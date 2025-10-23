T-Mobile potěší miliony Čechů. Vyzvedněte si dárky, které přichystal na Vánoce

T-Mobile rozdává slevy a dárky. Získejte slevu až 8 000 Kč na telefony, bonusy k tarifům i speciální dárky v aplikaci.
T-Mobile rozjíždí vánoční akci
Vánoce se velmi rychle blíží a to znamená, že nás budou prodejci zásobovat různými akcemi a událostmi. Po operátorovi O2 nyní svou vánoční akci rozjíždí T-Mobile, který v jejím rámci nabízí například výrazné slevy na telefony známých značek, ale i to hlavní, o co přes Vánoce jde v první řadě.
T-Mobile i letos zajistí, aby každý zůstal ve spojení se svými nejbližšími, což je hlavní poslání nejenom Vánoc, ale i předvánočního období. Kromě toho si ale přes T-Mobile můžete zařídit skvělou nadílku dárků pro svou rodinu a blízké. V rozsáhlé nabídce si každý najde to své.
Od 1. listopadu 2025 čeká na zákazníky T-Mobile speciální nabídka v podobě telefonů Samsung, Xiaomi a dalších. Kromě telefonů se sleva až 8 000 Kč může vztáhnout také na tablety, herní konzole, televizory, nebo chytré hodinky. Vybere si tedy opravdu každý.
Tato sleva je platná pro ty zákazníky, kteří si prodlouží svou smlouvu, nebo sjednají jeden z vybraných tarifů. T-Mobile jako jediný operátor na trhu přináší bonus 5 000 Kč na mobilní telefony k pořízení vybraných tarifů internetového připojení (Cable/Fiber).
Operátor myslí i na drobné podnikatele
Ti získají při pořízení některého z tarifů Next slevu na nové zařízení, která se odvíjí od vybraného tarifu a lze ji kombinovat s dalšími zvýhodněními. Další výhoda čeká na uživatele, kteří si pořídí internet Business Cable/Fiber a současně si aktivují (nebo prodlouží) program Magenta 1 Business.
Ti získají k přidělenému rozpočtu na nákup zařízení extra budget navíc a zkrátka nepřijdou ani větší firemní zákazníci. Ti se můžou při zakoupení jakéhokoliv jednorázového balíčku Data Extra na měsíc těšit na neomezená data po dobu 7 dnů zdarma.
Balíček bude k aktivaci v období od 22. – 28. 12. 2025, a to v aplikaci Můj T-Mobile. Atraktivní nabídka je připravena také pro držitele předplacených karet, kteří si budou moci zakoupit datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců s vánoční slevou 50 %.
Držitelé předplacených karet si můžou dále užít 100Gigové Vánoce, kdy získají k datovému balíčku s měsíční obnovou 20 + 5 GB vánočních 75 GB dat zdarma, a to v aplikaci Můj T-Mobile.
Na své si přijdou také návštěvníci kamenných prodejen
Operátor myslí i na návštěvníky kamenných prodejen, na které čeká nejedno překvapení. Můžou si mimo jiné dát oblíbený horký nápoj a nově na ně čeká také speciální čokoládové mikulášské překvapení. Pro uživatele aplikace je pak připraven dárek v podobě zářivě magentového termohrnečku, který zpříjemní chladné zimní dny.
Pro jeho zisk se stačí na prodejně prokázat voucherem z programu Magenta Moments, kde uživatelé najdou také kalendář s 24 políčky plných překvapení, odměn, soutěží i zajímavých nabídek od partnerů. Soutěžit se bude například o zájezd do Finska, do vesničky Santa Clause.