Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI

Nevíte, co člověku odepsat? WhatsApp chystá novou funkci, která vám pomocí AI vygeneruje co nejlepší formulaci vaší odpovědi.
Asistent pro psaní s AI
Umělá inteligence již naplno prorostla do našich životů a většina z nás si na její používání zvykla. Často tak, že si bez ní svůj život ve virtuálním prostoru už ani neumíme představit. Zajímavou novinku postavenou na AI aktuálně testuje Meta pro svůj WhatsApp.
Tento nástroj se jmenuje Nápověda pro psaní a umí navrhnout odpověď na základě toho, jaký tón si uživatel zvolí. Funguje spolu s prvkem zvaným Soukromé zpracování (Private Processing), který je třeba mít aktivní a který prozatím bohužel není k dispozici v češtině.
Pokud je toto nastavení aktivní, tak se uživatel dočká nové ikonky v podobě symbolu pera, která se ukáže přímo v chatu při psaní odpovědi. Tato ikona naznačuje, že je k dispozici nový asistent pro psaní s umělou inteligencí, který nabízí návrhy odpovědí.
Klepnutím na tuto ikonku v aplikaci WhatsApp může uživatel požádat umělou inteligenci o vylepšení struktury, tónu, nebo srozumitelnosti jeho odpovědi před odesláním, což se samozřejmě může hodit. Vhod to přijde hlavně u delších a komplexnějších odpovědí.
Tento pomocník nabídne alespoň tři alternativní fráze k uživatelem napsané odpovědi, a to podle stylu, který si zvolí. Umělá inteligence může upravit plynulost odpovědi beze změny významu, ale také k ní může přidat humor, nebo ji udělat formálnější. Zde je pět stylů, které budou k dispozici.
Styly, které budou v rámci této funkce k dispozici
Přeformulování – zlepšení srozumitelnosti a plynulosti bez změny významu
Profesionální – úprava jazyka pro formálnější konverzaci
Zábavný – přidá do odpovědi lehčí tón a humorný nádech
Podpůrný – zjemní tón
Korektura – opraví pravopisné a gramatické chyby
Poté, co si uživatel prohlédne upravenou odpověď od AI, tak si může vybrat, zda ji použije, nebo zachová tu původní. Příjemce ve své odpovědi neuvidí žádný náznak toho, že by byla použita pro úpravu použita umělá inteligence. Prozatím ale není jasné, kdy se tato funkce dostane do provozu.