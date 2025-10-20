Logo Mobilizujeme.cz

O2 potěší miliony Čechů. Využijte tento bonus, který operátor přichystal na zimu

Ondřej Koníček
O2 zimní akce | Zdroj: O2

O2 má novou zimní akci, ve které pořídíte bezdrátová sluchátka O2 pods+ 2025 i O2 tagy za zlomek ceny. Jak na to?

O2 odměňuje své zákazníky

O2 přináší svým zákazníkům novou zimní nabídku a kromě toho se rozhodl, že je odmění. V rámci nové nabídky přináší operátor chytré příslušenství ze své dílny za výhodné ceny v akci 1 + 1, nebo se slevou až 1 000 Kč. Akce se týká i novinek O2 pods+ 2025 a lokalizátoru O2 tag.

Nová sluchátka O2 pods+ 2025 představují další velký krok v této řadě populárních bezdrátových sluchátek, a oproti svému předchůdci nabízí například vylepšený 13mm reproduktor. Hybridní ANC pak pomůže odstínit okolní hluk i ve velmi rušném prostředí.

Každé sluchátko je dále vybaveno trojicí mikrofonů, to pro dokonalé přizpůsobení zvuku a připojení obstarává Bluetooth 5.4. Standardně tato sluchátka stojí 1 499 Kč, ale v rámci zimní akce jsou s voucherem v aplikaci Moje O2 k dispozici za 499 Kč.

O2 Tag | Zdroj: O2

O2 tag 2v1 za skvělou cenu

Zimní akce se týká také lokátoru O2 tag 2v1 pro Apple / O2 tag 2v1 pro Android, který pomůže hlídat osobní věci, jako například batoh, klíče, nebo peněženku. Model 2v1 funguje na iOS i Androidu a operační systém, se kterým budete lokátor párovat, si vyberete při jeho prvním spuštění.

V rámci zimní akce je v aplikaci Moje O2 dostupný jen za 167 Kč, a to díky možnosti zakoupit si dvě balení po třech kusech za cenu jednoho. To znamená, že dostanete šest lokátorů za 1 000 Kč a jeden tedy vychází na 167 Kč.

Kromě sluchátek a lokátorů můžou zákazníci do 4. ledna 2026 využít pět slevových voucherů v aplikaci Moje O2 a získat tak chytré příslušenství se slevou. Ta může být až 1 000 Kč a je možné také využít nabídku „dva produkty za cenu jednoho“.

Nabídka slev v Moje O2:

  • O2 tag pro Apple, po slevě 249 Kč
  • O2 tag pro Android, po slevě 249 Kč
  • O2 tag 2v1, po slevě 249 Kč
  • O2 pods+ 2025 (bílá/černá), po slevě 499 Kč
  • O2 Power Hub (bílá/černá), po slevě 499 Kč
  • O2 premium powerbanka 10 000 mAh, po slevě 499 Kč
  • O2 beam+ (modrý), po slevě 599 Kč

Dva za cenu jednoho:

  • 2× O2 pods 2024 (bílá/černá), celkem 700 Kč
  • 2× O2 beam (šedý), celkem 600 Kč
  • 2× O2 tag pro Apple (tři kusy), celkem 1 000 Kč
  • 2× O2 tag pro Android (balení po třech kusech), celkem 1 000 Kč
  • 2× O2 tag 2v1(balení po třech kusech), celkem 1 000 Kč

Vyzvedněte si zboží za 30 minut od objednávky

Při objednání nemusíte na své zboží čekat až do druhého dne, a to díky možnosti rezervace na nejbližší prodejně. Po provedení rezervace si můžete vámi zvolenou elektroniku vyzvednout již po 30 minutách a platit je možné pohodlně až na místě.

Tyto zimní odměny v podobě akčních cen sluchátek O2 pods+ 2025 a univerzálního lokátoru O2 tag 2v1 jsou v aplikaci Moje O2 dostupné do 4. ledna 2026. Zákazníci si mohou příslušenství pořídit i na splátky bez navýšení a díky možnosti rezervace na prodejně jej získají za 30 minut.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

