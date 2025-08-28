Logo Mobilizujeme.cz

Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?

Ondřej Koníček
HyperOS na telefonu Xiaomi | foto: Gizchina
HyperOS na telefonu Xiaomi | foto: Gizchina

Nový HyperOS 3 od Xiaomi přináší modernizaci Androidu 16. Beta pro první telefony startuje již dnes, stabilní update čekáme v říjnu.

HyperOS 3 se již blíží

Očekávaný systém HyperOS 3 se blíží svému oficiálního představení a to by se mělo odehrát dnes, 28. srpna 2025, v Číně. Xiaomi se ale ještě před premiérou vyjádřilo k dostupnosti a tomu, kdy se tohoto systému dočkají uživatelé. A zprávy jsou to více než dobré.

Populární značka již začala přijímat žádosti uživatelů o zařazení do testovacího programu a první beta systému HyperOS 3 bude spuštěna víceméně okamžitě po ukončení akce. To znamená, že se první vlna přihlášených uživatelů dočká beta verze tohoto systému ještě dnes.

V první várce tento systém zamíří jen na pár vybraných telefonů a není s podivem, že se jedná prakticky jen o vlajkové přístroje. Kromě modelů Xiaomi ale tato beta dorazí i na vrcholné smartphony značky Redmi.

Xiaomi 14 se systémem HyperOS | foto: Luboš Srb
Xiaomi 14 se systémem HyperOS | foto: Luboš Srb

Telefony, které dostanou betu HyperOS 3 v první vlně

Xiaomi

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro

Redmi

  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro

Jak můžete vidět, beta HyperOS 3 prozatím míří jen na ty nejvýše postavené telefony Xiaomi a Redmi. Kromě výše zmíněných modelů se v první vlně dočkají také uživatelé tabletů Xiaomi Pad 7 Pro a Pad 7S Pro. Majitelé telefonů Poco mají v první vlně bohužel smůlu.

Je ale pravděpodobné, že v další vlně zamíří beta i na vybrané, výše postavené modely značky Poco. Beta bude spuštěna ze začátku pouze v Číně, což je logické, ale velmi rychle by se měla rozšířit do dalších zemí napříč glóbem. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat.

Opravdu pořádná modernizace

HyperOS 3 postavený na Androidu 16 bude jednou z největších aktualizací v rámci tohoto systému. Očekává se pořádná porce nových funkcí, změny v uživatelském rozhraní a také vizuální úpravy. Stabilní sestavení by mělo dorazit na podzim, pravděpodobně v průběhu října 2025.

Zdroj: Gizmochina

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení
Ondřej Koníček

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení

Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa
Luboš Srb

Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?
Ondřej Koníček

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?

Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk
Ondřej Koníček

Dochází vám paměť v iPhonu? Chytrým řešením je externí USB flash disk

Známý výrobce se chlubil, jak skvěle fotí jeho telefon. Snímky byly ze zrcadlovky
Ondřej Koníček

Známý výrobce se chlubil, jak skvěle fotí jeho telefon. Snímky byly ze zrcadlovky

Kontroverzní zákon EU: Úřady by mohly číst konverzace všech, včetně Čechů
Ondřej Koníček

Kontroverzní zákon EU: Úřady by mohly číst konverzace všech, včetně Čechů

Zlevněné příslušenství pro každého: JBL, Marshall i Niceboy v obří akci
PR článek

Zlevněné příslušenství pro každého: JBL, Marshall i Niceboy v obří akci

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?
Ondřej Koníček

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny
PR článek

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny