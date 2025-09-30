Logo Mobilizujeme.cz

Youtuberovi se na prstu zasekl prsten od Samsungu. Mohla za to nafouklá baterie

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy Ring | Zdroj: Samsung
Samsung Galaxy Ring | Zdroj: Samsung

Samsung čelí kritice kvůli Galaxy Ringu. Baterie se náhle vybíjí během několika hodin a v některých případech se dokonce nebezpečně nafukuje.

Samsung Galaxy Ring v problémech

Galaxy Ring je první a prozatím jediný chytrý prsten od Samsungu. Oficiálně byl představen v červenci 2024 a do prodeje se dostal i v Česku, a to počátkem tohoto roku. Jedná se o velmi pokročilou elektroniku, nicméně nyní se Galaxy Ring ocitá v problémech.

Jeho majitelé si na platformě Reddit, ale i na fóru Samsungu, začali stěžovat na výrazné vybíjení baterie. Zasažení uživatelé uvádí, že se výdrž baterie zkrátila z dnů na pouhých několik hodin. Samsung o problému ví a nabádá uživatele, aby ho řešili přes autorizovaný servis.

Většina uživatelů se shoduje, že tento dramatický propad výdrže přišel z ničeho nic a u některých se výdrž smrskla až na 4 hodiny. Samsung prsteny v rámci záruky vyměňuje nebo vrací peníze, ale komunikace prý není nejjednodušší a uživatelé se musí často s podporou dohadovat.

Galaxy Ring s nafouklou baterií | Zdroj: Daniel (@ZONEofTECH)
Galaxy Ring s nafouklou baterií | Zdroj: Daniel (@ZONEofTECH)

Nafouklá baterie poslala uživatele do nemocnice

Jak známo, čas od času se objeví zpráva o nafouknutých bateriích v telefonech. To je samozřejmě problém, ale ani zdaleka ne tak velký, jako když se nafoukne baterie u prstenu. Ten totiž sedí pevně na prstě a zvětšená baterie způsobí, že se na něm zcela zasekne a nelze ho sundat.

Právě to se stalo u prstenu Galaxy Ring, který měl na svém prstu youtuber Daniel (@ZONEofTECH). Nafouknutá baterie přitlačila konstrukci pevně k jeho prstu, samotný prsten nebylo možné sundat a samozřejmě se jednalo o poměrně bolestivou záležitost.

Zvětšený akumulátor způsobil odloupnutí vnitřní konstrukce prstenu a také hrozilo jeho vznícení, což mohlo mít za následek mnohem vážnější zdravotní újmu. Prsten z prstu youtubera se nakonec povedlo odstranit až personálu v nemocnici, kam zamířil.

Co tuto vážnou situaci způsobilo?

Samsung youtubera požádal o více informací, aby mohl celý případ prošetřit, nicméně sám uživatel vnesl do celé situace trochu světla. Je pravděpodobné, že nafouknutí baterie způsobila kombinace extrémně horkého počasí na Havaji, kde se nacházel a slaná mořská voda.

Prsten sice disponuje odolností dle normy IP68 a také vodotěsností 10 ATM, nicméně ani jeden z těchto prvků ho neuchrání před slanou vodou. Ta má vysoce korozivní účinky a je pravděpodobné, že tyto problémy opravdu způsobila. Prsten Galaxy Ring každopádně nezažívá nejlepší časy.

Zdroj: Daniel (@ZONEofTECH) / síť X

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

