WhatsApp chystá funkci, která omezí spam

WhatsApp testuje chytré omezení spamu. Neznámý odesílatel pošle jen pár zpráv bez reakce, než mu aplikace přestane dovolovat psát.
Konec nevyžádaných zpráv?
Chatovací aplikace WhatsApp prošla za poslední rok velkými změnami. Společnost Meta, jež WhatsApp vlastní, přidává stále nové funkce, se kterými se snaží vylepšit uživatelský zážitek.
Co jej ale naopak velmi často kazí, je spam. Snad každému z nás, tedy alespoň z těch, co využívají WhatsApp, se stalo, že mu přišla nevyžádaná zpráva od neznámého uživatele. Někdy se dokonce stává, že těchto zpráv chodí opravdu mnoho.
Jedná se o takzvaný spam, se kterým se vývojáři chatovací aplikace snaží již dlouhá léta bojovat. Nyní ale přichází s velmi šikovným řešením. Odesílatel bude moci poslat pouze omezený počet zpráv bez zpětné odezvy.
Neodpovídáte? Další zprávy nedostanete
Pro využívání WhatsApp je momentálně vyžadována registrace telefonního čísla, avšak již brzy aplikace spustí podporu uživatelských jmen, kde telefonní číslo nebude potřeba.
Díky tomu bude zvýšeno soukromí, avšak je možné, že spamových zpráv tím pádem výrazně přibude. I s tím ale WhatsApp počítá a nová funkce by tomu měla zabránit. Pokud nebudete mít daný kontakt uložený, nebude vám moci neustále zasílat zprávy.
Tento uživatel bude moci odeslat jen omezený počet zpráv, přičemž pokud příjemce neodpoví, bude odesílající zablokován. Odesílatel bude nicméně pomocí vyskakovacího okna upozorněn na počet zbývajících zpráv a bude mít díky tomu přehled.
Jaký bude limit a kdy novinka dorazí?
Meta nicméně zatím neuvedla, jaký limit stanoví. Funkce je ve vývoji a společnost hledá přesně tu hranici, kdy se zprávy mění v nechtěný spam. Veřejnost nicméně projevila i obavy a někteří uživatelé se bojí, že by je tato funkce mohla omezit. K tomu se zatím Meta vyjádřila jen krátce a podle společnosti novinka běžné uživatele nijak neovlivní.
Funkce vyloženě cílí na spam a marketingová sdělení od neznámých kontaktů. Pokud tedy budete psát hromadu zpráv uživateli, jehož máte v adresáři, nebudete nijak omezeni.
Co se týče spuštění funkce, tak zatím nevíme, kdy k uživatelům dorazí. Aktuálně však probíhá testování v plném proudu a pravděpodobně jde jen o otázku pár měsíců, než Meta novinku spustí.