Nejlevnější chytrá televize z Lidlu: Cena spadla na půlku, vyplatí se za 3 499 Kč?

Lidl nasadil skvělou cenu. Smart TV značky Chiq má FullHD, Google TV i Chromecast a teď ji pořídíte pod 3 500 Kč.
Chytrá televize se vším potřebným
Lidl na svém e-shopu nabízí spoustu zajímavých věcí, které mnohdy jinde za lepší cenu neseženete. Aktuálně do své nabídky zařadil chytrou televizi značky Chiq. Ta zákazníkům nabízí vše důležité a navíc je za velmi příjemnou cenu.
Tato televize disponuje 32palcovým zobrazovačem s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (FullHD) a podporou HDR 10. Zobrazovač je typu LED-LCD a pyšní se velmi sytými barvami. Frekvence displeje je 60 Hz a pro hráče tedy televize není vyloženě určena.
Operační systém zde zajišťuje Google TV, který nabízí uživatelům spoustu aplikací a šikovných vychytávek. Zabudována je i technologie Chromecast a nechybí ani Google Assistant, díky kterému lze televizi ovládat hlasem nebo smartphonem.
Špičková konektivita
Chytrý televizor Chiq potěší i svou konektivitou. Z digitálních turnerů podporuje například BVB-T2 HD (H.256) nebo DVB-S2. Samozřejmostí je Wi-Fi nebo Bluetooth připojení.
Co se týče samotných konektorů, tak na palubě se nachází 2 HDMI 1.4 porty s podporou ARC pro zvukový přenos a po jednom portu je přítomno USB 2.0, AV In Mini, RF In, LNB In, CI+ slot, sluchátkový port a LAN pro připojení internetu pomocí kabelu.
Televize dále splňuje certifikace Dolby Atmos Audio, které zaručuje kvalitní podání zvuku. O to se v tomto případě starají dva 8W reproduktory. Velmi šikovný je následně i dodávaný ovladač, skrze kterým máte ihned přístup k aplikacím jako je Netflix, YouTube nebo Amazon Prime Video.
Cena a dostupnost
Možná tím největším lákadlem této 32″ Smart TV Chiq televize je ale její cena. Doporučená maloobchodní cena je totiž 6 499 korun, avšak e-shop Lidlu cenu stlačil výrazně dolů. Na tento televizor aktuálně padla 46% sleva a cena klesla o rovné 3 tisíce na výsledných 3 499 Kč.
K televizi je samozřejmě i klasická dvouletá záruka a zákazníky potěší také doprava zcela zdarma. Pokud vás tedy televize zaujala, rozhodně s koupí neotálejte. Kdy sleva skončí sice přesně nevíme, avšak dozajista tu nebude navždy.