Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?

Neoficiální render s telefonem Samsung Galaxy S25 FE | foto: SammyGuru
Samsung Galaxy S25 FE má datum premiéry. Galaxy Event přinese i tablety Tab S11 a další novinky. Sledujte živý přenos na internetu.

Poslední model řady Galaxy S25

Samsung sice již pomalu připravuje novou vlajkovou řadu Galaxy S26, ale letos se dočkáme ještě jedné premiéry v rámci aktuální série Galaxy S25. V tradičním podzimním slotu představí jihokorejský gigant očekávaný odlehčený model Galaxy S25 FE.

Pro Samsung se bude jednat o poslední velkou premiéru v rámci tohoto roku a populární výrobce nyní oficiálně odhalil datum jejího konání. Tato událost pojmenovaná Galaxy Event se odehraje již za týden, 4. září 2025, a čas konání byl stanoven na 11:30 SELČ.

Celá událost bude probíhat formou virtuální konference a samozřejmě bude vysílána do celého světa. Sledovat ji bude možné přímo na oficiálním webu Samsungu, nebo přes jeho YouTube kanál a kromě telefonu Galaxy S25 FE dorazí i několik dalších novinek.

Očekávaný telefon a nové tablety

Kromě odlehčené vlajky Galaxy S25 FE by měl Samsung na této události představit také dva tablety v podobě modelů Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra. Uvidíme, zda to bude konečný počet novinek, nebo nás jihokorejský výrobce ještě něčím překvapí.

Model Galaxy S25 FE dorazí s povědomým designem, kterému bude vévodit tradiční fotomodul s objektivy jednotlivě vsazenými do šasi. Samozřejmostí bude zvýšená odolnost dle normy IP68 či kvalitní konstrukce postavená okolo hliníkového rámečku a skla Gorilla Glass Victus.

Telefon by měl pohánět procesor Exynos 2400 známý z vlajek Galaxy S24 a výrazné posílení se očekává hlavně v oblasti baterie a nabíjení. Nový model pravděpodobně nabídne baterii s kapacitou 4900 mAh (+ 200 mAh v porovnání s předchůdcem) a nabíjení o výkonu 45 W (+ 20 W).

Dřív než kdy předtím

Původně se spekulovalo o tom, že Samsung představí tuto novinku až koncem září. Nakonec se jí tedy dočkáme hned počátkem září, tedy o celé tři týdny dříve. Očekávaný model Galaxy S25 FE se dostane i na český trh a o jeho dostupnosti vás budeme informovat.

Zdroj: Samsung

