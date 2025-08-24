Oneplay uvádí novinky: Slovenská Farma, kuchařská reality show a další (24. díl)

Máte předplacenou službu Oneplay a přemýšlíte, na co nového se podívat? Přinášíme přehled těch nejzajímavějších novinek, na které se můžete těšit.
Vybrali jsme to nejzajímavější
Streamovacích platforem je na českém trhu opravdu hodně a zákazníci tak mají z čeho vybírat. Mezi ty nejpopulárnější se ale rozhodně řadí české Oneplay, které vzniklo spojením Voyo a O2 TV.
Oneplay svým divákům nabízí spoustu kvalitního obsahu, jenž je navíc pravidelně doplňován o skvělé novinky. V nadcházejících dnech tedy služba přivítá povedené filmy i seriály. Co by vám nemělo uniknout?
Bratři a sestry (2025)
Z produkce Oneplay na obrazovky míří nový český seriál Bratři a sestry, jenž sleduje co všechno se může stát po absolvování obyčejného DNA testu. Nový rodinný seriál zavede diváky do malého města, které se vinou nečekaných odhaleních doslova otřese v základech.
Datum premiéry: 25.8. 2025
V zovretí (2025)
V zovretí je nový slovenský kriminální drama seriál, jenž divákům nabídne rovnou 12 epizod. V jednotlivých dílech budeme sledovat rodinu, kterou rozdělí nečekaná tragédie. Díky ní navíc začne na povrch vyplouvat jedno tajemství za druhým, které nenechají kámen na kameni.
Datum premiéry: 25.8. 2025
Hell’s Kitchen (2025)
Máte rádi kuchařské reality show? Nová série Hell’s Kitchen vás bude dozajista bavit. V nových dílech se můžeme těšit na šestnáct profesionálních kuchařů, kteří budou zavřeni v takzvané pekelné kuchyni.
Zde musí prokázat své kuchařské umění a budou soutěžit nejen o pohádkovou výhru, ale také o prestižní pracovní místo. Vítěz si totiž vyslouží práci u uznávaného kuchaře, kterým je Honza Punčochář, jenž nás bude celou kuchařskou show provádět.
Datum premiéry: 26.8. 2025
My Little Pony Film (2017)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek My Little Pony Film. Snímek sleduje příběh, ve kterém temná síla ohrožuje městečko Ponyville.
Díky tomu se naši hrdinové vydají až na konec bájné Equestrie, protože jen tak dokáží zachránit milované město. Na cestě je ale čeká obrovské dobrodružství, při kterém však narazí i na nové přátelé.
Datum premiéry: 27.8. 2025
Všechno nejlepší! (2006)
V českém komediálním snímku Všechno nejlepší! má hlavní hrdina Jarda, jenž je pražským taxikářem, narozeniny a chce si je pořádně užít.
Všechno má už naplánované přesně tak, jak má rád. Právě dnes ale do taxíku nabere konzervativního důchodce, jenž mu během jednoho dne dokáže totálně rozložit život.
Datum premiéry: 28.8. 2025
Farma – SK (2005)
Bavila vás první česká řada reality show Farma? Pak si určitě užijete již 16. sérii ze slovenského prostředí. Na farmu přijíždí třináct soutěžících, kteří se v sérii úkolů utkají o pohádkovou výhru 100 000 euro.
Nová série nabídne nespočet zvratů, které jste ještě nikdy neviděli. Zároveň se na tajnou misi vydávají čtyři exfarmáři, kteří rozhodně zamíchají kartami.
Datum premiéry: 29.8. 2025
Pokoj (2019)
Hlavními hrdiny snímku Pokoj jsou Kate a Matt, kteří si společně koupí dům na samotě. Během stěhování nicméně narazí na velmi zvláštní pokoj.
Ten jim totiž dokáže zhmotnit všechna materiální přání. Kate má ovšem za sebou již dva potraty a největším přáním je mít dítě. Dokáže pokoj splnit i toto přání?
Datum premiéry: 29.8. 2025
Saw 5 (2008)
Oneplay do své nabídky postupně zařazuje hororovou sérii Saw, přičemž aktuálně se diváci mohou těšit na pátý díl. V tomto pokračování je hlavním hrdinou detektiv Hoffman, jenž pokračuje v Jigsawově práci.
Jeho tajemství je nicméně prozrazeno a tím i celý odkaz Jigsawa. Hoffman se tedy musí vydat na lov, protože jen tak dokáže zabránit kompletnímu odhalení.
Datum premiéry: 31.8. 2025
