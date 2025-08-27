Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?

Škodlivé aplikace se šíří Evropou. Nejčastější hrozby pro Android ohrožují i Česko. Dáme vám tipy, jak je můžete odhalit.
Známá hrozba opět na vrcholu
I když je Android proti záškodníkům v podobě malwaru, adwaru a podobných závadných programů poměrně slušně chráněn, hackeři jsou vždy o krok napřed. Pokaždé si najdou způsob, jak uživatelům do telefonu nějakého toho nechtěného návštěvníka dostat a jak je ohrozit.
Výjimkou nebyl ani měsíc červenec, kdy se dostal na první místo nelichotivého žebříčku nejrozšířenějších hrozeb v rámci EU známý kód Agent.MU. Ten se stal hrozbou hlavně pro Španělsko a Portugalsko, přičemž v Česku byl největším nebezpečím Andreed.
Agent.MUY se na první místě tohoto žebříčku drží již druhý měsíc v kuse a jedná se o takzvaný dropper, tedy malware sloužící k nepozorované distribuci škodlivých kódů do telefonu. Útočníci ho maskují za falešnou aplikaci populárního prohlížeče Google Chrome.
Je proto nezbytně nutné instalovat nejenom Chrome, ale i ostatní aplikace přímo přes oficiální aplikační obchod. Instalace ze zdrojů mimo obchod Play se rozhodně vyhněte, protože se jedná o nejrychlejší cestu k tomu pozvat si do telefonu nezvaného hosta.
V Česku dominoval Andreed
Tuzemské uživatele ohrožoval v měsíci červenci nejvíc Andreed a tento adware se dokonce vyskytoval ve 30 % všech útoků v rámci Česka. V EU se jednalo za prvním prázdninový měsíc o druhou nejfrekventovanější hrozbu. Také Andreed je stálice a drží se na stabilních hodnotách.
Hackeři ho distribuují do telefonů opět prostřednictvím falešných aplikací. V minulém měsíci se nacházel například ve hře GTA: Chinatown Wars, nebo v aplikaci s omalovánkami ze světa My Little Pony. Mimo tuzemsko byl rozšířený také v Německu, Polsku a Maďarsku.
Další velkou hrozbou se stal škodlivý kód Clicker.OZ, který byl v rámci Evropy třetí nejvíce rozšířenou hrozbou. Tento záškodník je ukrytý v podvodné aplikaci a snaží se přimět uživatele kliknout na zobrazenou reklamu. Mimo to umí také zasílat útočníkům snímky obrazovky.
Nejčastější kybernetické hrozby pro Android v EU za červenec 2025:
Nejlepší radou, jak předejít návštěvě nějakého nechtěného záškodníka, je vyvarovat se instalaci aplikací mimo oficiální obchod. Dejte si pozor také na podezřele působící zprávy s odkazy, nebo maily s přílohami. Je zkrátka třeba být na pozoru a to je ideální doplnit o nějaký prověřený bezpečnostní software.