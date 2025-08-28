Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa

Google umožní nastavit více jazyků pro obsah ve feedu Discover. Díky tomu se k uživatelům dostanou zprávy a články z celého světa.
Jedna aplikace pro zprávy z celého světa
Doposud mohl uživatel v Google Discover (v Česku kanál Objevit) využívat jen jeden hlavní jazyk, podle kterého se mu zobrazovaly články. Pokud jste chtěli sledovat obsah i v jiných jazycích, bylo to omezené a často nepohodlné.
To by se ale mělo brzy změnit. Google připravuje možnost ručně si přidat více jazyků, ze kterých bude Discover čerpat. Uživatel tak nebude odkázaný jen na algoritmus, ale sám si nastaví, co ho zajímá.
Praktický dopad je jasný – pokud čtete technologické novinky v angličtině, sport sledujete ve francouzštině a recepty hledáte ve španělštině, všechny se mohou objevit v jednom přehledném feedu.
Původní nastavení Google Discover | foto: Android Authority
Nové možnosti nastavení jazyků v kanálu Google Discover | foto: Android Authority
Rozšíření jazyků pro Google Discover | foto: Android Authority
Google chce zajímavé informace více zpřístupnit
Funkce je zatím dostupná jen v testovací verzi aplikace Google (verze 16.33.64 beta), ale naznačuje směr, kterým se Discover ubírá. Cílem je dát lidem větší kontrolu nad obsahem a otevřít jim přístup k informacím z více kultur.
Pro uživatele, kteří mluví více jazyky nebo sledují zahraniční média, půjde o vítané vylepšení. Discover se tak stane univerzálnější službou, která neslouží jen k doporučování lokálního obsahu, ale propojí lidi s celým světem.
Co je Google Discover?
Google Discover je osobní feed zpráv a článků, který doporučuje obsah podle vašich zájmů. Najdete ho v mobilní aplikaci Google a také přímo na domovské stránce prohlížeče Google Chrome, ať už máte telefon s Androidem nebo iPhone.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
