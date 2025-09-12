Logo Mobilizujeme.cz

Krásný design, 120Hz displej, či dlouhá výdrž. Nový mobil od Sony umí zaujmout

Ondřej Koníček
Sony Xperia 10 VII | Zdroj: Sony
Sony Xperia 10 VII | Zdroj: Sony

Sony Xperia 10 VII zaujme čistým designem, odolností IP68, 120Hz OLED displejem, duálním fotoaparátem a baterií, která zvládne i dva dny.

Sony má stále co nabídnout

I když by se mohlo zdát, že si Sony v segmentu telefonů pomalu balí kufry, není tomu tak. Vlajková Xperia 1 VII se sice potýkala s problémy a do Česka například ani nedorazila, nicméně japonská značka se mobilů vzdát nechce a nyní představila svou novinku v rámci střední třídy, Xperii 10 VII.

Nabídka Sony se v segmentu mobilů poté, co skončila kompaktní vlajka Xperia 5, smrskla na pouhé dva modely – vlajkovou Xperii 1 a Xperii 10, která spadá do střední třídy. Její nová generace vypadá rozhodně zajímavě a na první ani druhý pohled se rozhodně neztratí.

Sony v porovnání s předchozím modelem proměnilo design fotoaparátu, který jehož objektivy nejsou uloženy vertikálně, ale horizontálně. Nachází se v podlouhlém modulu, který je roztažený přes celá záda a je evidentní, že se Sony nechalo inspirovat Pixely od Googlu.

Nevypadá to ale vůbec špatně, celkově působí Xperia 10 VII velmi čistě a minimalisticky. což podtrhuje také displej bez průstřelu či výřezu. Telefon má klasický rámeček nahoře i dole, takže je panel hezky celistvý a nic ho nenarušuje.

Sony Xperia 10 VII | Zdroj: Sony
Sony Xperia 10 VII | Zdroj: Sony

Kompakt s velmi slušnou odolností

Xperia 10 VII má displej s úhlopříčkou jen 6,1 palce, takže je to příjemně kompaktní a lehký telefon. Na výšku má 153 mm, tloušťka šasi čítá 8,3 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 168 gramů. Milovníci telefonů, které padnou dokonale do ruky, budou spokojeni.

Konstrukce je nejenom kompaktní, ale i velmi slušně odolná. Disponuje krytím IP65/IP68, displej kryje sklo Gorilla Glass Victus 2 a zmínit musíme i dedikovanou spoušť fotoaparátu. Sony si tento prvek drží již drahně let a jedná se o jedno z poznávacích znamení Xperií.

Displej typu OLED disponuje frekvencí 120 Hz a má klasické FullHD+ rozlišení. Pohon telefonu obstarává loňský procesor Snapdragon 6 Gen 3 a ten je spojen s operační pamětí 8 GB RAM. K uložení dat poslouží úložiště o velikosti 128 GB rozšiřitelné pomocí MicroSD karty.

Duální fotoaparát nabízí rozlišení 50 + 13 Mpx a jedná se o kombinaci hlavní a ultra-širokoúhlé jednotky. Primární objektiv je opticky stabilizovaný a selfie kamerka má rozlišení 8 Mpx. Baterie s kapacitou 5000 mAh by měla, vzhledem ke spíše skromné výbavě, zprostředkovat výbornou výdrž.

Cena a dostupnost

Xperia 10 VII běží z krabice na Androidu 15, dostane čtyři systémové aktualizace a šest let bezpečnostních záplat, což rozhodně není špatné. Na náš trh se tato novinka nedostane, ale v různých koutech Evropy (například v Německu) dostupná bude, a to za 449 EUR (cca 10 900 Kč).

Zdroj: Sony

