Logo Mobilizujeme.cz

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu

Ondřej Koníček
Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost

Android nabízí víc, než si možná myslíte. Vyzkoušejte tyto tři skryté funkce, které zjednoduší život a ušetří místo i nervy.

3 věci, které musí udělat každý uživatel Androidu

Operační systém Android je známý hlavně pro svou otevřenost, opravdu rozsáhlé možnosti nastavení a různé prvky, které zpříjemňují práci s ním. Pokud kupuješ nový telefon, dáme ti tip na tři důležité věci, které doporučujeme nastavit mezi prvními.

A nemusíš vlastně ani přecházet na nový telefon, protože je pravděpodobné, že tyto funkce aktivní nemáš. Jako první doporučujeme aktivovat Historii oznámení, což je funkce, která je většinou bohužel defaultně vypnutá a je nutné i zapnout ručně.

A co Historie oznámení vlastně umí? Díky ní už nikdy nezmeškáš žádnou notifikaci, ale hlavně, uvidíš i zprávy, které jejich odesílatel v rámci chatovací aplikace odeslal, ale poté smazal. Zde budou zaznamenány ve své původní podobě.

Další nastavení, které určitě aktivujte

Dalším tipem je aktivace bezplatného blokátoru reklam, tedy adblocku. Android je otevřený systém a Google společnost, které reklamy vydělávají obrovské peníze, což znamená, že se vyskytují v aplikacích, a u některých výrobců i v rámci systému.

Existuje ale snadný způsob, jak je natrvalo vypnout a nebudeš k tomu ani potřebovat placenou aplikaci. Stačí, když do vyhledávání v nastavení napíšeš DNS a poté manuálně vyplníš název hostitele – do tohoto políčka zadej DNS.ADGUARD.COM. Hotovo, máš bezplatný adblock.

Poslední tip ti pomůže ušetřit místo v telefonu, což se také může hodit. Zamiřte do obchodu Google Play, v něm si najděte Nastavení, poté položku Obecné a povol volbu Automaticky archivovat aplikace. Když budeš mít málo místa, aplikace, které používáš zřídka, se archivují.

Zdroj: Roman Macháč

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?
Ondřej Koníček

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně
Pavel Škopek

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama
Ondřej Koníček

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence
Ondřej Koníček

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?
Tomáš Rajnoch

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV
Tomáš Rajnoch

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her
PR článek

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách
Ondřej Koníček

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií
PR článek

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií