tak zakládá na tom, aby její produkty měly dlouhou uživatelskou podporu a vydržely co nejdéle.

Zkontrolujte si, zda je i váš produkt zastaralý

Apple má na svém webu seznam, ze kterého snadno zjistíte, které modely už jsou na konci životnosti. Nejprve se produkt ocitne mezi výběhovými zařízeními, kdy přestává dostávat aktualizace, a následně přejde na seznam zastaralých zařízení bez dostupnosti náhradních dílů.

Apple Watch Series 4 jsou od loňského roku bez softwarové podpory, když jako poslední obdržely watchOS 10, ale už nedostaly watchOS 11. Od ledna 2025 jsou potom bez standardně dostupných náhradních dílů.

Apple Watch Series 9 | foto: Apple
Apple Watch Series 9 | foto: Apple

Délka životního cyklu

Myslíte si, že je 5-7 letá délka životního cyklu u chytrých hodinek dostatečná? V žádném případě nechci zpochybňovat to, že dnešní civilizace využívá výhod spotřebního zboží a to zaručuje mnohdy relativně nižší ceny, než kdysi.

Na druhou stranu, když se člověk podívá na Apple Watch, které jsou generace po generaci vzhledově velmi podobné, ne-li stejné, tak nezasloužil by si takový produkt přinejmenším o pár let navíc delší péči, nebo alespoň cenově dostupnější náhradní díly?

Asi se nemůžeme divit, že lidé po zjištění vyšší ceny opravy než ceny pořízení nového produktu půjdou cestou výměny starého zařízení za nové a staré zařízení raději odevzdají k likvidaci. Ale není to celé špatně?

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Chcete nový Pixel 10 Pro za nejlepší cenu? Takhle ušetříte 6 250 Kč
PR článek

Chcete nový Pixel 10 Pro za nejlepší cenu? Takhle ušetříte 6 250 Kč

Vzpomínáte na průšvih jménem FineWoven? Apple připravuje náhradu TechWoven
Ondřej Koníček

Vzpomínáte na průšvih jménem FineWoven? Apple připravuje náhradu TechWoven

Sony zdražuje PlayStation 5 v USA. Hrozí vyšší ceny i v Česku?
Luboš Srb

Sony zdražuje PlayStation 5 v USA. Hrozí vyšší ceny i v Česku?

Svítilna v telefonech s Androidem bude mnohem použitelnější. Co se změní?
Ondřej Koníček

Svítilna v telefonech s Androidem bude mnohem použitelnější. Co se změní?

GPT-5 bylo zklamáním, Sam Altman začíná lákat na nové GPT-6. Kdy vyjde?
Ondřej Koníček

GPT-5 bylo zklamáním, Sam Altman začíná lákat na nové GPT-6. Kdy vyjde?

Sony mělo vždy krásné telefony. Chystaná novinka ale působí dost zvláštně
Ondřej Koníček

Sony mělo vždy krásné telefony. Chystaná novinka ale působí dost zvláštně

Telefon s kávovarem za 1 Kč? Mobilní operátor O2 spouští srpnovou Slevománii
Tomáš Rajnoch

Telefon s kávovarem za 1 Kč? Mobilní operátor O2 spouští srpnovou Slevománii

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly
Ondřej Koníček

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly

Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe
Ondřej Koníček

Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe