Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?

Ondřej Koníček
Malware na Androidu | foto: Bleeping Computer
Škodlivé aplikace se šíří Evropou. Nejčastější hrozby pro Android ohrožují i Česko. Dáme vám tipy, jak je můžete odhalit.

Známá hrozba opět na vrcholu

I když je Android proti záškodníkům v podobě malwaru, adwaru a podobných závadných programů poměrně slušně chráněn, hackeři jsou vždy o krok napřed. Pokaždé si najdou způsob, jak uživatelům do telefonu nějakého toho nechtěného návštěvníka dostat a jak je ohrozit.

Výjimkou nebyl ani měsíc červenec, kdy se dostal na první místo nelichotivého žebříčku nejrozšířenějších hrozeb v rámci EU známý kód Agent.MU. Ten se stal hrozbou hlavně pro Španělsko a Portugalsko, přičemž v Česku byl největším nebezpečím Andreed.

Agent.MUY se na první místě tohoto žebříčku drží již druhý měsíc v kuse a jedná se o takzvaný dropper, tedy malware sloužící k nepozorované distribuci škodlivých kódů do telefonu. Útočníci ho maskují za falešnou aplikaci populárního prohlížeče Google Chrome.

Je proto nezbytně nutné instalovat nejenom Chrome, ale i ostatní aplikace přímo přes oficiální aplikační obchod. Instalace ze zdrojů mimo obchod Play se rozhodně vyhněte, protože se jedná o nejrychlejší cestu k tomu pozvat si do telefonu nezvaného hosta.

Telefon s malwarem | foto: Pixabay
V Česku dominoval Andreed

Tuzemské uživatele ohrožoval v měsíci červenci nejvíc Andreed a tento adware se dokonce vyskytoval ve 30 % všech útoků v rámci Česka. V EU se jednalo za prvním prázdninový měsíc o druhou nejfrekventovanější hrozbu. Také Andreed je stálice a drží se na stabilních hodnotách.

Hackeři ho distribuují do telefonů opět prostřednictvím falešných aplikací. V minulém měsíci se nacházel například ve hře GTA: Chinatown Wars, nebo v aplikaci s omalovánkami ze světa My Little Pony. Mimo tuzemsko byl rozšířený také v Německu, Polsku a Maďarsku.

Další velkou hrozbou se stal škodlivý kód Clicker.OZ, který byl v rámci Evropy třetí nejvíce rozšířenou hrozbou. Tento záškodník je ukrytý v podvodné aplikaci a snaží se přimět uživatele kliknout na zobrazenou reklamu. Mimo to umí také zasílat útočníkům snímky obrazovky.

Nejčastější kybernetické hrozby pro Android v EU za červenec 2025:

  1. Android/TrojanDropper.Agent.MUY trojan (8,56 %)
  2. Android/Andreed trojan (4,21 %)
  3. Android/Clicker.OZ trojan (3,38 %)
  4. Android/Agent.FJL trojan (3,27 %)
  5. Android/Agent.EQD trojan (3,25 %)
  6. Android/Spy.Banker.BGB trojan (2,77 %)
  7. Android/TrojanDownloader.Agent.AYK trojan (2,61 %)
  8. Android/Spy.Banker.BCX trojan (2,58 %)
  9. Android/TrojanDropper.Agent.GKE trojan (2,49 %)
  10. Android/TrojanDropper.Agent.MVS trojan (2,32 %)

Obezřetnost především

Nejlepší radou, jak předejít návštěvě nějakého nechtěného záškodníka, je vyvarovat se instalaci aplikací mimo oficiální obchod. Dejte si pozor také na podezřele působící zprávy s odkazy, nebo maily s přílohami. Je zkrátka třeba být na pozoru a to je ideální doplnit o nějaký prověřený bezpečnostní software.

Zdroj: ESET

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

