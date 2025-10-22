Logo Mobilizujeme.cz

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka

Ondřej Koníček
Rychlonabíječka IKEA SJÖSS s výkonem 65 W | Zdroj: IKEA
Hledáte kvalitní a levnou nabíječku? IKEA SJÖSS má výkon 65 W, USB-C port a minimalistický design za pouhých 349 Kč.

IKEA posílá do prodeje novou nabíječku

Švédský gigant IKEA již dávno není jen prodejcem nábytku a bytových doplňků, ale nabízí kompletní sortiment pro domácnost, včetně elektroniky. Ve svém portfoliu má také širokou nabídku nabíjecích adaptéru, které se vyznačují nízkou cenou a elegantním designem.

Je to případ i nového nabíjecího adaptéru SJÖSS, který se chlubí sympaticky zaobleným tělem, minimalistickým designem a velmi solidním výkonem čítajícím 65 W. Díky němu se hodí nejenom k nabíjení telefonů či tabletů, ale také notebooků.

Nabíjecí adaptér disponuje jedním USB-C konektorem a díky vcelku kompaktním rozměrům je jako stvořený na cestování. Je výrazně menší než tradiční nabíječky pro notebooky, které zvládne u moderních laptopů s USB-C konektorem nahradit.

Nabíjecí adaptér SJÖSS | Zdroj: IKEA
Kompaktní, ale schopná

Konstrukce nabíjecího adaptéru SJÖSS je plastová a samozřejmě podporuje technologie rychlého nabíjení. Konkrétněji disponuje standardem PD (Power Delivery) a Quick Charge (QC 3.0), takže si s nabíječkou bez problémů porozumí většina moderních telefonů.

Specifikace nabíjecího adaptéru SJÖSS:

  • Nabíjení výkon: 3,25 A / 65 W
  • Konektor: 1× USB-C
  • Rozměry: 110 × 50 × 40 mm
  • Hmotnost: 180 gramů
  • Nabíjecí standardy: Power Delivery (PD 3.0) a Quick Charge (QC 3.0)

Součástí prodejního balení nabíječky je také sada šesti barevných samolepek, pomocí kterých si ji můžete přizpůsobit, aby se nepletla s ostatními adaptéry v domácnosti. Jedná se o malý a jednoduchý detail, který ale rozhodně potěší.

Cena a dostupnost

Nabíjecí adaptér SJÖSS s jedním USB-C portem je k dispozici již i v Česku a stojí sympatických 349 Kč. Mějte na paměti, že kabel není součástí balení a musíte tak mít svůj, nebo si ho zakoupit. IKEA má v nabídce vlastní, plně kompatibilní kabel RUNDHULT, který vychází na 249 Kč.

