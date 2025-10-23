Ceny Samsungů extrémně padly. Galaxy S25 vychází jen na 13 490 Kč

V Mobil Pohotovosti teď běží akce, která vám může ušetřit až 12 500 Kč, a to ne na nějaké starší modely, ale rovnou na letošní vlajkovou řadu Galaxy S25. Všechny varianty, od základní S25 až po nejvyšší S25 Ultra, teď pořídíte s brutálním zvýhodněním.
Díky cashbacku totiž obdržíte po koupi telefonu až neuvěřitelných 7 000 Kč zpět, a pokud k tomu přidáte bonus k výkupní ceně, ušetříte dalších až 5 500 Kč. Aby toho nebylo málo, na vybrané modely platí momentálně ještě extra sleva navíc, takže ceny padly na úplné minimum.
Nejnižší ceny roku
Největší zvýhodnění padá na Galaxy S25 Ultra. Ten běžně stojí 32 990 Kč, ale díky kombinaci cashbacku a výkupu ho teď seženete jen za 20 490 Kč. To je rozdíl 12 500 Kč, což už je pořádně velká částka. Ultra přitom nabízí to nejlepší, co Samsung letos představil: špičkový displej, skvělé foťáky, výkon, který zvládne cokoliv, a oblíbený design.
Ani ostatní modely nejsou pozadu. Základní Galaxy S25 teď vychází na pouhých 13 490 Kč místo původních 22 490 Kč. Galaxy S25+ padá z 26 490 Kč na 15 490 Kč, což je sleva 11 000 Kč. A pokud hledáte něco dostupnějšího, Galaxy S25 FE teď pořídíte už za 11 411 Kč, tedy o 5 500 Kč levněji než běžně.
Nabídka ale nekončí u řady S25. Cashback teď platí i na další produkty od Samsungu; třeba na nové skládací telefony Galaxy Z Fold7 a Z Flip7, kde se cashback šplhá až k 10 000 Kč. Výrazně levněji teď pořídíte ale i tablety nebo chytré hodinky. Kompletní nabídku najdete zde.
Jak cashback získat?
Celá akce běží u Mobil Pohotovosti a platí už jenom pár posledních dnů. A protože se jedná o nejnovější modely, které jsou teď za ceny, jaké se běžně nevidí, je jasné, že se mohou brzy doprodat. Čekání se proto nevyplácí.
Stačí zakoupit vybraný model, aktivovat ho a zaregistrovat přes aplikaci Samsung Members nebo na webu novysamsung.cz. Výkupní bonus získáte při odevzdání starého zařízení u Mobil Pohotovosti.
- Kompletní návod a podmínky najdete zde.