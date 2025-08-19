Logo Mobilizujeme.cz

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI

Ondřej Koníček
WhatsApp na telefonu | foto: Matěj Srb
WhatsApp na telefonu | foto: Matěj Srb

Nevíte, co člověku odepsat? WhatsApp chystá novou funkci, která vám pomocí AI vygeneruje co nejlepší formulaci vaší odpovědi.

Asistent pro psaní s AI

Umělá inteligence již naplno prorostla do našich životů a většina z nás si na její používání zvykla. Často tak, že si bez ní svůj život ve virtuálním prostoru už ani neumíme představit. Zajímavou novinku postavenou na AI aktuálně testuje Meta pro svůj WhatsApp.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Tento nástroj se jmenuje Nápověda pro psaní a umí navrhnout odpověď na základě toho, jaký tón si uživatel zvolí. Funguje spolu s prvkem zvaným Soukromé zpracování (Private Processing), který je třeba mít aktivní a který prozatím bohužel není k dispozici v češtině.

Pokud je toto nastavení aktivní, tak se uživatel dočká nové ikonky v podobě symbolu pera, která se ukáže přímo v chatu při psaní odpovědi. Tato ikona naznačuje, že je k dispozici nový asistent pro psaní s umělou inteligencí, který nabízí návrhy odpovědí.

WhatsApp a úpravy odpovědí pomocí AI | foto: WABetaInfo
WhatsApp a úpravy odpovědí pomocí AI | foto: WABetaInfo

Čtěte také: Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost

Odpovědi s pomocí AI

Klepnutím na tuto ikonku v aplikaci WhatsApp může uživatel požádat umělou inteligenci o vylepšení struktury, tónu, nebo srozumitelnosti jeho odpovědi před odesláním, což se samozřejmě může hodit. Vhod to přijde hlavně u delších a komplexnějších odpovědí.

Tento pomocník nabídne alespoň tři alternativní fráze k uživatelem napsané odpovědi, a to podle stylu, který si zvolí. Umělá inteligence může upravit plynulost odpovědi beze změny významu, ale také k ní může přidat humor, nebo ji udělat formálnější. Zde je pět stylů, které budou k dispozici.

Styly, které budou v rámci této funkce k dispozici

  • Přeformulování – zlepšení srozumitelnosti a plynulosti bez změny významu
  • Profesionální – úprava jazyka pro formálnější konverzaci
  • Zábavný – přidá do odpovědi lehčí tón a humorný nádech
  • Podpůrný – zjemní tón
  • Korektura – opraví pravopisné a gramatické chyby

Poté, co si uživatel prohlédne upravenou odpověď od AI, tak si může vybrat, zda ji použije, nebo zachová tu původní. Příjemce ve své odpovědi neuvidí žádný náznak toho, že by byla použita pro úpravu použita umělá inteligence. Prozatím ale není jasné, kdy se tato funkce dostane do provozu.

Zdroj: WABetaInfo

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?
Ondřej Koníček

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch
Tomáš Rajnoch

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek
Tomáš Rajnoch

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?
Tomáš Rajnoch

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč
PR článek

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun
Ondřej Koníček

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte
Ondřej Koníček

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte

Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy
Ondřej Koníček

Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy

Konec plastových SIM karet. Přechod na eSIM je jednoduchý a má samé výhody
Pavel Škopek

Konec plastových SIM karet. Přechod na eSIM je jednoduchý a má samé výhody