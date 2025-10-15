Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu

Android nabízí víc, než si možná myslíte. Vyzkoušejte tyto tři skryté funkce, které zjednoduší život a ušetří místo i nervy.
3 věci, které musí udělat každý uživatel Androidu
Operační systém Android je známý hlavně pro svou otevřenost, opravdu rozsáhlé možnosti nastavení a různé prvky, které zpříjemňují práci s ním. Pokud kupuješ nový telefon, dáme ti tip na tři důležité věci, které doporučujeme nastavit mezi prvními.
A nemusíš vlastně ani přecházet na nový telefon, protože je pravděpodobné, že tyto funkce aktivní nemáš. Jako první doporučujeme aktivovat Historii oznámení, což je funkce, která je většinou bohužel defaultně vypnutá a je nutné i zapnout ručně.
A co Historie oznámení vlastně umí? Díky ní už nikdy nezmeškáš žádnou notifikaci, ale hlavně, uvidíš i zprávy, které jejich odesílatel v rámci chatovací aplikace odeslal, ale poté smazal. Zde budou zaznamenány ve své původní podobě.
Další nastavení, které určitě aktivujte
Dalším tipem je aktivace bezplatného blokátoru reklam, tedy adblocku. Android je otevřený systém a Google společnost, které reklamy vydělávají obrovské peníze, což znamená, že se vyskytují v aplikacích, a u některých výrobců i v rámci systému.
Existuje ale snadný způsob, jak je natrvalo vypnout a nebudeš k tomu ani potřebovat placenou aplikaci. Stačí, když do vyhledávání v nastavení napíšeš DNS a poté manuálně vyplníš název hostitele – do tohoto políčka zadej DNS.ADGUARD.COM. Hotovo, máš bezplatný adblock.
Poslední tip ti pomůže ušetřit místo v telefonu, což se také může hodit. Zamiřte do obchodu Google Play, v něm si najděte Nastavení, poté položku Obecné a povol volbu Automaticky archivovat aplikace. Když budeš mít málo místa, aplikace, které používáš zřídka, se archivují.