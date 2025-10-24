iPhone Air má slabé prodeje a my víme proč. Tohle možná Apple nedomyslel

Nejtenčí iPhone všech dob měl přepsat historii. Místo toho se z něj stává propadák, o který zákazníci ztrácí zájem.
iPhone Air je hvězda, která upadá v zapomnění
Tenoučký iPhone Air byl jednou z hlavních hvězd podzimní premiéry Applu a rozhodně patřil mezi nejočekávanější telefony roku. Aby také ne, je to nejtenčí telefon na trhu, má styl, je precizně zpracovaný a působí ojedinělým, až unikátním dojmem. Jenže se ukazuje, že to nestačí.
Tenké telefony se těší obecnému zájmu veřejného i odborného publika, ale bohužel pouze v diskuzích na webech. Realita je taková, že o ně zájem moc není, prodávají se špatně a tuto hořkou pilulku musel před nedávnem spolknout i Samsung se svým modelem Galaxy S25 Edge.
Ten se prodává tak špatně, že jihokorejský gigant dokonce smetl ze stolu plány na jeho nástupce. Bohužel, iPhone Air na tom není jinak. Pamatujete, jak byl ze začátku prodeje iPhonů 17 nedostatek všech tří specifikací? Tenký Air tato situace nezasáhla, ten byl dostupný neustále a okamžitě.
Kdo zabil iPhone Air?
A proč vlastně není zájem o nejtenčí telefon na současném trhu? Nabízí se kombinace několika faktorů a tím hlavním bude fakt, že Apple výrazně vylepšil základní iPhone 17 a z něj se stal prodejní hit. Prodává se lépe než v minulosti a tradičně skvěle se prodává i dvojice Pro a Pro Max.
Na tenký Air, který je poměrně drahý a zároveň se musí, kvůli tenké konstrukci, potýkat s několika výraznými kompromisy, už toho moc nezbývá. Ukazuje se, že jen styl nestačí a uživatelé úplně nechtějí utrácet za Air, když si můžou za takřka stejné peníze pořídit o třídu vybavenější model iPhone 17 Pro.
Je evidentní, že iPhone Air si s sebou nese kletbu, která padá na doplňkové modely od dob prvního iPhonu 12 Mini z roku 2020. Tato řada propadla, stejně jako její nástupce v podobě série iPhone Plus a jak to tak vypadá, stejný osud čeká i tuto tenkou novinku.
Apple výrazně omezuje produkci
Vzhledem k mizerné poptávce po iPhonu Air není s podivem, že Apple výrazně omezuje jeho výrobu. Některé zdroje uvádí, že se v listopadu bude vyrábět jen desetina kusů v porovnání se zářím a známý analytik Kchuo zmiňuje podobný scénář.
Dle něj bude počátkem roku výroba snížena o více než 80 % a produkce některých komponent, na které je delší čekací doba, bude ukončena na konci tohoto roku úplně. Tenký iPhone Air se tedy víceméně dostal do bodu, kdy nezvratně míří ke kompletnímu ukončení výroby.