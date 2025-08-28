Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?

Nový HyperOS 3 od Xiaomi přináší modernizaci Androidu 16. Beta pro první telefony startuje již dnes, stabilní update čekáme v říjnu.
HyperOS 3 se již blíží
Očekávaný systém HyperOS 3 se blíží svému oficiálního představení a to by se mělo odehrát dnes, 28. srpna 2025, v Číně. Xiaomi se ale ještě před premiérou vyjádřilo k dostupnosti a tomu, kdy se tohoto systému dočkají uživatelé. A zprávy jsou to více než dobré.
Populární značka již začala přijímat žádosti uživatelů o zařazení do testovacího programu a první beta systému HyperOS 3 bude spuštěna víceméně okamžitě po ukončení akce. To znamená, že se první vlna přihlášených uživatelů dočká beta verze tohoto systému ještě dnes.
V první várce tento systém zamíří jen na pár vybraných telefonů a není s podivem, že se jedná prakticky jen o vlajkové přístroje. Kromě modelů Xiaomi ale tato beta dorazí i na vrcholné smartphony značky Redmi.
Telefony, které dostanou betu HyperOS 3 v první vlně
Xiaomi
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15S Pro
Redmi
Redmi K80
Redmi K80 Pro
Jak můžete vidět, beta HyperOS 3 prozatím míří jen na ty nejvýše postavené telefony Xiaomi a Redmi. Kromě výše zmíněných modelů se v první vlně dočkají také uživatelé tabletů Xiaomi Pad 7 Pro a Pad 7S Pro. Majitelé telefonů Poco mají v první vlně bohužel smůlu.
Je ale pravděpodobné, že v další vlně zamíří beta i na vybrané, výše postavené modely značky Poco. Beta bude spuštěna ze začátku pouze v Číně, což je logické, ale velmi rychle by se měla rozšířit do dalších zemí napříč glóbem. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat.
Opravdu pořádná modernizace
HyperOS 3 postavený na Androidu 16 bude jednou z největších aktualizací v rámci tohoto systému. Očekává se pořádná porce nových funkcí, změny v uživatelském rozhraní a také vizuální úpravy. Stabilní sestavení by mělo dorazit na podzim, pravděpodobně v průběhu října 2025.