Apple Watch jsou již po 6 letech na vyhození. Oprava se vám nemusí vyplatit

Elektronika je spotřební zboží, ale čekali byste, že se vám nevyplatí opravit teprve 6 let staré chytré hodinky Apple Watch Series 4?
Když si pořizuji nový telefon, očekávám, že jej budu mít jen na 2-3 roky, spíše méně, protože mě baví používat aktuální technologie. Staré zařízení posílám do rodiny, aby elektronika našla další využití.
Apple Watch 4 zestárly až příliš rychle
Stejně tak jsem to udělal před pár lety se svými chytrými hodinkami Apple Watch Series 4 z roku 2018. Konkrétně jsem po 5 letech přecházel na nové Apple Watch Series 9 a starý model putoval dál.
Je jasné, že elektronika stárne. V případě Apple Watch 4 po necelých 6 letech začala odcházet baterie, takže hodinky vydržely sotva pár hodin na plné dobití. A pak se k tomu přidal displej, který postupně vypovídal svou službu.
Cena opravy je vyšší, než pořízení nového modelu
Pokud bych chtěl opravit tyto hodinky, aktuálně by to vyšlo na zhruba 5 800 Kč (displej 4 500 Kč + baterie 1 300 Kč). Nové Apple Watch SE s lepší výbavou a aktuálním softwarem vyjdou na 5 690 Kč. Oprava se tedy nevyplatí.
Zaráží mě fakt, že je z ekonomického pohledu zbytečné opravovat teprve 6 let staré hodinky od firmy, která si přitom tak zakládá na tom, aby její produkty měly dlouhou uživatelskou podporu a vydržely co nejdéle.
Zkontrolujte si, zda je i váš produkt zastaralý
Apple má na svém webu seznam, ze kterého snadno zjistíte, které modely už jsou na konci životnosti. Nejprve se produkt ocitne mezi výběhovými zařízeními, kdy přestává dostávat aktualizace, a následně přejde na seznam zastaralých zařízení bez dostupnosti náhradních dílů.
Apple Watch Series 4 jsou od loňského roku bez softwarové podpory, když jako poslední obdržely watchOS 10, ale už nedostaly watchOS 11. Od ledna 2025 jsou potom bez standardně dostupných náhradních dílů.
Délka životního cyklu
Myslíte si, že je 5-7 letá délka životního cyklu u chytrých hodinek dostatečná? V žádném případě nechci zpochybňovat to, že dnešní civilizace využívá výhod spotřebního zboží a to zaručuje mnohdy relativně nižší ceny, než kdysi.
Na druhou stranu, když se člověk podívá na Apple Watch, které jsou generace po generaci vzhledově velmi podobné, ne-li stejné, tak nezasloužil by si takový produkt přinejmenším o pár let navíc delší péči, nebo alespoň cenově dostupnější náhradní díly?
Asi se nemůžeme divit, že lidé po zjištění vyšší ceny opravy než ceny pořízení nového produktu půjdou cestou výměny starého zařízení za nové a staré zařízení raději odevzdají k likvidaci. Ale není to celé špatně?
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
