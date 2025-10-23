Logo Mobilizujeme.cz

T-Mobile potěší miliony Čechů. Vyzvedněte si dárky, které přichystal na Vánoce

Ondřej Koníček
T-Mobile | Zdroj: T-Mobile
T-Mobile | Zdroj: T-Mobile

T-Mobile rozdává slevy a dárky. Získejte slevu až 8 000 Kč na telefony, bonusy k tarifům i speciální dárky v aplikaci.

T-Mobile rozjíždí vánoční akci

Vánoce se velmi rychle blíží a to znamená, že nás budou prodejci zásobovat různými akcemi a událostmi. Po operátorovi O2 nyní svou vánoční akci rozjíždí T-Mobile, který v jejím rámci nabízí například výrazné slevy na telefony známých značek, ale i to hlavní, o co přes Vánoce jde v první řadě.

T-Mobile i letos zajistí, aby každý zůstal ve spojení se svými nejbližšími, což je hlavní poslání nejenom Vánoc, ale i předvánočního období. Kromě toho si ale přes T-Mobile můžete zařídit skvělou nadílku dárků pro svou rodinu a blízké. V rozsáhlé nabídce si každý najde to své.

Od 1. listopadu 2025 čeká na zákazníky T-Mobile speciální nabídka v podobě telefonů Samsung, Xiaomi a dalších. Kromě telefonů se sleva až 8 000 Kč může vztáhnout také na tablety, herní konzole, televizory, nebo chytré hodinky. Vybere si tedy opravdu každý.

Tato sleva je platná pro ty zákazníky, kteří si prodlouží svou smlouvu, nebo sjednají jeden z vybraných tarifů. T-Mobile jako jediný operátor na trhu přináší bonus 5 000 Kč na mobilní telefony k pořízení vybraných tarifů internetového připojení (Cable/Fiber).

Prodejna T-Mobile | foto: Matěj Srb
Prodejna T-Mobile | foto: Matěj Srb

Operátor myslí i na drobné podnikatele

Ti získají při pořízení některého z tarifů Next slevu na nové zařízení, která se odvíjí od vybraného tarifu a lze ji kombinovat s dalšími zvýhodněními. Další výhoda čeká na uživatele, kteří si pořídí internet Business Cable/Fiber a současně si aktivují (nebo prodlouží) program Magenta 1 Business.

Ti získají k přidělenému rozpočtu na nákup zařízení extra budget navíc a zkrátka nepřijdou ani větší firemní zákazníci. Ti se můžou při zakoupení jakéhokoliv jednorázového balíčku Data Extra na měsíc těšit na neomezená data po dobu 7 dnů zdarma.

Balíček bude k aktivaci v období od 22. – 28. 12. 2025, a to v aplikaci Můj T-Mobile. Atraktivní nabídka je připravena také pro držitele předplacených karet, kteří si budou moci zakoupit datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců s vánoční slevou 50 %.

Držitelé předplacených karet si můžou dále užít 100Gigové Vánoce, kdy získají k datovému balíčku s měsíční obnovou 20 + 5 GB vánočních 75 GB dat zdarma, a to v aplikaci Můj T-Mobile.

Dárek pro zákazníky T-Mobile | Zdroj: T-Mobile
Dárek pro zákazníky T-Mobile | Zdroj: T-Mobile

Na své si přijdou také návštěvníci kamenných prodejen

Operátor myslí i na návštěvníky kamenných prodejen, na které čeká nejedno překvapení. Můžou si mimo jiné dát oblíbený horký nápoj a nově na ně čeká také speciální čokoládové mikulášské překvapení. Pro uživatele aplikace je pak připraven dárek v podobě zářivě magentového termohrnečku, který zpříjemní chladné zimní dny.

Pro jeho zisk se stačí na prodejně prokázat voucherem z programu Magenta Moments, kde uživatelé najdou také kalendář s 24 políčky plných překvapení, odměn, soutěží i zajímavých nabídek od partnerů. Soutěžit se bude například o zájezd do Finska, do vesničky Santa Clause.

Zdroj: T-Mobile

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

ChatGPT nefunguje: Výpadek postihl Česko a další země, co dělat?
Luboš Srb

ChatGPT nefunguje: Výpadek postihl Česko a další země, co dělat?

Ceny Samsungů extrémně padly. Galaxy S25 vychází jen na 13 490 Kč
PR článek

Ceny Samsungů extrémně padly. Galaxy S25 vychází jen na 13 490 Kč

Recenze iPhone Air – Mobil, který vyvolává nejen pozitivní emoce, ale i rozpaky
Richard Šimáček

Recenze iPhone Air – Mobil, který vyvolává nejen pozitivní emoce, ale i rozpaky

Elektrokolo od konkurenta Tesly: Vypadá futuristicky a nabíjí se přes USB-C
Ondřej Koníček

Elektrokolo od konkurenta Tesly: Vypadá futuristicky a nabíjí se přes USB-C

Plagiát z Číny vypadá jako iPhone 17 Pro. Vyjde jen na 837 korun
Ondřej Koníček

Plagiát z Číny vypadá jako iPhone 17 Pro. Vyjde jen na 837 korun

Nový 14“ MacBook Pro M5 v prodeji. Je skvělý a taky o 2 500 Kč výhodnější
PR článek

Nový 14“ MacBook Pro M5 v prodeji. Je skvělý a taky o 2 500 Kč výhodnější

WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci
Tomáš Rajnoch

WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci

Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo
Ondřej Koníček

Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka
Ondřej Koníček

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka