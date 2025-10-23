ChatGPT nefunguje: Výpadek postihl Česko a další země, co dělat?

Pokud vám nefunguje ChatGPT, nejste sami. Uživatelé z celého světa reportují problémy se službou. Poradíme, co s tím.
ChatGPT má výpadek
Populární služba ChatGPT, kterou používají po celém světě miliony uživatelů pro osobní, ale i pracovní věci, se potýká s rozsáhlým výpadkem.
Dle monitoringu samotné firmy OpenAI vše začalo v 17:09 našeho času. Nefunkčnost se týká služby ChatGPT, naopak Sora a API zatím nadále fungují.
Výpadek je dle webu Downdetector, na kterém uživatelé hlásí problémy s různými službami, po celém světě. Můžeme potvrdit, že ChatGPT nefunguje ani v Česku.
Během konverzace v ChatGPT se nám už během dne zdálo, že služba funguje pomaleji a následně se začala zobrazovat chybová hláška „Časový limit požadavku vypršel.“ nebo „Ztráta síťového připojení. Pokus o obnovení připojení…“.
Chybová hláška „Ztráta síťového připojení. Pokus o obnovení připojení…“ v ChatGPT | Zdroj: Luboš Srb
Co stojí za výpadkem a jak jej řešit?
V tuto chvíli se k problému firma OpenAI nevyjádřila, takže nezbývá, než počkat, zda se tak stane v budoucnu. Každopádně výpadek ChatGPT není zdaleka poprvé, letos již služba nefungovala v březnu a červnu, kdy trval několik hodin.
Pokud jde o řešení, tak vzhledem k tomu, že konverzace přes ChatGPT běží v cloudu, tak nepomůže například zrestartovat počítač nebo aplikaci. Zbývá tedy leda tak vydržet, než provozovatel chybu opraví.
Jaký je aktuální stav?
Aktuální stav můžete sledovat na stránce status.openai.com, kde OpenAI pravidelně aktualizuje informace o vývoji a případném obnovení služeb.
Článek vyšel v 17:51 a naposledy byl aktualizovaný v 19:40 – ChatGPT je opět plně funkční, výpadek trval zhruba 1,5 hodiny, čímž se řadí spíše mezi kratší výpadky letošního roku.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
