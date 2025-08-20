Nevyžádané zprávy na WhatsAppu: Toto musíte udělat, abyste se jich zbavili

Chodí vám na WhatsApp zprávy, které jsou nevyžádané? Poradíme vám, jak odesílatele zablokovat a konverzaci smazat.
WhatsApp je plný otravných podvodníků
WhatsApp měsíčně využívají více než dvě miliardy uživatelů po celém světě, takže se s přehledem jedná o nejpopulárnější komunikační aplikaci. Dokonce poráží i Facebook Messenger nebo čínský WeChat. To je také jeden z důvodů, proč je WhatsApp oblíbeným cílem podvodníků, na které jste určitě minimálně jednou narazili i vy.
Podvodníci jsou obvykle jednoduše rozeznatelní, protože stále využívají ty stejné metody. Obvykle vám dorazí z neznámého čísla zpráva, která vás vybízí, abyste investovali do kryptoměn, a v některých případech se podvodníci mohou vydávat za členy bezpečnostních složek. To, že jde o podvod, poznáte jednoduše podle předvolby telefonního čísla. Nejčastěji můžete narazit na předvolbu +234, což je Nigérie, nebo indickou +91.
Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když obdržíte na WhatsAppu nevyžádanou zprávu, je nejprve odesílatele zablokovat a konverzaci následně odstranit. Toho můžete dokonce dosáhnout i bez toho, abyste museli konverzaci zobrazit, protože pokud si ji zobrazíte a nezareagujete, podvodník obvykle napíše znovu, aby se připomněl.
Postup, jak se zbavit nevyžádané konverzace na WhatsAppu
Otevřete aplikaci a dlouze podržte prst nad vybranou konverzací. Následně klikněte v pravém rohu na tři tečky a v nabídce vyberte možnost Zablokovat. Poté zvolte důvod zablokování a máte hotovo. Konverzace však zatím nezmizí. Nyní je třeba ji manuálně odstranit a toho dosáhnete tak, že chat otevřete a v levém dolním rohu zvolíte možnost Odstranit chat.
Touto metodou docílíte i toho, že odesílatel nepozná, že jste si jeho číslo zablokovali, a ani nepozná, že jste si nakonec konverzaci odstranili. Pokud vám napíše znovu po blokaci, sice se mu ukáže, že byla zpráva odeslána, avšak nebude už nikdy doručena. Blokace vždy platí pouze na jedno konkrétní číslo.
WhatsApp zatím neumožňuje automaticky blokovat všechna telefonní čísla, jež nemáte uložena v kontaktech, takže každou nevyžádanou konverzaci si budete muset blokovat a odstraňovat ručně. Podvodníci na vaše telefonní číslo přijdou obvykle skrze únik dat při hackerském útoku na databázi, nebo pokud prodáváte pravidelně zboží na internetových bazarech, kde máte u inzerátu veřejné číslo.
Jak zablokovat konkrétní kontakt:
Otevřete aplikaci WhatsApp.
Na hlavní obrazovce s konverzacemi dlouze podržte prst na vybrané konverzaci.
V pravém horním rohu klepněte na tři tečky.
V nabídce vyberte možnost Zablokovat.
Vyberte důvod zablokování.
Jak smazat konverzaci:
První možnost:
Na hlavní obrazovce dlouze podržte prst na konverzaci, kterou chcete smazat.
V horní liště klepněte na ikonu koše.
Druhá možnost:
Otevřete zablokovanou konverzaci.
V nabídce dole zvolte Odstranit chat.
Chodí vám nevyžádané zprávy na WhatsAppu? Jak jste to řešili vy? Napište nám do diskuze pod článkem.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
