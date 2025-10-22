Nejlepší neomezený tarif? Češi, nenechte si utéct nabídku roku 2025, brzy skončí

Tarif Vodafone Super+ pořídíte za pouhých 599 Kč měsíčně. Se slevou 40 % získáte neomezená data, volání a SMS zprávy.
Vodafone ví, jak zaujmout
Bez mobilního paušálu si mnozí z nás už ani neumíme představit život a ideální je samozřejmě mít ho zcela bez omezení. V dnešní době je trendem být neustále online a v centru dění, což je přesně to, co vám neomezený paušál umožní, protože si nemusíte nijak hlídat spotřebu.
Tento typ tarifů je ale poměrně drahý a ideální je vyčíhnout si nějakou tu akci. My pro vás máme tip na neomezený paušál od Vodafonu, který populární operátor nabízí se slevou celých 40 %. Pokud o něj ale máte zájem, musíte si pospíšit, protože tato nabídka za pár dnů vyprší.
Se slevou 40 % je aktuálně k dispozici neomezený tarif Super+ s rychlostí 20 Mb/s, který se pochopitelně pyšní nulovým omezením na porci dat, volání i SMS zpráv. Pochopitelně je zcela bez závazku a v rámci této akce za něj dáte 599 Kč namísto původních 997 Kč měsíčně.
Sleva napořád a navíc i na zařízení
Na této akci je nejlepší to, že pokud paušál Super+ za tuto zvýhodněnou cenu stihnete, zůstane vám za ni už napořád. Tedy žádné lákání na zvýhodněnou cenu, která se po pár měsících vrátí na původní úroveň. Součástí tohoto paušálu je také sleva na zařízení ve výši až 6 000 Kč.
V ceně je dále i EU roaming a tato akce bude k dispozici ještě po dobu 12 dnů, tedy do začátku listopadu. Kromě paušálu Super+ je k dispozici za zvýhodněnou cenu také pomalejší neomezený tarif Super s rychlostí 10 Mb/s, který stojí 549 Kč namísto původních 870 Kč (sleva 37 %).
Pro ty méně náročné uživatele pak bude ideální základní neomezený tarif Basic+ s rychlostí 4 Mb/s, jenž v rámci této akce vychází na 499 Kč a je tedy o 34 % levnější (původně stál 747 Kč). Také tyto dva paušály jsou samozřejmě zcela bez závazku.
Tarify s omezenou porcí dat
Po dobu necelých 12 dnů, tedy už jen do neděle 2. listopadu, jsou v akci také tarify s omezenými daty, a to Red Basic Lite (3 GB) a Red Basic+ (10 GB). První zmíněný vychází na 429 Kč namísto původních 567 Kč (sleva 25 %) a druhý na 499 Kč namísto 697 Kč (sleva 29 %).