Xiaomi představilo chytrý displej do každé domácnosti. Je tohle budoucnost?

Xiaomi uvádí chytrý displej Smart Home Screen Max 27. Nabízí 27” Full HD panel, výkonný procesor, 6 GB RAM a baterii s výdrží až 13 dní.
Multimediální středobod domácnosti
Xiaomi patří mezi technologické giganty, kteří se nebojí přinášet na trh nové produkty. Aktuálně asijská značka představuje chytrý displej Xiaomi Smart Home Screen Max 27, jenž nabízí spoustu zajímavých možností.
Doménou produktu je samozřejmě displej, jenž má úhlopříčku 27 palců s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Zobrazovač dále zaujme speciální antireflexní úpravou a celé zařízení stojí na speciálním stojanu s pěti kolečky pro snadný pohyb.
Displej drží na otočném kloubu, díky čemuž jej můžete jednoduše naklánět dle vašich potřeb. Xiaomi zařízení prezentuje jako ideálního parťáka pro sledování filmů nebo jako displej pro karaoke.
Spoustu možností a vysoký výkon
Pod pokličkou nového chytrého displeje Xiaomi Smart Home Screen Max 27 najdeme nespecifikovaný osmi jádrový procesor ve spolupráci s 6 GB RAM. Interní paměť je 128 GB a využít lze i 5Mpx fotoaparát na přední straně.
Energii zařízení dodává 9 700mAh baterie. Podle výrobce chytrý displej dokáže vydržet až 13 dní v pohotovostním režimu. Z konektorů se hlásí USB-A, USB-C a HDMI 1.4.
Jak dále výrobce uvádí, k chytrému displeji lze například připojit herní konzole Nintendo Switch a pohodlně lze také zrcadlit obrazovka vašeho smartphonu nebo notebooku.
Chytrý displej má i hlasového asistenta, jenž je ale dostupný pouze v omezeném počtu jazyků, mezi které se řadí například čínština, angličtina nebo španělština. Xiaomi si díky tomu od zařízení slibuje, že se stane jakýmsi centrem chytré domácnosti.
Cena a dostupnost
Chytrý displej Xiaomi Smart Home Screen Max 27 je na čínském trhu dostupný od 21. srpna. Zatím to ale nevypadá, že by asijský gigant hodlal zařízení poslat i na další trhy. Prozatím je zkrátka klíčová Čína, kde prodej těchto produktů oproti loňskému roku stoupl o 43,4 % a trend ukazuje, že v následujících měsících toto číslo zřejmě ještě poroste.
Na domovském trhu Xiaomi chytrý displej prodává za 3 999 jüanů, což je v přepočtu zhruba 11 707 korun. S tímto produktem se Xiaomi pokusí sesadit dosavadního lídra v prodejích chytrých displejů v Číně, kterým je výrobce Xiaodu.