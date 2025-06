Nechte si ve WhatsAppu vytvářet AI fotky. Je to zdarma, poradíme i jak zvýšit limit

Vyzkoušejte generování AI obrázků ve WhatsAppu pomocí umělé inteligence ChatGPT od OpenAI. Zvládne to každý, nic za to nezaplatíte a denní limit se dá zvýšit.

Integrace ChatGPT do WhatsAppu

Společnost OpenAI už vloni oznámila plány na integraci ChatGPT do WhatsAppu. Zprovoznění je velmi jednoduché – stačí si do kontaktů přidat číslo 1-800-242-8478 a následně můžete s chatbotem začít komunikovat, a to klidně i v češtině.

Pokud WhatsApp používáte jako primární komunikátor, můžete tím ušetřit mnoho času, jelikož vše máte v jedné aplikaci. A navíc ChatGPT ve WhatsAppu funguje i v případě, kdy vůbec nemáte ChatGPT účet, stačí mít jen aplikaci WhatsApp.

Až do nedávné doby platila u této verze ChatGPT určitá omezení. Ale jak jsme v týdnu psali, jedno z nich odpadlo – ve WhatsAppu si nově můžete vygenerovat i obrázky, což bylo dříve možné pouze přímo na webu nebo v aplikaci ChatGPT.

Konverzace s ChatGPT ve WhatsAppu | foto: Richard Šimáček

Jak vytvářet obrázky ChatGPT ve WhatsAppu?

Nejprve musíte integrovat ChatGPT do aplikace WhatsApp, ať už máte nebo nemáte účet u ChatGPT. Jednoduše si přidejte telefonní číslo 1-800-242-8478 do svých kontaktů ve WhatsAppu a začněte s AI na druhém konci „drátu“ normálně komunikovat.

Pro vytváření obrázků stačí napsat frázi typu: „Vytvoř mi realistický obrázek s člověkem v lese.“ a případně si vymyslete i ty nejmenší detaily, co všechno na obrázku chcete mít. Umělá inteligence od OpenAI to zařídí a výsledek vám pošle do konverzace na WhatsAppu.

Jak zvýšit limit pro generování obrázků?

Zpočátku jsou u této funkce určitá omezení, takže lze vygenerovat jen jeden obrázek denně. Pokud chcete navýšit limit na tři obrázky denně, stačí napsat ChatGPT ve WhatsAppu tuto frázi: „Link my WhatsApp with ChatGPT“.

Po odeslání příkazu obdržíte přímo do konverzace na WhatsAppu návod s odkazem, na který klikněte a následně si propojte váš WhatsApp s ChatGPT účtem (ten si založte, pokud ještě nemáte).

Konverzace s ChatGPT ve WhatsAppu při dosažení denního limitu pro generování obrázků | foto: Richard Šimáček

ChatGPT má ve WhatsAppu i další využití

S ChatGPT si můžete na WhatsAppu i zavolat, jenže tato funkce nemusí fungovat u nás v Evropě, jelikož voláte na číslo ze Spojených států, a je omezena na 15 minut hovoru za měsíc. Funkce je v testování a v budoucnu se má rozšířit i do více států, přičemž se prodlouží i maximální délka hovoru.

Zatím má chatbot ve WhatsAppu poměrně dost omezení – nedokáže zde zpracovávat soubory, analyzovat grafy či tabulky a nemá dlouhodobou paměť jako ChatGPT na webu. Tato omezení nejspíš postupem času zmizí, ale OpenAI si zatím plnou funkcionalitu ponechává pouze pro verzi ChatGPT na webu a v oficiální aplikaci.

