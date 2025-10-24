Logo Mobilizujeme.cz

Češi, o víkendu si užijte tento megafilm na YouTube. V kinech vydělal miliardy

Tomáš Rajnoch
Film Rivalové (Challengers) z roku 2024 | Zdroj: Universal Pictures

Deštivý víkend přímo vybízí k tomu sednout k televizi. Máme pro vás tip na úžasný film, který je k dispozici online.

Mrkněte na skvělý film Rivalové

Film Rivalové (Challengers) z roku 2024 patří mezi megahity, které najdete na streamu. V hlavní roli je populární herečka Zendaya a celkově vás jistě nadchne celý scénář tohoto povedeného romantického drama ze sportovního prostředí.

A kde si film pustit? Pokud máte streamovací služby, tak od čtvrtka 23. října je tento snímek nově ke shlédnutí na HBO Max. Kdo nemá a nechce kvůli tomu platit 249 Kč za měsíc, mám zde ještě druhou možnost – za pouhých 59 Kč si můžete film Rivalové přehrát na YouTube.

Snímek Rivalové (Challengers) navštívilo v českých kinech přes 150 tisíc diváků, u kterých zaznamenal především kladné recenze (72 % v rámci webu Kinobox). Diváci oceňují hvězdné a talentované obsazení, ale i zajímavý děj odrážející náročné sportovní prostředí.

O režii se postaral italský režisér Luca Guadagnino, jenž se nebojí žádného žánru a na svém kontě má již úspěšné filmy, seriály, ale i dokumenty. Scénář dodal Justin Kuritzkes, pro něhož šlo naopak o premiéru ve filmovém průmyslu.

Milostný trojúhelník ve sportovním prostředí

Film Rivalové se odehrává ve sportovním prostředí, a to konkrétně v tom tenisovém. Hlavní hrdinkou je Tashi Duncanová, která je bývalá tenisová šampiónka. Po těžkém zranění ale kariéru ukončí a vydá se na dráhu trenérky.

Její celí život je protkaný tenisem, což se odráží i v osobní rovině. Je totiž vdaná za tenisového mistra, kterým je Art Donaldson. Ten nicméně prochází velmi těžkým obdobím a rozhodně se nedá říct, že by hrál ve formě.

Tashi se ho nicméně rozhodne přihlásit na prestižní turnaj, kde se postaví nečekanému soupeři, kterým je Patrick Zweig. Bývalý nejlepší kamarád Arta a bývalý přítel Tashi. Zápas tudíž nabízí nejen sportovní rivalitu, nýbrž ožívá i toxický vztah mezi aktéry, ale i dávný milostný trojúhelník.

Hvězdné obsazení zkrátka boduje

Rivalové (Challengers) byli celosvětově kladně přijati. A to jak od kritiků, tak především od diváků. To dokazuje i celkový výdělek v kině, který činil 96 milionů dolarů (cca 2 miliardy korun), díky čemuž hravě překonal celkový rozpočet.

Sportovní film diváci nicméně chválí i za originální záběry, energetický soundtrack a především za herecké výkony. V hlavní roli se objevila jedna z aktuálně nejpopulárnějších hereček – Zendaya.

Tu si diváci mohou pamatovat z trilogie Spider-Man s Tomem Hollandem, snímků Duna nebo seriálu Euphoria. Do hlavních mužských rolí obsadili tvůrci Joshe O´Connora (Chiméra, Koruna) a Mikeho Faista (West Side Story, Motorkáři).

Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.

