15 tipů a triků pro WhatsApp, které musíte znát

Objevte tipy a triky, jak naplno využít WhatsApp. Zlepšete soukromí, optimalizujte data a zefektivněte komunikaci díky praktickým nastavením.

WhatsApp je na vrcholu popularity

Když se řekne chatovací aplikace, drtivá většina mobilních uživatelů si vybaví WhatsApp. Počet uživatelů této platformy se celosvětově pohybuje okolo 3 miliard a její vysoká popularita je zapříčiněna hlavně tím, že se jedná o velmi univerzální nástroj s jednoduchou, ale funkční a nenáročnou aplikací. My pro vás na Mobilizujeme.cz máme zajímavé tipy, jak používat WhatsApp naplno.

Nejzajímavější tipy a triky pro WhatsApp

Článek pravidelně aktualizujeme a přidáváme nové tipy. Poslední byly přidané 24. února.

Automatické stahování médií

Nastavení → Úložiště a data → Automatické stahování médií

Jedno z nejdůležitějších nastavení, pokud máte omezený datový tarif a nechcete plýtvat daty. V tomto nastavení si lze vybrat, jaká média bude WhatsApp automaticky stahovat přes data, jaká přes Wi-Fi a jaká při roamingu. Pokud máte menší porci dat, určitě automatické stahování přes data zcela vypněte a nechte aktivní jen stahování přes Wi-Fi.

Automatické stahování médií | foto: Luboš Srb

Automatické zálohování

Nastavení → Chaty→ Zálohování chatů

Pokud nechcete při přechodu na nový telefon, nebo nějaké nehodě, přijít o všechny konverzace, aktivujte si automatické zálohování. V nastavení lze zvolit frekvenci zálohování (denně, týdně, měsíčně), nebo aktivovat manuální zálohu. Chaty i média se zálohují do úložiště na vašem Google účtu a jedná se o prvek, který byste neměli opomenout.

Automatické zálohování | foto: Luboš Srb

Chraňte svou IP adresu během hovorů

Nastavení → Soukromí → Pokročilá nastavení → Chránit IP adresu během hovorů

Pokud si opravdu zakládáte na bezpečnosti a svém soukromí, nebo máte pocit, že by mohl díky WhatsAppu někdo vypátrat vaši polohu, určitě si aktivujte ochranu IP adresy. Po aktivaci této funkce budou hovory z vašeho zařízení bezpečně přenášeny přes servery WhatsAppu a tím se sníží šance lokalizace. Jen mějte na paměti, že tento krok může mírně zhoršit kvalitu hovorů.

Chraňte svou IP adresu během hovorů | foto: Luboš Srb

Blokování zpráv z neznámých účtů

Nastavení → Soukromí → Pokročilá nastavení → Blokovat zprávy z neznámých účtů

Pokud jste na WhatsAppu terčem nevyžádaných zpráv z neznámých účtů, toto nastavení vám pomůže. Po jeho aktivaci je bude WhatsApp v okamžiku, kdy jejich počet překročí určitý objem, automaticky blokovat. Vy můžete samozřejmě fungovat dál a tato blokace se přeruší v okamžiku, kdy počet těchto nevyžádaných zpráv opět klesne.

Blokování zpráv z neznámých účtů | foto: Luboš Srb

Omezte přidávání do skupinových chatů

Nastavení → Soukromí → Skupiny

Skupinové chaty jsou skvělá věc, ale velmi rychle se můžou stát noční můrou. To v okamžiku, kdy se začnou zprávy v nich hromadit, nebo když vás začnou uživatelé přidávat do každé skupiny, která je napadne. Tomu je ale možné předejít, a to v nastavení soukromí. Zde si můžete vybrat, kdo vás může do skupinového chatu přidat (Všichni, Moje kontakty, Moje kontakty kromě…).

Omezte přidávání do skupinových chatů | foto: Luboš Srb

Tipy přidané 4. února

Automatické odstraňování zpráv

Jedná se o jednu z hlavních funkcí aplikace WhatsApp. U každého chatu si můžete individuálně aktivovat automatické odstraňování zpráv. Využijte funkci jak pro zlepšení soukromí, tak pro udržení pořádku ve svých konverzacích.

Jak nastavit automatické odstraňování zpráv? Přejděte na chat s daným kontaktem, nahoře klikněte na jeho profil a vyberte „Automatické odstraňování zpráv“, kde máte na výběr různé časové intervalu (24 hodin, 7 dnů, 90 dnů).

Automatické odstraňování zpráv | foto: Luboš Srb

Upravte si pozadí chatů

Pokud používáte WhatsApp často, tak byste se určitě měli zaměřit i na to, aby se vám aplikace příjemně používala. U každého chatu si můžete upravit jeho pozadí dle svých preferencí, a to klidně i prostřednictvím fotografie, takže si udělejte prostředí v konverzacích co možná nejpříjemnější.

Jak si nastavit pozadí chatů? Přejděte na chat s daným kontaktem, nahoře klikněte na jeho profil a vyberte „Motiv chatu“, kde je spousta možností a lze vybírat nejen z barev, ale i tapet v podobě fotografií.

Vlastní pozadí v chatu | foto: Luboš Srb

Zaměřte se na soukromí

Když si WhatsApp nainstalujete, tak je nastaven tak, že každý z vašich kontaktů vidí, kdy jste byli naposledy online. Může se ale jednat o informaci, kterou nechcete pouštět do světa, takže si toto nastavení určitě změňte a přizpůsobte svým preferencím.

Jak na to? Přejděte do sekce „Nastavení“ a následně do „Soukromí“. Zde vyberte, co chcete, aby bylo veřejné a pro koho. Můžete například umožnit, aby údaje „Naposledy a online“ viděli všichni, nebo třeba jen vaše kontakty, či vybrané osoby, nebo nikdo.

Nastavení soukromí | foto: Luboš Srb

Kontrolujte spotřebu dat

Pokud nemáte neomezený tarif, určitě mějte povědomí o tom, jak velká data přes WhatsApp posíláte. V nastavení aplikace můžete najít, kolik dat jste přes ni přijali, kolik odeslali a v případě omezeného tarifu si určitě omezte automatické stahování médií. To je v tomto případě ideální mít nastaveno jen přes Wi-Fi.

Jak zjistit, kolik dat jste poslali nebo naopak přijali přes aplikaci WhatsApp? Přejděte do „Nastavení“ a následně klikněte na „Úložiště a data“, kde najdete možnost „Využití sítě“. Statistiky zde můžete také vynulovat.

Kontrola spotřeby dat | foto: Luboš Srb

Kvalita nahrávání médií

Tento aspekt navazuje na spotřebu dat. V nastavení aplikace je možné zvolit si kvalitu posílaných médií, což se samozřejmě promítne do spotřeby dat. Pokud máte neomezený tarif, nastavte si HD kvalitu, ale jestli ne, raději zvolte standardní kvalitu s nižší datovou náročností.

Jak posílat přes WhatsApp obrázky a videa ve vyšší kvalitě? Přejděte v aplikaci na mobilu do „Nastavení“ a následně klikněte na „Úložiště a data“, kde najdete možnost „Kvalita nahrávání médií“. Můžete nechat „Standardní kvalitu“ nebo přepnout na vyšší „HD kvalitu“.

Posílání médií ve vyšší HD kvalitě | foto: Luboš Srb

Čas od času smažte uložená média

Zabírá vaše aplikace WhatsAppu vyšší jednotky gigabajtů? Můžou za to fotografie či videa v jednotlivých konverzacích. Je proto dobré občas projít úložiště a stará média smazat.

Jak smazat staré obrázky a videa na WhatsAppu? Přejděte do „Nastavení“ a dále na sekci „Úložiště a data“, kde se nachází položka „Správa úložiště“. Zde najdete přehledně všechna média rozdělena dle chatů a můžete je snadno smazat, čímž ulevíte svému úložišti.

Správa úložiště | foto: Luboš Srb

Připínejte důležité zprávy

Abyste v chatu neztratili důležité zprávy, využívejte možnosti jejich připnutí. Když tak učiníte, tak konkrétní zpráva se bude vždy zobrazovat na vrcholku chatu a vy ji budete mít neustále na očích. Zprávu je možné připnout na 24 hodin, 7 dnů nebo na 30 dnů.

Jak na WhatsAppu připnout důležitou zprávu, aby v konverzaci nezapadla? Přejděte na libovolný chat a podržte déle prst na konkrétní zprávě, kterou chcete připnout. Následně klikněte na možnost „Připnout“.

Připnutí zprávy ve WhatsAppu | foto: Luboš Srb

Využívejte naplno vyhledávání

Pokud máte aplikaci WhatsApp plnou chatů a hledáte konkrétní informace, využijte vyhledávání v horní části aplikace. Ta umí fulltextové vyhledávání v rámci všech chatů, což je rozhodně věc, která se může nejednou hodit.

Vyhledávání ve WhatsAppu | foto: Luboš Srb

Pracujte s chaty rychle a přehledně

Horní vyhledávací lišta toho umí mnohem víc než jen fulltextové vyhledávání a rozhodně ji využívejte. Umí jedním kliknutím zobrazit například všechny nepřečtené zprávy, fotografie, videa, odkazy, nebo přijaté dokumenty. Jedná se o účinný a rychlý nástroj pro filtrování konkrétního obsahu, který může být hodně nápomocný.

Filtrování chatů | foto: Luboš Srb

Nezapomínejte na zálohy

Pokud zprávy ve WhatsAppu nemažete a naopak je všechny schraňujete, ať už z jakéhokoliv důvodu, nezapomeňte na zálohu. V nastavení aplikace je možné zvolit si interval zálohování a k této záloze slouží cloud Disk Google (nebo iCloud pro iPhony).

Jak si nechat automaticky zálohovat zprávy na WhatsAppu? Přejděte do „Nastavení“ a následně „Chaty“. Zde vyberte „Zálohování chatů“ a poté „Automatické zálohování“ (denně, týdně, měsíčně). Případně je možné i manuální zálohování.

Automatické zálohování WhatsAppu | foto: Luboš Srb

Znáte všechny tyto tipy a triky pro WhatsApp na telefonech s Androidem, či iPhonech? Článek průběžně doplňujeme o další užitečné možnosti používání této populární aplikace. Do diskuze nám můžete napsat, co je podle vás dobré znát a využívat ke zlepšení uživatelské zkušeností s WhatsAppem!