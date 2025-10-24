Nový mobil od Xiaomi stojí polovinu toho, co jiné vlajky. A má jednu šílenost

Nové Redmi K90 Pro Max ukazuje konkurenci záda. Má špičkový výkon, obří displej, zvuk od Bose a cenu, která vás posadí na zadek.
Novinka od Redmi zostudí konkurenci
Telefony značky Redmi, která spadá pod Xiaomi, se vždy pyšní výborným poměrem cena / výkon a v tomto aspektu nechávají konkurenci dalece za sebou. Pokud chcete dostat za své peníze maximum, u Redmi vždy pochodíte a pro novou vlajku K90 Pro Max to platí dvojnásob.
A to doslova. Jedná se o nejlevnější telefon vybavený špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a konkurence se stejným čipem stojí klidně dvakrát tolik. Navíc ani za dvojnásobnou cenu často nabídne to, co Redmi K90 Pro Max za polovic.
Nutno dodat, že výrobce víceméně na ničem nešetřil a ochuzeni jsme nebyli ani o konstrukci z kvalitních materiálů. Plochý boční rámeček je vyrobený z hliníku a záda můžou být ošetřena buď sklem (bílá a černá verze), nebo tkaninou připomínající denim (modrá verze).
Tato varianta působí opravdu originálně, stylově a rozhodně se jedná o svěží vítr v záplavě tradičního skla, či umělé kůže. Konstrukce je jinak pochopitelně odolná vůči vodě i prachu, a to dle krytí IP68. Přímo v displeji se pak nachází ultrasonická čtečka otisků prstů.
Zvuk od Bose v telefonu
Značka Bose je vnímána jako jedna z předních v audio segmentu a právě ta stojí za zvukovým systémem nového Redmi K90 Pro Max. Jednou z hlavních předností tohoto telefonu totiž bude zvukový projev, který by měl být jasně nejlepší napříč celým mobilním trhem.
Vlajka od Redmi totiž dostala do vínku 2.1kanálový audio systém s dvojicí reproduktorů nahoře a dole, které doplňuje nezávislý basový reproduktor Bose. Ten je umístěný v modulu fotoaparátu, v jeho pravé části a celá sestava by měla nabídnout bohatý, hutný zvuk.
Čelní stranu zabírá obří AMOLED displej s úhlopříčkou 6,9 palce, LTPO technologií (1 – 120 Hz), jasem až 3500 nitů a podporou standardů HDR10+ i Dolby Vision. Pohon obstarává již zmíněný Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýkonnější čipová sada pro telefony s Androidem.
Tato novinka potěší i trojnásobným fotoaparátem s rozlišením 50 + 50 + 50 Mpx. Jedná se kombinaci hlavního fotoaparátu, teleobjektivu s periskopickou konstrukcí a ultra-širokoúhlé jednotky, přičemž první dva objektivy jsou opticky stabilizované a mají PDAF ostření.
Teleobjektiv nabízí 5× optický zoom a selfie kamerka má rozlišení 32 Mpx. Zcela nekompromisní je pak baterie s kapacitou 7560 mAh, kterou doplňuje 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. I přes takto objemný akumulátor je telefon příjemně tenký a má v pase jen 7,9 mm.
Cena a dostupnost
Redmi K90 Pro Max nedělá prakticky žádné kompromisy a nabízí opravdu špičkovou výbavu, a také něco navíc. Kromě toho pak potěší i velmi příznivou cenou, která startuje na částce 3 999 jüanů, což je po přepočtu zhruba 14 200 korun. Uvidíme, zda se tato novinka dostane i k nám.