T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení

Získejte superrychlý internet od T-Mobile jen za 299 Kč měsíčně. Rychlost až 2 Gb/s a 5 000 Kč na hardware jako bonus. Akce končí v říjnu.
Až 2 Gb/s jen za 299 Kč měsíčně
Operátor T-Mobile připravil pro všechny zájemce o vysokorychlostní pevný internet zajímavou akci, v jejímž rámci ho mohou získat za výhodnou cenu. Od září bude po dobu šesti měsíců k dispozici za 299 korun měsíčně (při úpisu na 24 měsíců) a k tomu se ještě můžou zájemci těšit na bonus.
Akční cena 299 korun měsíčně platí pro všechny čtyři rychlosti připojení, tedy jak pro základní 250 Mb/s, tak pro 500 Mb/s a také pro vrcholné tarify s rychlostí 1 a 2 Gbit/s. U těchto dvou nejvyšších tarifů pak obdrží zákazník navíc bonus v podobě slevy 5000 korun na nový hardware.
Ten platí na vybrané zařízení a nabídka je opravdu bohatá – sleva se vztahuje například na tablet T Tablet 2, konzoli Sony PlayStation, televizory LG, nebo notebooky. Nabídka platí jak pro optický internet T Fiber, tak verzi Cable.
Internet od T-Mobile je v Česku rozšířený
T-Mobile nabízí pevné vysokorychlostní připojení k internetu již více než 1,25 milionu domácností v Česku. Tento počet se navíc každý rok rozšiřuje, a to o dalších zhruba 200 tisíc domácností, takže se internet od tohoto operátora těší vysoké popularitě.
Svůj fixní internet nabízí jako komplexní službu, kdy se uživatel nemusí prakticky o nic starat. Součástí služby je, kromě přivedení připojení přímo do bytu, také odborná instalace technikem zdarma a kvalitní pokrytí každého místa v domácnosti.
Přehled cen: T Fiber a Cable
Služba
Měsíční cena
Zvýhodnění bez závazku
Zvýhodnění se závazkem 24 měsíců
Fiber internet 250,
Cable internet 250
399 Kč
299 Kč prvních 6 měsíců
–
Fiber internet 500,
Cable internet 500
499 Kč
299 Kč prvních 6 měsíců
–
Fiber internet 1000,
Cable internet 1000
599 Kč
299 Kč prvních 6 měsíců
299 Kč prvních 6 měsíců
+ 5 000 Kč na nákup vybraného HW
Fiber internet 2000,
Cable internet 2000
699 Kč
299 Kč prvních 6 měsíců
299 Kč prvních 6 měsíců
+ 5 000 Kč na nákup vybraného HW
Doba trvání akce
Tato speciální zvýhodněná nabídka bude spuštěna 1. září 2025 a možnost pořídit si internet od T-Mobile za akční cenu bude možné až do 31. října 2025. Zvýhodněná cena bude platit půl roku a poté se začne účtovat cena původní.