Uložte si tohle číslo na WhatsAppu. Pomůže vám úplně se vším a zcela zdarma

Věděli jste, že ChatGPT lze využívat přímo ve WhatsAppu? Stačí v aplikaci přidat daný kontakt a hned můžete AI pokládat dotazy v češtině či generovat obrázky.

Praktická vychytávka ve WhatsAppu

WhatsApp je jedna z nejpopulárnějších chatovacích aplikací a denně ji využívá 1,5 miliardy uživatelů po celém světě. Není divu, když do něj vývojáři pravidelně přidávají nové funkce a zlepšují obecně celé uživatelské rozhraní. Jednou z poměrně praktických novinek, o kterých se moc nemluví, je integrace oblíbeného chatbota od společnosti OpenAI.

S ChatGPT totiž nemusíte komunikovat jen skrze webovou stránku nebo aplikaci, ale i přímo ve WhatsAppu. Stačí si do kontaktů přidat toto číslo +1 (800) 242-8478 a následně se ho můžete na cokoliv zeptat, dokonce i v češtině, jak jste zvyklí v aplikaci ChatGPT. Chatbot ve WhatsAppu může být neocenitelným pomocníkem, který vám kdykoliv s čímkoliv pomůže. Dokonce se nově naučil i skrze WhatsApp konverzaci vytvářet obrázky.

Jediným výraznějším omezením oproti speciální aplikaci ChatGPT je, že si s ním nemůžete zavolat a oboustranně hlasově konverzovat. Tato možnost je zatím dostupná pouze v USA a je na ni aplikován i poměrně přísný limit jednoho 15minutového hovoru za měsíc pro uživatele bez předplatného Plus nebo Pro.

Konverzace s ChatGPT ve WhatsAppu | foto: Richard Šimáček

Dočkáme se i hlasových hovorů?

Dle OpenAI se v budoucnu dočkáme plné funkcionality ChatGPT přímo ve WhatsAppu, takže půjde vytvářet vedle obrázků i videa a budou podporovány také separátní ChatGPT aplikace. Přesný harmonogram uvedení těchto novinek zatím neznáme. Jedná se zatím o pilotní spuštění, veškeré chaty jsou proto ukládány pro účel zlepšení služby.

Pokud pravidelně používáte WhatsApp, integrace ChatGPT do něj dává smysl, nemusíte totiž chodit do dvou rozdílných aplikací a konverzace najdete přehledně na místě, kde si píšete s ostatními. Navíc by měla být tato funkce o něco méně náročná na stabilitu internetu, díky tomu chatbot nebude tak často házet chybové hlášky.

WhatsApp sice všechny konverzace opatřuje šifrováním, ale to nemusí platit při komunikaci s ChatGPT. Vaše konverzace jsou totiž používány k následnému zlepšení modelu a má k nim přístup i třetí strana. Proto ve WhatsAppu s ChatGPT neprobírejte nic citlivého nebo vyloženě tajného.

Zdroje: