Cenový hit z Lidlu: Fotovoltaika na balkon, kterou lze ovládat přes mobil

Balkonová fotovoltaika z Lidlu je teď v 37% slevě. Využijte akce a pořiďte si dvojici kompaktních solárních panelů s výkonem 400 W.
Praktická fotovoltaika do každé domácnosti
Léto je nejlepší příležitostí, kdy můžete využít naplno fotovoltaiku, jenže ta je pro většinu lidí poměrně drahá a její instalace vyžaduje návštěvu odborníka. To neplatí u balkonových solárních panelů z Lidlu, které aktuálně seženete ve slevě 37 % a montáž zvládnete sami, pokud jste zruční kutilové.
Fotovoltaika už dávno není jen umisťována na střechy nebo zahrady, ale využít ji můžete i v bytech s balkonem. V současné době jsou dny dlouhé a slunce svítí téměř každý den, a proto se hodí vykompenzovat si trochu spotřebu energie pomocí fotovoltaiky značky Tronic, která má skvělý poměr cena/výkon.
V balení naleznete dva kompaktní solární panely s celkovým výkonem 400 W a každý modul váží do 10 kg, takže manipulace s ním při instalaci bude hračka. Jedná se o startovací sadu, a tak máte navíc veškeré příslušenství včetně kabeláže, držáku panelů a návodu v jednom balení.
Odolná konstrukce a mobilní aplikace
Solární panely mají hliníkový rám, odolají tedy dlouhodobě i nepříznivým povětrnostním podmínkám jak v létě, tak v zimě. Výrobce navíc poskytuje prodlouženou 10letou záruku na solární model i mikroinvertor a připojíte jej k 230V domácí síti do tradiční zástrčky.
Monitorování výroby energie můžete sledovat v mobilní aplikaci Lidl Home, kde jsou dostupné i statistiky za jednotlivé časové intervaly nebo aktuální výše vyrobeného elektrického proudu. K panelům se můžete připojit i na dálku, jelikož disponují Wi-Fi modulem.
Pokud vám toto duo panelů nestačí, jednoduše jej můžete rozšířit i o další kousky. Každý solární panel má rozměry 113,4 × 80,0 × 3,0 cm (d × š× v) a odolá teplotám v rozmezí od -40 do 65 °C. Maximální výstupní proud je 1,74 A.
Cena a dostupnost
Fotovoltaiku Tronic si můžete koupit na e-shopu Lidl za 4 999 Kč a dle uživatelských recenzí má hodnocení solidních 4,4 z 5. Dopravu máte už v ceně, jen počítejte s vysokou hmotností balíku, jelikož celý komplet váží okolo 30 kg.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
