Známý výrobce se chlubil, jak skvěle fotí jeho telefon. Snímky byly ze zrcadlovky

Nothing čelí kritice. Uživatelé zjistili, že oficiální promo snímky z telefonu Phone (3) byly pořízené zrcadlovkou a pochází z fotobanky.
Další kontroverze kolem značky Nothing
Mladá značka Nothing, za kterou stojí Carl Pei, představila před nedávnem svou první a notně očekávanou vlajku Nothing Phone (3). Tento telefon nicméně vyvolal spíše smíšené reakce a nejednalo se o tak jednoznačný úspěch, jako v případě předchozích telefonů.
Na vině byl hlavně kontroverzí design, nahrazení původního systému Glyph za malý MicroLED displej a fakt, že se nejedná o plnohodnotnou vlajku, ale cenově do tohoto segmentu zapadá. Nyní se kolem tohoto telefonu vyrojila nová kontroverze.
Nothing Phone (3) disponuje výborným fotoaparátem, který sice má několik nedostatků, ale obecně patří k jeho přednostem. V rukách šikovného fotografa umí vykouzlit opravdu moc hezké fotografie, nicméně to nejsou ty, které Nothing v rámci svého telefonu oficiálně promuje.
Další podvod s fotografiemi
Již několik výrobců se v minulosti nehezky spálilo tím, že prezentovali fotografie či videa z promovaného telefonu, aby se nakonec ukázalo, že se jedná o snímky například ze zrcadlovky. Za zmínku stojí například Nokia Lumia 920 a její stabilizace, která se ukázala jako podvod.
Namísto videa z telefonu se jednalo o profesionální záznam ze zrcadlovky a něco podobného zkusil i Samsung, a to s jeho slavnými fotografiemi Měsíce. Jako kdyby si tyto obří, nadnárodní společnosti neuvědomily, že utajit v dnešní době podvody tohoto typu je prakticky nemožné.
Uživatelé jsou často velmi šikovní, technologicky zdatní a umí se podívat i tam, kde by to tyto firmy nečekaly. Nyní má na krku podobnou kauzu společnost Nothing a ta se týká promování telefonu Phone (3) na Novém Zélandu.
Nothing si půjčil fotografie z fotobanky
Na prodejně značky na Novém Zélandu si můžou uživatelé telefon Phone (3) vyzkoušet a prohlédnout si předem připravené rozhraní. To obsahuje náhled na hlavní prvky telefonu, včetně fotoaparátů s pěti fotografiemi, které byly údajně pořízeny právě tímto telefonem.
Jenže se ukázalo, že to není pravda. Jeden z fotografů, kteří tyto snímky pořídili, se totiž ozval a uvedl na pravou míru jejich původ. Pochází z fotobanky Stills, a to všech pět. To by sice mohlo pořád znamenat, že byly pořízeny telefonem Phone (3), ale tak tomu není.
Jeden z fotografů uvedl, že snímek se světlometem Porsche pořídil fotoaparátem Fujifilm XH2s. Stalo se tak v Paříží, v roce 2023, tedy ještě před představením telefonu. Společnost Nothing se k tomu vyjádřila v tom smyslu, že fotografie aktualizuje a nahradí je skutečnými snímky z telefonu.
Mají výrobci telefonů podobné podvody zapotřebí?
Zbývá otázka, proč se Nothing vlastně k tomuto kroku uchýlil. Chtěl ušetřit čas? Nebo náklady? Kdyby se dostal Phone (3) do rukou opravdu talentovaného a zručného fotografa, výsledné snímky by určitě byly kvalitativně velmi podobné těm, které si firma vypůjčila z fotobanky.
Obecně jsou fotoaparáty v telefonech již velmi kvalitní a schopné, takže nad podobnými podvody kolikrát zůstává rozum stát. Otázkou zůstává i to, zda se toto demo s inkriminovanými fotografiemi dostalo jen na Nový Zéland, nebo se nachází všude po světě.