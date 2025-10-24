Lidl má powerbanku s jednou šikovnou vychytávkou navíc, jen za 199 Kč

Kompaktní powerbanka Grundig z Lidlu vás zachrání, když telefonu dochází šťáva. Nabije ho bez kabelu a poslouží i jako stojánek.
Šikovná powerbanka na cesty
Powerbanky patří mezi nejpopulárnější příslušenství k telefonům. Na trhu je jich obrovské množství všemožných tvarů a typů, s rozdílnými kapacitami a samozřejmě se liší také cenami. My vám dáme tip na levný, ale velmi praktický a příjemně kompaktní model, který seženete v Lidlu.
Jedná se o jednu z nejmenších powerbank na trhu a není určena k tomu, aby váš mobil několikrát nabila, ale spíše k tomu, aby prodloužila jeho výdrž v případě nouze. Má kapacitu 5000 mAh, což je obdobné, jako standardně velká baterie v telefonu.
Pokud tedy máte telefon s vyšší kapacitou, nabití z 0 na 100 % neočekávejte, ale více než slušné prodloužení výdrže ano. Pro případ nouze se jedná o ideální model, který skomírajícímu telefonu doplní dostatek energie na celý den, ale klidně i více.
Kompaktní rozměry a super vychytávka k tomu
Tato powerbanka je jako stvořená na cesty a výlety, protože je velmi kompaktní a v batohu moc místa nezabere. Její rozměry čítají 79 × 46 × 28 mm a váží pouhých 93 gramů, takže o ní opravdu ani nebudete vědět. Maximální nabíjecí výkon se zastavil na hodnotě 10 W.
Jedná se o takový sympatický váleček a za zmínku stojí hlavně do šasi integrovaný USB-C konektor, takže powerbanku můžete zasunout přímo do telefonu a nebudete ani potřebovat kabel. Ten se ale samozřejmě může hodit a pro tyto příležitosti ho najdete vestavěný přímo v powerbance.
V zadní části konstrukce se nachází výklopný stojánek, takže když budete mít powerbanku zapojenou přímo v telefonu a vyklopíte ho, poslouží vám jako podstavec, což je vskutku praktický a využitelný prvek. Na čelní straně se pak nachází diody informující o stavu nabití.
Cena a dostupnost
Tato kompaktní a praktická powerbanka Grundig je k dispozici na Lidl.cz a navíc je aktuálně v akci, se slevou 33 %. To znamená, že za ní dáte jen 199,90 Kč místo původních 299,90 Kč a na výběr je z bílého a černého barevného provedení.