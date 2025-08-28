Logo Mobilizujeme.cz

Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa

Luboš Srb
Google Discover přinese skvělou novinku | foto: Luboš Srb
Google Discover přinese skvělou novinku | foto: Luboš Srb

Google umožní nastavit více jazyků pro obsah ve feedu Discover. Díky tomu se k uživatelům dostanou zprávy a články z celého světa.

Jedna aplikace pro zprávy z celého světa

Doposud mohl uživatel v Google Discover (v Česku kanál Objevit) využívat jen jeden hlavní jazyk, podle kterého se mu zobrazovaly články. Pokud jste chtěli sledovat obsah i v jiných jazycích, bylo to omezené a často nepohodlné.

To by se ale mělo brzy změnit. Google připravuje možnost ručně si přidat více jazyků, ze kterých bude Discover čerpat. Uživatel tak nebude odkázaný jen na algoritmus, ale sám si nastaví, co ho zajímá.

Praktický dopad je jasný – pokud čtete technologické novinky v angličtině, sport sledujete ve francouzštině a recepty hledáte ve španělštině, všechny se mohou objevit v jednom přehledném feedu.

Původní nastavení Google Discover | foto: Android Authority
Původní nastavení Google Discover | foto: Android Authority
Původní nastavení Google Discover | foto: Android Authority
Nové možnosti nastavení jazyků v kanálu Google Discover | foto: Android Authority
Nové možnosti nastavení jazyků v kanálu Google Discover | foto: Android Authority
Nové možnosti nastavení jazyků v kanálu Google Discover | foto: Android Authority
Rozšíření jazyků pro Google Discover | foto: Android Authority
Rozšíření jazyků pro Google Discover | foto: Android Authority
Rozšíření jazyků pro Google Discover | foto: Android Authority

Google chce zajímavé informace více zpřístupnit

Funkce je zatím dostupná jen v testovací verzi aplikace Google (verze 16.33.64 beta), ale naznačuje směr, kterým se Discover ubírá. Cílem je dát lidem větší kontrolu nad obsahem a otevřít jim přístup k informacím z více kultur.

Pro uživatele, kteří mluví více jazyky nebo sledují zahraniční média, půjde o vítané vylepšení. Discover se tak stane univerzálnější službou, která neslouží jen k doporučování lokálního obsahu, ale propojí lidi s celým světem.

Co je Google Discover?

Google Discover je osobní feed zpráv a článků, který doporučuje obsah podle vašich zájmů. Najdete ho v mobilní aplikaci Google a také přímo na domovské stránce prohlížeče Google Chrome, ať už máte telefon s Androidem nebo iPhone.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Nejnovější články

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení
Ondřej Koníček

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení

Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?
Ondřej Koníček

Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?
Ondřej Koníček

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?

Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk
Ondřej Koníček

Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk

Známý výrobce se chlubil, jak skvěle fotí jeho telefon. Snímky byly ze zrcadlovky
Ondřej Koníček

Známý výrobce se chlubil, jak skvěle fotí jeho telefon. Snímky byly ze zrcadlovky

Kontroverzní zákon EU: Úřady by mohly číst konverzace všech, včetně Čechů
Ondřej Koníček

Kontroverzní zákon EU: Úřady by mohly číst konverzace všech, včetně Čechů

Zlevněné příslušenství pro každého: JBL, Marshall i Niceboy v obří akci
PR článek

Zlevněné příslušenství pro každého: JBL, Marshall i Niceboy v obří akci

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?
Ondřej Koníček

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny
PR článek

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny