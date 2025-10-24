Logo Mobilizujeme.cz

Apple přidal sluchátkům AirPods funkci, kterou určitě všichni brzy okopírují

Ondřej Koníček
AirPods Pro 3 | Zdroj: Apple
Apple inovuje i tam, kde byste to nečekali. AirPods teď umí něco, co dřív žádná sluchátka nedokázala.

Další skvělá funkce od Applu

Nové systémy od Applu s číselným označením 26 jsou již mezi námi a kalifornský gigant jim dopřál, kromě kontroverzního designového stylu Liquid Glass, také spousty novinek. Ty sice většinou cílí spíše na iPhony, iPady a MacBooky, ale samozřejmě došlo i na sluchátka AirPods.

Některé novinky jsou větší a některé menší, které takřka zapadly. Jedna z těch nejzajímavějších a nejvíce praktických funkcí trochu proplula pod radarem, ale je to rozhodně ten typ, který se postupem času objeví i u konkurenčních sluchátek.

AirPods nabízí, stejně jako drtivá většina sluchátek, detekci nasazení. To znamená, že když je vytáhnete z uší, přehrávání se pozastaví a opět spustí až v okamžiku, kdy je nasadíte zpět. Nově ale AirPods umí pozastavit přehrávání i v případě, kdy se sluchátky uživatel usne.

Seznam modelů, která novou funkci podporují:

  • AirPods 4
  • AirPods Pro 2
  • AirPods Pro 3
  • Powerbeats Pro 2
AirPods Pro 2
Usnutí s AirPods? Žádný problém

Pokud rádi před usnutím odpočíváte se sluchátky při poslechu hudby, určitě se vám již stalo, že jste zcela usnuli a přehrávání pokračovalo dál. To rozhodně není pro kvalitní spánek ideální, nehledě na to, že vás může přehrávání v průběhu noci probudit.

S novou funkcí pojmenovanou „Pozastavit média při usnutí“ to již nemusíte vůbec řešit, protože vaše AirPody v okamžiku, kdy usnete, automaticky přeruší přehrávání a budete tak mít klid na spaní. Rozhodně se jedná o velmi praktickou a vítanou novinku.

Teoreticky sice pozastaví přehrávání při usnutí i klasická detekce nasazení, ale to se musíte po usnutí přetočit tak, aby vám jedno sluchátko vypadlo. Na to se samozřejmě spolehnout nedá a AirPods navíc drží velmi dobře, takže s tím moc počítat nelze.

Kde toto nastavení najdu?

Aktivace funkce „Pozastavit média při usnutí“ je velmi snadná a rychlá. Stačí si do uší nasadit AirPods a poté otevřít jejich nastavení v telefonu. V něm sjeďte zhruba do poslední třetiny, kde se tato funkce nachází a zapněte ji (ve výchozím nastavení je vypnutá).

Zdroj: PhoneArena

