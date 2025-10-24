Logo Mobilizujeme.cz

Jakou největší chybu dělají uživatelé při přechodu z Androidu na iOS?

Ondřej Koníček
Android vs. iOS | Zdroj: Parth Malpani – Medium
Android vs. iOS | Zdroj: Parth Malpani – Medium

Přecházíte z Androidu na iPhone? Nedělejte častou chybu s vypínáním aplikací. iOS s nimi pracuje jinak, než byste čekali.

Odlišné mobilní světy

Mobilní svět je rozdělen na dva hlavní tábory v podobě systémů Android a iOS. Přechod mezi nimi je možný a vlastně relativně snadný, nicméně zvyk je železná košile a uživatelé, kteří přejdou z jednoho systému na druhý, často dělají věci v novém systému tak, jak byli zvyklí.

A to nemusí být vždy správně. Každá z těchto dvou platforem má svá specifika a chová se trochu jinak, na což je dobré brát zřetel a snažit se tomu přizpůsobit. Jaká je jedna z největších chyb, které uživatelé dělají při přechodu z Androidu na iOS?

Tímto nešvarem je určitě vypínání aplikací, které běží na pozadí, což většina uživatelů Androidu provozuje. Většinu z důvodu, aby trochu ulevili systémovým prostředkům a samozřejmě také kvůli výdrži na baterii. iOS ale s těmito aplikacemi pracuje trochu jinak.

Na iOS aplikace na pozadí nevypínejte

Systém iOS pracuje s těmito minimalizovanými aplikacemi nepatrně jinak, a pokud jste z Androidu zvyklí vypínat je, abyste telefonu ulevili, zde docílíte přesného opaku. Systém od Applu je totiž umí uspat tak, že nespotřebovávají skoro žádnou energii.

Pokud je zcela vypnete, tak telefon paradoxně spotřebuje více energie v okamžiku, když je bude opět spouštět od nuly, než když je pouze oživí ze stavu hibernace. Jejich ponecháním v uspaném stavu na pozadí tak baterii spíše ulevíte, než naopak.

Samozřejmě to ale není nic zcela kritického, a pokud vyloženě neřešíte každé procento baterie, aplikace klidně dále vypínejte. Někteří uživatelé tak činí i z toho důvodu, aby měli ve svém telefonu pořádek, což je samozřejmě zcela legitimní.

Kdy aplikace opravdu natvrdo vypnout?

Ideální je tedy nechat aplikace na iOS běžet na pozadí, nicméně najdou se i případy, kdy je vhodné je zcela ukončit. Například když špatně reagují a nechovají se tak, jak mají, nebo když se zcela zaseknou. V těchto případech je jejich ukončení opravdu nasnadě.

Věděli jste, že spuštěné aplikace na pozadí v iOS fungují trochu jinak, než na Androidu? Napište nám do diskuze pod článkem!

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Nový mobil od Xiaomi stojí polovinu toho, co jiné vlajky. A má jednu šílenost
Ondřej Koníček

Nový mobil od Xiaomi stojí polovinu toho, co jiné vlajky. A má jednu šílenost

Češi, o víkendu si užijte tento megafilm na YouTube. V kinech vydělal miliardy
Tomáš Rajnoch

Češi, o víkendu si užijte tento megafilm na YouTube. V kinech vydělal miliardy

Lidl má powerbanku s jednou šikovnou vychytávkou navíc, jen za 199 Kč
Ondřej Koníček

Lidl má powerbanku s jednou šikovnou vychytávkou navíc, jen za 199 Kč

iPhone Air má slabé prodeje a my víme proč. Tohle možná Apple nedomyslel
Ondřej Koníček

iPhone Air má slabé prodeje a my víme proč. Tohle možná Apple nedomyslel

ChatGPT nefunguje: Výpadek postihl Česko a další země, co dělat?
Luboš Srb

ChatGPT nefunguje: Výpadek postihl Česko a další země, co dělat?

T-Mobile potěší miliony Čechů. Vyzvedněte si dárky, které přichystal na Vánoce
Ondřej Koníček

T-Mobile potěší miliony Čechů. Vyzvedněte si dárky, které přichystal na Vánoce

Ceny Samsungů extrémně padly. Galaxy S25 vychází jen na 13 490 Kč
PR článek

Ceny Samsungů extrémně padly. Galaxy S25 vychází jen na 13 490 Kč

Recenze iPhone Air – Mobil, který vyvolává nejen pozitivní emoce, ale i rozpaky
Richard Šimáček

Recenze iPhone Air – Mobil, který vyvolává nejen pozitivní emoce, ale i rozpaky

Elektrokolo od konkurenta Tesly: Vypadá futuristicky a nabíjí se přes USB-C
Ondřej Koníček

Elektrokolo od konkurenta Tesly: Vypadá futuristicky a nabíjí se přes USB-C