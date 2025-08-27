Logo Mobilizujeme.cz

Zlevněné příslušenství pro každého: JBL, Marshall i Niceboy v obří akci

PR článek
Reproduktor JBL Go 4 | foto: JBL
Reproduktor JBL Go 4 | foto: JBL

Slevy na příslušenství udeřily. JBL, Marshall i Niceboy koupíte výhodně, stejně jako chytré hodinky a telefony. To vše jen do 7. září.

S koncem léta už pomalu klepe na dveře nový školní rok. Studenti se už za necelý týden vrací do lavic, a jak už to bývá, nadšení z ranního vstávání a domácích úkolů se letos opět nekoná. Právě proto teď běží akce, která má návrat do školních lavic trochu zpříjemnit. Díky té můžete pořídit příslušenství a telefony za top ceny a třeba potěšit vaše dítě praktickým dárkem. Výběr není ani tento rok malý, ba naopak. V nabídce najdete širokou škálu zlevněných sluchátek, hodinek, anebo třeba reproduktorů. To, a ještě více, seženete za zlomek ceny pouze do 7. září.

Příslušenství za TOP ceny

I když v nabídce najdeme parádní slevy také na telefony, hlavním hitem je příslušenství. Například JBL opět boduje se sraženými cenami a vy si tak můžete pořídit třeba sluchátka JBL Tune 760 NC BT už za 1 389 Kč (původně 1 590 Kč) nebo reproduktor JBL Go 4 za 999 Kč (původně 1 289 Kč).

Další sluchátka a reproduktory za top ceny:

Bez ohledu na věk jsou v dnešní době nepostradatelnou výbavou chytré hodinky, které dokážou monitorovat vaše zdraví, pohyb, ale hlavně jsou prodlouženou ruku vašeho chytrého telefonu. Akční hodinky ocení nejen studenti, ale i rodiče, kteří je často pořizují jako praktický dárek. I u nich jsou totiž ceny sražené.

Kompletní výběr zlevněných produktů najdete zde, kde se to hemží nejen příslušenstvím, ale i telefony od Applu, Samsungu, Xiaomi nebo Motoroly. Tam se u vybraných modelů ceny srazily co nejníž a vy tak můžete pořídit třeba Xiaomi Redmi Note 14 Pro za pouhých 5 090 Kč (původně 5 290 Kč) nebo třeba Xiaomi Redmi 14C za 2 690 Kč (původně 2 990 Kč).

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?
Ondřej Koníček

Největší kybernetické hrozby pro Android: Jak se chránit před malwarem?

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny
PR článek

Nový MacBook Air teď v Česku pořídíte s touto službou jen za polovinu ceny

Google ukázal AI, která dokáže během pár sekund změnit fotku k nepoznání
Pavel Škopek

Google ukázal AI, která dokáže během pár sekund změnit fotku k nepoznání

Spotify přidává funkci, která může být celkem užitečná. Využili byste ji i vy?
Ondřej Koníček

Spotify přidává funkci, která může být celkem užitečná. Využili byste ji i vy?

Musk může slavit. Starship IFT-10 vylétla do vesmíru a úspěšně se vrátila
Ondřej Koníček

Musk může slavit. Starship IFT-10 vylétla do vesmíru a úspěšně se vrátila

YouTube potají přepisuje videa pomocí umělé inteligence, tvůrci o tom nevědí
Tomáš Rajnoch

YouTube potají přepisuje videa pomocí umělé inteligence, tvůrci o tom nevědí

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2030? Apple narazil už u hodinek
Ondřej Koníček

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2030? Apple narazil už u hodinek

Netflix si staví vlastní svět, ve kterém bude mít studia, obchody či heliport
Ondřej Koníček

Netflix si staví vlastní svět, ve kterém bude mít studia, obchody či heliport

Apple oznamuje, že iPhone 17 a další novinky představí 9. září. Co vše už víme?
Tomáš Rajnoch

Apple oznamuje, že iPhone 17 a další novinky představí 9. září. Co vše už víme?